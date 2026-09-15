TP.HCM giao Công ty Xổ số kiến thiết Bình Dương thu gần 32.500 tỷ đồng

Theo quyết định giao nhiệm vụ và các chỉ tiêu cơ bản đối với chiến lược phát triển 5 năm, trong giai đoạn 2026 - 2030, UBND TP.HCM giao Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Bình Dương đạt tổng doanh thu 32.491,5 tỷ đồng; lãi trước thuế 5.155,5 tỷ đồng.

Trong đó, năm 2026, doanh thu phải đạt 6.378,5 tỷ đồng, lãi trước thuế là 1.036,9 tỷ đồng. Doanh thu cao nhất là năm 2027, với 6.611,6 tỷ đồng, lãi trước thuế đạt 1.042,6 tỷ đồng.

Đến 2028, công ty đạt doanh thu 6.492,9 tỷ đồng và lãi trước thuế 1.023,4 tỷ đồng. Năm 2029, doanh thu công ty phải đạt là 6.501,0 tỷ đồng, tương ứng lãi trước thuế là 1.025,8 tỷ đồng.

Năm 2030, doanh thu đạt 6.507,5 tỷ đồng, lãi trước thuế 1.026,8 tỷ đồng.

Tăng trưởng nửa đầu năm 2026 của nhóm công ty xổ số TP.HCM ở nhóm cao nhất, với tổng doanh thu hơn 15.500 tỷ đồng. (Ảnh minh họa)

TP.HCM yêu cầu Xổ số kiến thiết Bình Dương phát huy vai trò doanh nghiệp Nhà nước trong lĩnh vực kinh doanh xổ số; đóng góp tích cực vào nguồn thu ngân sách và công tác an sinh xã hội của địa phương theo mục tiêu “Ích nước - Lợi nhà”.

Đồng thời đảm bảo hoạt động kinh doanh liên tục, duy trì và phát triển hoạt động kinh doanh hiệu quả, bền vững; chấp hành nghiêm các quy định pháp luật về kinh doanh xổ số; giữ vững sự ổn định thị trường kinh doanh xổ số kiến thiết tại khu vực miền Nam.

Thành phố cũng yêu cầu doanh nghiệp xây dựng kế hoạch kinh doanh và triển khai các giải pháp để thực hiện chiến lược phát triển doanh nghiệp gắn với mục tiêu tăng trưởng “2 con số” giai đoạn 2026-2030, của TP.HCM, đảm bảo nguyên tắc bảo toàn và phát triển vốn nhà nước.

Năm 2025, Xổ số kiến thiết Bình Dương đạt doanh thu 6.512,8 tỷ đồng, chủ yếu là từ kinh doanh xổ số. Lãi trước thuế thu về hơn 963 tỷ đồng.

Nửa năm 2026, Xổ số kiến thiết Bình Dương vẫn là một trống số những công ty xổ số miền Nam đạt doanh thu và lợi nhuận cao trong khu vực. Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm cho thấy doanh nghiệp đạt 3.623 tỷ đồng doanh thu, lãi sau thuế 482 tỷ đồng.

Từ ngày 1/7/2025, TP.HCM và Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu hợp nhất. 3 công ty xổ số vẫn hoạt động bình thường trực thuộc Sở Tài chính TP.HCM.

Trong nửa đầu năm 2026, Công ty Xổ số kiến thiết TP.HCM là doanh nghiệp dẫn đầu, vượt gấp đôi doanh thu và lợi nhuận trong 21 công ty xổ số miền Nam, với hơn 8.000 tỷ đồng doanh thu, tăng gần 1.000 tỷ đồng so với cùng kỳ năm ngoái. Lãi sau thuế cũng tăng mạnh, đạt hơn 922 tỷ đồng.

Năm 2026, Xổ số kiến thiết TP.HCM đặt mục tiêu doanh thu 17.318 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế 1.584 tỷ đồng.

Trong kế hoạch Bộ Tài chính giao cho cả 3 đơn vị xổ số của TP.HCM, gồm Công ty Xổ số kiến thiết TP.HCM, Công ty xổ số kiến thiết Bình Dương và Công ty xổ số kiến thiết Bà Rịa - Vũng Tàu, tổng chỉ tiêu nộp ngân sách Nhà nước năm 2026 là 9.350 tỷ đồng. Xổ số kiến thiết TP.HCM ước tính chỉ tiêu nộp ngân sách khoảng 5.546 tỷ đồng. Hai đơn vị còn lại sẽ thực hiện phần ngân sách 3.800 tỷ đồng.