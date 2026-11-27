Buổi diễu hành cosplay nằm trong chuỗi sự kiện Ngày Văn hóa Việt Nam do cơ quan nhà nước tổ chức, cùng đơn vị Hobby Horizon đồng hành. Ngay từ khi bắt đầu, con đường dài Phố đi bộ Nguyễn Huệ đã rộn ràng với đông đảo các teen yêu thích hóa trang cosplay nhiều màu sắc cùng chủ đề khác nhau.

Không chỉ dừng lại ở các nhân vật quen thuộc, các cosplayer đã khiến người xem ấn tượng khi hóa thân thành những món ăn trứ danh của ẩm thực Việt, lấy cảm hứng từ series tranh ẩm thực của họa sĩ Sơn Nguyễn.

Chia sẻ về ý nghĩa bộ trang phục mang đến sự kiện lần này, TikToker ZhezheHe hào hứng cho biết đây là lần thứ hai bạn được hóa thân thành phở, một trong những di sản văn hóa phi vật thể của quốc gia.

ZhezheHe hoá trang thành phở, món ăn gắn liền với ký ức còn nhỏ của mình.

“Món ăn này có rất nhiều ý nghĩa với mình. Khi còn nhỏ ở với ngoại mình ở phố Cửa Nam, phở đã gắn liền trong những câu chuyện của bà, của mẹ từ rất lâu rồi. Mình hy vọng qua màn hóa trang này có thể góp phần giúp món ăn truyền thống của Việt Nam được lan tỏa rộng rãi hơn, đặc biệt là đến các bạn bè quốc tế”, ZhezheHe bày tỏ.

ZhezheHe mặc kết hợp áo dài truyền thống trong trang phục cosplay Phở.

Cùng chung niềm tự hào khi quảng bá bản sắc quê hương qua lăng kính sáng tạo, TikToker Hwi Nguyễn (cosplay món ăn mì Quảng) chia sẻ: “Với mình, cosplay không chỉ là sở thích mà còn là lĩnh vực để người trẻ thể hiện sự sáng tạo. Trước đây mọi người hay nghĩ cosplay chỉ là hóa trang nhân vật, nhưng ngày nay tụi mình hoàn toàn có thể đưa các ý tưởng về văn hóa, ẩm thực đất nước vào trang phục. Mình rất tự hào khi có cơ hội đại diện cho một món ăn đặc biệt của miền Trung đến sự kiện hôm nay”.

Hwi Nguyễn cùng trang phục mì Quảng trong sự kiện diễu hành.

Trong menu ẩm thực hoá trang còn có TikToker Navii Wibi hóa thân thành đĩa cơm tấm bắt mắt trên nền áo vàng, màu sắc quen thuộc trên các bức tường phố tại TP.HCM. Hay bạn Đỗ Ngọc Anh cosplay độc đáo với mẹt bún đậu mắm tôm, kèm phụ kiện chén chấm mắm tôm đặc trưng trên tay.

Cơm tấm, bún bò và bún đậu mắm tôm cũng là những món ăn được hóa trang trong buổi diễu hành Ngày hội Văn hóa Việt Nam.

Bên cạnh làn gió mới từ văn hóa đại chúng là cosplay, sự kiện Ngày Văn hóa Việt Nam tại TP.HCM còn ghi dấu qua màn trình diễn Việt phục trên sân khấu chính, nơi các bạn trẻ tái hiện vẻ đẹp trang phục truyền thống qua từng thời kỳ lịch sử.

Ngoài ra, không chỉ đến chiêm ngưỡng diễu hành, teen còn có thể ghé thăm các gian hàng check-in nhận quà từ ban tổ chức, như thử thách Passport đóng dấu nhận quà qua các trạm trải nghiệm, tìm hiểu thêm về những trò chơi, board game, tranh minh hoạ của Việt Nam được sáng tạo ra sao.

Rất nhiều trang phục dân tộc của Việt Nam được trình diễn tại phố đi bộ.

Chương trình còn kết hợp các tiết mục dân gian nhạc cụ.

Khách tham gia chương trình làm nhiệm vụ trong Passport đổi quà.

Sự kết hợp giữa tinh thần tôn vinh di sản của Ngày Văn hóa Việt Nam lần đầu tiên và góc nhìn trẻ trung từ cộng đồng cosplay đã tạo nên một ngày siêu đáng nhớ với teen Sài thành và các du khách nước ngoài. Đây cũng là cơ hội để các bạn trẻ làm mới và lan tỏa văn hóa Việt Nam theo một cách riêng đầy sáng tạo.