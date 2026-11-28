Mua sắm là một trong những hoạt động được nhiều du khách yêu thích khi khám phá các thành phố. Dù chỉ muốn mua một vài món ăn vặt địa phương hay mang theo chiếc vali gần như trống rỗng để thỏa sức lựa chọn quần áo, thực phẩm, mỹ phẩm và quà lưu niệm, việc dạo quanh các cửa hàng, khu chợ và siêu thị cũng là cách thú vị để tìm hiểu văn hóa của một điểm đến.

Đối với những người yêu thích mua sắm khi đi du lịch, bảng xếp hạng “Những thành phố tốt nhất để mua sắm” do Time Out phối hợp với Intrepid Travel thực hiện là nguồn tham khảo hữu ích.

Để xây dựng danh sách, đơn vị này đã khảo sát 24.000 người dân địa phương về chất lượng và sự đa dạng của các cửa hàng tại thành phố nơi họ sinh sống, trên nhiều lĩnh vực như thời trang, ẩm thực, công nghệ và đồ gia dụng.

Trong bảng xếp hạng năm 2026, Thượng Hải (Trung Quốc) đứng đầu, vượt qua nhiều điểm đến mua sắm nổi tiếng như London, Tokyo và New York.

Đáng chú ý, TP.HCM cũng góp mặt ở vị trí thứ 7, trở thành một trong những điểm đến mua sắm nổi bật trên thế giới.

Người dân đi dạo ở Thượng Hải giữa những chiếc đèn lồng. Ảnh: Shutterstock / Time Out

Thượng Hải dẫn đầu bảng xếp hạng thành phố mua sắm tốt nhất

Theo đánh giá của Time Out, mua sắm tại Thượng Hải mang đến nhiều trải nghiệm khác nhau. Du khách có thể tìm kiếm đồ cổ tại khu phố cổ Juqi, khám phá các cửa hàng mỹ phẩm trên đường Anfu hoặc ghé thăm những không gian bán lẻ độc đáo dọc đường Huaihai Trung.

Thành phố này cũng là nơi phát triển của nhiều thương hiệu thời trang và phong cách sống nội địa như An Ko Rau, The Beast, Pane và Short Sentence. Sự kết hợp giữa sản phẩm truyền thống, thiết kế hiện đại và xu hướng tiêu dùng mới giúp Thượng Hải trở thành điểm đến hấp dẫn đối với những người yêu thích mua sắm.

Đường Nam Kinh, Thượng Hải. Ảnh: Real Xia / Shutterstock

Đứng thứ hai là London (Anh), một trong bốn kinh đô thời trang lớn của thế giới bên cạnh Paris, New York và Milan. Thành phố nổi tiếng với hệ thống mua sắm đa dạng, từ những trung tâm bách hóa danh tiếng như Harrods, Liberty và Selfridges đến các cửa hàng đồ cổ tại Brick Lane, thương hiệu thời trang cao cấp trên Bond Street và những tiệm đĩa nhạc độc lập ở Soho.

Time Out cũng gợi ý du khách ghé thăm hiệu sách Daunt Books đầu tiên tại khu Marylebone, gần phố mua sắm Oxford Street, để tìm kiếm những cuốn sách độc đáo và trải nghiệm không gian mang đậm nét văn hóa Anh.

Tokyo (Nhật Bản) xếp thứ ba nhờ hệ thống mua sắm phong phú, đáp ứng nhiều sở thích khác nhau. Tại đây, du khách có thể tìm thấy các thương hiệu xa xỉ, thời trang vintage, văn phòng phẩm độc đáo, truyện tranh manga, phụ kiện dễ thương và đồ thủ công truyền thống.

Trong khi Ginza tập trung nhiều thương hiệu cao cấp và cửa hàng bách hóa lớn, các khu vực như Harajuku, Shibuya và Omotesando lại nổi bật với những cửa hàng độc lập cùng nhiều thương hiệu dẫn đầu xu hướng.

Những người yêu thích thời trang vintage có thể khám phá Shimokitazawa và Koenji, hoặc ghé Beams Japan để tìm các sản phẩm thời trang, thiết kế và thủ công mỹ nghệ mang dấu ấn Nhật Bản.

New York (Mỹ) đứng thứ tư. Không chỉ nổi tiếng với Đại lộ Fifth Avenue và các cửa hàng bách hóa mang tính biểu tượng, thành phố này còn sở hữu mạng lưới cửa hàng độc lập, chợ đồ cổ, cửa hàng thời trang vintage và các không gian bán lẻ chuyên biệt trải rộng khắp năm quận.

Một trong những địa điểm được Time Out đề xuất là Grand Bazaar tại khu Upper West Side. Đây là khu chợ lâu đời nhất thành phố, nơi du khách có thể tìm thấy các sản phẩm thủ công, đồ trang trí và những món quà độc đáo từ các nhà sản xuất địa phương.

Melbourne (Australia) khép lại top 5. Hoạt động mua sắm tại thành phố này phản ánh rõ nét tinh thần sáng tạo và độc lập, với sự hiện diện của các thương hiệu quốc tế, nhà thiết kế mới nổi và cửa hàng đồ cổ. Khu trung tâm thương mại CBD và trung tâm mua sắm Chadstone phù hợp với những người yêu thích các thương hiệu lớn, trong khi Fitzroy và Collingwood là điểm đến dành cho những ai muốn khám phá phong cách thời trang độc lập.

Ngoài ra, phố High Street tại Armadale cũng là địa điểm đáng chú ý để tìm hiểu các thương hiệu thời trang Australia. Những người yêu thích mỹ phẩm có thể ghé cửa hàng flagship của Mecca trên phố Bourke Street.

TP.HCM lọt top 10 thành phố mua sắm tốt nhất thế giới

Một trong những điểm đáng chú ý của bảng xếp hạng năm nay là sự xuất hiện của TP.HCM ở vị trí thứ 7, đứng trên Bangkok (Thái Lan), Thành phố Mexico (Mexico) và Copenhagen (Đan Mạch).

Trung tâm thương mại Gigamall. Ảnh: Gigamall

Với hệ thống trung tâm thương mại hiện đại, cửa hàng thời trang, khu chợ truyền thống và các không gian kinh doanh độc lập, TP.HCM mang đến nhiều lựa chọn mua sắm cho du khách. Từ những khu mua sắm sầm uất đến các cửa hàng thiết kế địa phương, thành phố có thể đáp ứng nhu cầu của nhiều nhóm khách hàng, từ những người tìm kiếm sản phẩm bình dân đến các tín đồ thời trang.

Bên cạnh TP.HCM, Seoul (Hàn Quốc) đứng thứ 6, trong khi Bangkok xếp thứ 8. Kết quả này cho thấy các thành phố châu Á tiếp tục giữ vai trò quan trọng trên bản đồ mua sắm toàn cầu.

Theo bảng xếp hạng do Time Out công bố, 10 thành phố có trải nghiệm mua sắm nổi bật nhất thế giới gồm:

Thượng Hải (Trung Quốc)

London (Anh)

Tokyo (Nhật Bản)

New York (Mỹ)

Melbourne (Australia)

Seoul (Hàn Quốc)

TP.HCM (Việt Nam)

Bangkok (Thái Lan)

Thành phố Mexico (Mexico)

Copenhagen (Đan Mạch)