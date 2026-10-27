TP.HCM giao hơn 7.393 m² đất xây nhà ở cho lực lượng Công an tại Thủ Đức

Ảnh minh họa. (Ảnh: Tuấn Huy)

UBND TP.HCM vừa ban hành Quyết định số 7099/QĐ-UBND giao đất đợt 1 cho Công ty Cổ phần CONFITECH Thủ Đức thực hiện dự án tại số 15/6C đường Đặng Văn Bi, phường Thủ Đức.

Theo quyết định, diện tích đất được giao là 7.393,3 m², gồm 5.733,3 m² đất xây dựng nhà ở xã hội dành cho lực lượng vũ trang Công an nhân dân và 1.660 m² đất xây dựng nhà ở thương mại theo quy hoạch, chủ trương đầu tư được cấp có thẩm quyền chấp thuận. Thời hạn sử dụng đất là 50 năm kể từ ngày quyết định có hiệu lực.

Khu đất này thuộc quỹ đất có tổng diện tích khoảng 8.323 m² do Nhà nước quản lý. Dự án đã được Bộ Công an chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời giao chủ đầu tư thực hiện tại Quyết định số 4036/QĐ-BCA-H02 ngày 24/6/2026.

Về nghĩa vụ tài chính, Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất đối với cả hai phần diện tích. Trong đó, diện tích 5.733,3 m² xây dựng nhà ở xã hội thuộc trường hợp được miễn tiền sử dụng đất theo quy định pháp luật; với 1.660 m² đất xây dựng nhà ở thương mại, Công ty Cổ phần CONFITECH Thủ Đức có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định.

Việc giao đất được thực hiện không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất, không đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất, theo Điều 124 Luật Đất đai năm 2024 và các quy định pháp luật liên quan.

UBND TP.HCM giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xác định giá đất làm căn cứ tính tiền sử dụng đất đối với phần đất xây dựng nhà ở thương mại; tổ chức xác định mốc giới, bàn giao đất trên thực địa và thực hiện các thủ tục cấp giấy chứng nhận theo quy định; cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai.

Sở Xây dựng được giao hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc triển khai dự án theo quy định về nhà ở và đầu tư xây dựng, bảo đảm cơ cấu sử dụng đất, tỷ lệ diện tích nhà ở thương mại, quy mô và các chỉ tiêu quy hoạch - kiến trúc phù hợp với chủ trương đầu tư và quy hoạch được phê duyệt. Thuế TP.HCM có trách nhiệm xác định, thông báo, theo dõi nghĩa vụ tài chính đối với phần đất xây dựng nhà ở thương mại, đồng thời thực hiện các nội dung liên quan đến miễn tiền sử dụng đất đối với phần đất xây dựng nhà ở xã hội.

Đối với khoảng 929,7 m² đất còn lại thuộc phạm vi dự án, UBND phường Thủ Đức được giao phối hợp với các cơ quan liên quan và chủ đầu tư rà soát diện tích, ranh giới, nguồn gốc, hiện trạng sử dụng và tình trạng pháp lý. Việc rà soát phải làm rõ căn cứ, điều kiện thu hồi đất, phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và các vấn đề liên quan (nếu có) để xử lý theo thẩm quyền hoặc báo cáo cơ quan có thẩm quyền xem xét.

Công ty Cổ phần CONFITECH Thủ Đức có trách nhiệm sử dụng đất đúng mục đích, vị trí, ranh giới, diện tích và thời hạn được giao; triển khai dự án theo đúng chủ trương đầu tư, quy hoạch được phê duyệt và quy định pháp luật. Chủ đầu tư phải bảo đảm năng lực tài chính, nguồn vốn, tiến độ thực hiện dự án và không được sử dụng phần diện tích đất chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao.