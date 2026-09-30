TP.HCM: Hai đường gom được kỳ vọng giảm ùn tắc khu vực cầu Kênh Tẻ hiện thi công ra sao?

Theo ghi nhận của PV Báo Xây dựng ngày 29/9, nhiều công nhân cùng máy móc đang khẩn trương thi công tuyến đường gom bên hông cầu Kênh Tẻ, phường Tân Hưng, theo hướng từ đường Trần Xuân Soạn đến đường Ngô Thị Bì.

Trong khi đó, ở chiều ngược lại, tuyến đường gom bên hông cầu Kênh Tẻ, đoạn từ đường Ngô Thị Bì đến gần chân cầu, đã cơ bản hoàn thiện. Tuy nhiên, khu vực đầu tuyến giáp đường Ngô Thị Bì vẫn được rào chắn bằng các khối bê tông, chưa cho phương tiện lưu thông.

Theo Trung tâm Quản lý Hạ tầng giao thông đường bộ (Sở Xây dựng TP.HCM), dự án có tổng mức đầu tư gần 52 tỷ đồng từ ngân sách thành phố, được khởi công từ tháng 11/2025.

Hạng mục chính gồm hai tuyến đường gom song song ở hai phía đầu cầu Kênh Tẻ (phía phường Tân Hưng), kết nối đường Trần Xuân Soạn với khu vực nút giao Nguyễn Hữu Thọ - Ngô Thị Bì. Mỗi tuyến đường gom rộng khoảng 5m, trong đó một tuyến dài 750m, tuyến còn lại dài 425m. Công trình được triển khai trên phần đất đã giải phóng mặt bằng, không phải di dời nhà dân.

Đến nay, dự án đạt hơn 60% khối lượng. Nhà thầu đang tăng cường máy móc, nhân lực để đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành vào cuối năm 2026.

Khi hoàn thành, hai tuyến gom sẽ tăng năng lực khai thác cho trục Trần Xuân Soạn - Nguyễn Hữu Thọ, đồng thời tạo lối đi thuận tiện cho người dân sống ven Kênh Tẻ di chuyển về hướng Nhà Bè (cũ) hoặc vào trung tâm TP.HCM, thay vì phải qua các hẻm nhỏ.

Cầu Kênh Tẻ nằm trên trục đường Nguyễn Hữu Thọ, kết nối quận 7 và quận 4 (cũ), là một trong những tuyến cửa ngõ quan trọng của khu Nam, thường xuyên ùn ứ vào giờ cao điểm. Để giảm áp lực giao thông khu vực này, TP.HCM đã khởi công dự án cầu đường Nguyễn Khoái, tổng chiều dài khoảng 5km, vốn đầu tư hơn 3.700 tỷ đồng, kết nối quận 7, quận 4 và quận 1 (cũ). Dự án dự kiến hoàn thành vào quý II/2027.

Ngoài ra, thành phố đang triển khai nhiều dự án lớn tại khu Nam như mở rộng đường Nguyễn Tất Thành, với tổng vốn gần 3.000 tỷ đồng và nâng cấp đường Tôn Thất Thuyết ven kênh Tẻ, vốn hơn 5.600 tỷ đồng. Các dự án được kỳ vọng góp phần đồng bộ hạ tầng giao thông, chỉnh trang đô thị khu vực. (Trong ảnh là đường Nguyễn Tất Thành).