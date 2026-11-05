TP.HCM: Hai cổ đông Công ty Ô Cấp bị bắt trong vụ lừa đảo hơn 51,8 tỷ đồng

Theo cơ quan điều tra, Công ty Cổ phần Phát triển nhà Ô Cấp được giao làm chủ đầu tư dự án Khu dân cư số 1 - Tây Nam thị trấn Long Điền trong các năm 2003-2004. Dự án có diện tích 416.300m², nay thuộc xã Long Điền, TP.HCM.

Đối tượng Phan Hồng Việt. Ảnh: CACC

Hoàng Huy Hiển (sinh năm 1940), Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người đại diện theo pháp luật của Công ty Ô Cấp trong thời gian xảy ra vụ việc; Nguyễn Văn Thanh và Phan Hồng Việt là các cổ đông góp vốn.

Kết quả điều tra xác định, dù biết dự án chưa hoàn thiện thủ tục pháp lý, chưa đủ điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất, toàn bộ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của dự án đang được thế chấp tại ngân hàng, đất chưa chuyển mục đích sử dụng và chưa tách thửa, các cá nhân liên quan vẫn thống nhất để Hoàng Huy Hiển ký hợp đồng góp vốn với 262 khách hàng.

Đối tượng Nguyễn Văn Thanh. Ảnh: CACC

Theo cơ quan điều tra, các hợp đồng góp vốn thực chất là hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở đối với các nền đất thuộc dự án. Công ty đã thu từ 70% đến 100% giá trị hợp đồng, với tổng số tiền hơn 79,7 tỷ đồng.

Sau khi các nền đất được tách thửa, thay vì hoàn thiện thủ tục để bàn giao cho khách hàng, Hoàng Huy Hiển cùng các cổ đông tiếp tục thống nhất sử dụng những nền đất này làm tài sản thế chấp tại ngân hàng, bảo đảm cho các khoản vay của cá nhân và doanh nghiệp khác.

Cơ quan điều tra xác định, hành vi trên khiến khách hàng không được bàn giao nền đất hoặc hoàn trả tiền, với tổng số tiền bị chiếm đoạt là 51.835.069.798 đồng.

Trước đó, Hoàng Huy Hiển đã bị khởi tố trong vụ án nhưng đã chết vào năm 2025. Đối với Nguyễn Văn Thanh và Phan Hồng Việt, ngày 22/10/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, theo khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự. Các quyết định và lệnh bắt được Viện Kiểm sát nhân dân TP.HCM phê chuẩn ngày 26/10/2026 và đã được thi hành.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM tiếp tục điều tra, làm rõ việc quản lý, sử dụng tài sản của các đối tượng để phục vụ công tác thu hồi theo quy định pháp luật.