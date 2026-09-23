TP.HCM: Gom nhặt những 'mảnh trăng' yêu thương tại Mái ấm Phúc Lâm

Vừa qua, chương trình thiện nguyện Nụ Cười Đêm Trăng 8 với chủ đề “Thỏ Ngọc Thắp Trăng”, do Câu lạc bộ Kỹ năng, Khoa Kỹ thuật Xây dựng, Trường Đại học Bách khoa (ĐHQG-HCM) tổ chức tại Mái ấm tình thương Phúc Lâm (phường Long Thành, Thành phố Đồng Nai), đã mang đến cho các em nhỏ một mùa Trung Thu ấm áp.

Ngay từ những hoạt động đầu tiên, các bạn sinh viên tình nguyện đã dành thời gian thăm hỏi, trò chuyện và chăm sóc các em nhỏ, trong đó có các bé sơ sinh tại mái ấm. Những cuộc gặp gỡ tưởng chừng giản dị lại tạo nên sự gần gũi, giúp không khí chương trình trở nên ấm áp và thân tình hơn.

Các sinh viên tình nguyện thăm hỏi, trò chuyện và giao lưu cùng các em nhỏ.

Cũng trong chương trình, Ban tổ chức tổ chức năm gian hàng trò chơi tương tác với nhiều hoạt động phù hợp với lứa tuổi của các em. Các em nhỏ hào hứng tham gia thử thách, giao lưu cùng các anh chị tình nguyện viên và nhận những phần quà dễ thương. Không khí ngập tràn tiếng cười, niềm vui của các em đã làm nên không khí sôi động xuyên suốt chương trình.

Nhiều em nhỏ hào hứng tham gia các gian hàng trò chơi.

Bên cạnh đó, đêm hội còn mang đến nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc. Những ca khúc thiếu nhi và Trung Thu quen thuộc được thể hiện trong không gian vui tươi, giúp các em hòa mình vào không khí lễ hội. Đặc biệt, tiết mục “Thằng Cuội cung trăng” tái hiện hình ảnh chú Cuội và những câu chuyện dân gian quen thuộc, thu hút sự theo dõi và hưởng ứng của các em nhỏ.

Dịp này, Ban tổ chức cũng tổ chức sinh nhật tập thể cho các em có ngày sinh trong tháng 9. Từng lời chúc, những món quà được chuẩn bị và khoảnh khắc cùng nhau thổi nến đã mang đến niềm vui bất ngờ, góp phần tạo nên những kỷ niệm đáng nhớ cho các em. Đặc biệt, các em được trao tặng bánh Trung Thu và lồng đèn để cùng tham gia hoạt động rước đèn. Trong ánh sáng lung linh của những chiếc lồng đèn nhỏ, các em và tình nguyện viên cùng nhau tạo nên bức tranh đêm hội Trung Thu đầy màu sắc.

Chương trình không chỉ mang đến cho các em nhỏ tại Mái ấm tình thương Phúc Lâm một đêm hội Trung Thu ngập tràn tiếng cười, mà còn lan tỏa tinh thần sẻ chia và trách nhiệm cộng đồng của sinh viên Bách Khoa. Những khoảnh khắc vui tươi, những món quà nhỏ và sự đồng hành của các tình nguyện viên đã góp phần tạo nên những kỷ niệm đẹp, giúp mùa Trung Thu năm nay trở nên ý nghĩa hơn với các em.

Ban tổ chức cùng các bé tại mái ấm chụp ảnh lưu niệm.