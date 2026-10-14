TP HCM giao doanh nghiệp thuộc Vingroup làm dự án nhà ở xã hội 64.000 tỷ

Ngày 13/10, UBND TP HCM cho biết đã ban hành quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời giao chủ đầu tư thực hiện dự án đầu tư xây dựng Khu nhà ở xã hội tại xã Bà Điểm. Doanh nghiệp được giao thực hiện dự án là CTCP Delta, có trụ sở tại số 110 đường Đặng Công Bỉnh, ấp 6, xã Bà Điểm, TP HCM.

Theo quyết định, dự án có diện tích khoảng 191,6 ha, với sơ bộ tổng vốn đầu tư 64.053 tỷ đồng. Đây là mức vốn do nhà đầu tư đề xuất và sẽ được xác định cụ thể trong quá trình lập, thẩm định, phê duyệt dự án theo quy định.

Dự án hướng đến xây dựng khu nhà ở xã hội cao tầng, đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, công viên cây xanh cùng các công trình thương mại, dịch vụ phục vụ cư dân. Chủ đầu tư có trách nhiệm bảo đảm năng lực tài chính, khả năng huy động các nguồn vốn hợp pháp và triển khai dự án theo tiến độ được chấp thuận.

Thời gian thực hiện dự án kéo dài từ ngày quyết định có hiệu lực đến hết năm 2030. Trong giai đoạn này, Delta phải thực hiện các thủ tục liên quan đến quy hoạch, đất đai, môi trường, xây dựng; tổ chức thi công, hoàn thành nghiệm thu và đưa công trình vào sử dụng theo quy định.

Dự án được xem xét hưởng các cơ chế, chính sách ưu đãi, hỗ trợ dành cho nhà ở xã hội theo Luật Nhà ở năm 2023, Nghị quyết 201/2025/QH15 và các quy định pháp luật liên quan, trên cơ sở đáp ứng đầy đủ điều kiện.

Theo tìm hiểu, dự án nằm tại xã Bà Điểm, phía tây giáp kênh An Hạ, phía đông giáp kênh liên vùng, phía nam giáp kênh 7 cùng các khu đất sản xuất công nghiệp, kho tàng và đất phức hợp. Ranh giới dự án được xác định theo quy hoạch trước đó, không bao gồm phần diện tích thuộc đường Vành đai 3.

Theo quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 được phê duyệt vào tháng 8, khu đô thị nhà ở xã hội Bà Điểm có quy mô dân số dự kiến gần 67.500 người. Trong tổng diện tích hơn 191,6 ha, đất ở chiếm khoảng 37,8 ha. Các công trình tại khu đất này được quy hoạch cao tối đa 35 tầng, với hệ số sử dụng đất tối đa 10 lần.

Ngoài quỹ đất ở, quy hoạch dành gần 18 ha cho các công trình dịch vụ, hơn 14 ha cho giao thông, gần 14 ha cho cây xanh và khoảng 12,6 ha cho giáo dục. Quỹ đất y tế cũng được bố trí, trong đó khoảng 3,5 ha dự kiến dành để xây dựng bệnh viện.

Đáng chú ý, khoảng 84 ha nằm ngoài đơn vị ở, chủ yếu là mặt nước và cây xanh. Các hạng mục được bố trí nhằm hình thành khu đô thị có hệ thống hạ tầng và tiện ích phục vụ quy mô dân số lớn.

CTCP Delta được thành lập vào cuối tháng 7/2007, doanh nghiệp có vốn điều lệ 9.700 tỷ đồng. Hiện, bà Nguyễn Thị Lệ Hằng là người đại diện theo pháp luật của Delta. Đáng chú ý, bà Hằng cũng là người đại diện pháp luật của một số doanh nghiệp khác như Công ty TNHH Da Vi Na, CTCP Phát triển Phú Sơn.

Dữ liệu cập nhật được cho thấy, tại báo cáo tài chính hợp nhất bán niên năm 2026 đã soát xét của Tập đoàn Vingroup, Delta là công ty con của tập đoàn này, hoạt động trong lĩnh vực đầu tư, xây dựng và kinh doanh bất động sản.