TP.HCM: Hai sinh viên bất ngờ nhận thưởng iPhone 17 nhờ đi xe buýt thường xuyên

Ngày 6/11, tại Bến xe buýt Sài Gòn, Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng TP.HCM đã tổ chức trao thưởng cho 10 sinh viên có thành tích sử dụng xe buýt thường xuyên trong đợt 1 của chương trình tri ân khách hàng. Hai phần thưởng đặc biệt là điện thoại iPhone 17 đã tìm được chủ nhân, bên cạnh 8 phần quà là phiếu mua hàng Co.opmart với tổng trị giá 11 triệu đồng.

Ảnh: Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng TP.HCM

Hai sinh viên nhận được phần thưởng iPhone 17 là bạn Trần Thanh Lượng, sinh viên Trường Đại học Giao thông vận tải TP.HCM và bạn Lê Quý, sinh viên Trường Cao đẳng Phát thanh - Truyền hình II. Trong đó, một chiếc điện thoại được trao cho sinh viên có số lượt đi xe buýt hợp lệ cao nhất, chiếc còn lại được xác định thông qua hình thức bốc thăm trong số 9 sinh viên còn lại.

Nguồn: @myquynhdanviet.

Chia sẻ tại chương trình, bạn Trần Thanh Lượng cho biết bản thân thường xuyên đi xe buýt không chỉ để phục vụ việc học mà còn có cơ hội tìm hiểu thực tế ngành Quản lý giao thông. Trong những chuyến đi, Lượng quan sát chất lượng dịch vụ, điều kiện nhà chờ và ghi nhận các tình huống phát sinh trên xe để phục vụ nghiên cứu. Việc sử dụng phương tiện công cộng cũng giúp nam sinh tiết kiệm chi phí và góp phần bảo vệ môi trường. Trong khi đó, Lê Quý bày tỏ sự bất ngờ khi biết mình nhận được phần thưởng giá trị từ một phương tiện vốn đã gắn bó trong hành trình đến trường hằng ngày. Với Quý, xe buýt còn là cách thuận tiện để chủ động đi lại và khám phá thành phố.

﻿Ông Lê Hoàn, PGĐ Trung tâm Quản lý giao thông công cộng (Sở Xây dựng TP.HCM) trao thưởng cho hai bạn sinh viên. Ảnh: Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng TP.HCM

Theo ban tổ chức, danh sách sinh viên được xét thưởng dựa trên dữ liệu trích xuất từ hệ thống thu phí tự động GoAFC. Những lượt đi chỉ được công nhận khi đáp ứng đầy đủ điều kiện thanh toán và định danh hợp lệ. Đáng chú ý, Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng TP.HCM dự kiến sẽ tiếp tục triển khai đợt 2 với 10 sinh viên tiếp theo. Chương trình được kỳ vọng sẽ góp phần khuyến khích người trẻ hình thành thói quen sử dụng phương tiện giao thông công cộng, hướng đến giảm áp lực giao thông và xây dựng đô thị xanh.