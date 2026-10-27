TP.HCM: Hai khung giờ cần lưu ý triều cường có thể đạt đỉnh

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay 27/10, thời tiết Nam Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Tại TP.HCM, thời tiết hôm nay có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ trong ngày dao động 25-34 độ C.

Cơ quan khí tượng dự báo TP.HCM đang vào đợt triều cường cao.

Về triều cường khu vực sông Sài Gòn, Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ dự báo trong những ngày tới, mực nước cao nhất ngày tại hầu hết các trạm trên các sông, kênh, rạch khu vực TP.HCM tiếp tục lên theo kỳ triều cường rằm tháng Chín (Âm lịch).

Trong hôm nay, đỉnh triều cao nhất trong đợt này có khả năng xuất hiện. Tại trạm Phú An và Nhà Bè ở khoảng 1,65-1,7 m (trên báo động 3 từ 0,05-0,1 m); trạm Thủ Dầu Một ở khoảng 1,77-1,83 m (trên báo động 3 từ 0,17-0,23 m). Thời gian xuất hiện đỉnh triều 5h-7h hoặc 17h-19h. Mức độ rủi ro thiên tai khu vực hạ lưu sông Sài Gòn ở cấp độ 2.

Dự báo triều cường vùng ven biển TP.HCM, đài thông tin từ chiều tối 27/10-28/10, mực nước đỉnh triều vùng ven biển TP.HCM lên chậm và ở mức cao. Đỉnh triều cao nhất trạm Vũng Tàu ở mức từ 4,06-4,11 m; thời gian xuất hiện từ 14h30-15h30 và 1h30-2h30.

Đây là đợt triều cao, người dân cần lưu ý đề phòng nguy cơ cao gây ngập úng, tràn đê bao ở các khu vực trũng, thấp ven biển, ven sông TP.HCM; ảnh hưởng đến giao thông, sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, ô nhiễm nguồn nước và sinh hoạt của người dân.