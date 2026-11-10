TP.HCM giao 4 lô đất tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm cho Địa ốc Đại Quang Minh

Ảnh minh họa. (Ảnh: thuthiemurban.com)

Theo Quyết định số 7447/QĐ-UBND, 4 lô đất được giao cho Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Đại Quang Minh nằm trong Khu chức năng số 6, Khu đô thị mới Thủ Thiêm, phường An Khánh, TP.HCM. Tổng diện tích các khu đất là 42.964,3 m², tương đương gần 4,3 ha.

Các lô đất gồm: lô 6-2 có diện tích 9.130,5 m²; lô 6-5 rộng 10.572,6 m²; lô 6-6 rộng 5.874,4 m² và lô 6-7 rộng 17.386,8 m². Việc giao đất nhằm thanh toán Hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT) số 81/HĐ-UBND-M ký tắt ngày 02/2/2015 và Hợp đồng số 409/HĐ-UBND-M ký chính thức ngày 19/6/2015 về dự án đầu tư xây dựng cầu Thủ Thiêm 2 giữa UBND TP.HCM và Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Đại Quang Minh.

Theo quyết định, mục đích sử dụng của 4 lô đất là đất xây dựng khu chung cư, phù hợp với Đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở phức hợp, thương mại dịch vụ tổng hợp đa chức năng và Bệnh viện quốc tế thuộc Khu chức năng số 6, được phê duyệt năm 2015. Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, thời hạn sử dụng 50 năm kể từ ngày quyết định có hiệu lực. Quyền và thời hạn sử dụng đất của người mua căn hộ, chủ sở hữu công trình thực hiện theo quy định pháp luật.

Việc giao đất được thực hiện theo cơ chế đặc thù, không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất và không thông qua đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư. Đây là quỹ đất được sử dụng để thanh toán hợp đồng BT dự án cầu Thủ Thiêm 2 theo Nghị quyết số 98/2023/QH15, đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị quyết số 260/2025/QH15 và Nghị định số 91/2025/NĐ-CP.

Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM có trách nhiệm chủ trì xác định giá đất đối với 4 lô đất, trình cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định. Kết quả xác định giá đất là cơ sở để xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai, phục vụ việc thanh toán, quyết toán hợp đồng BT bằng quỹ đất; phối hợp với các đơn vị liên quan xác định mốc giới và tổ chức bàn giao đất trên thực địa.

Sở Tài chính được giao chủ trì thực hiện thanh toán, quyết toán hợp đồng BT; rà soát, đối chiếu giá trị được thanh toán theo hợp đồng với giá trị quỹ đất sau khi được cơ quan có thẩm quyền xác định. Trường hợp phát sinh chênh lệch hoặc nghĩa vụ tài chính, các khoản này phải được tham mưu xử lý theo quy định, bảo đảm không gây thất thoát ngân sách nhà nước và tài sản công.

Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Đại Quang Minh có trách nhiệm phối hợp với cơ quan chức năng trong quá trình xác định giá đất, thực hiện thủ tục giao và nhận bàn giao đất, thanh toán, quyết toán hợp đồng BT; thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính phát sinh và quản lý, sử dụng đất đúng mục đích, quy hoạch được duyệt. Việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất được thực hiện sau khi doanh nghiệp hoàn thành nghĩa vụ tài chính và đáp ứng các điều kiện theo quy định.