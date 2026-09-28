Tiếp nối chuỗi giải thưởng quốc tế

Tối 27/9, tại Maldives, Lễ trao Giải thưởng Du lịch Thế giới (World Travel Awards - WTA) khu vực Châu Á, Châu Đại Dương và Ấn Độ Dương năm 2026 đã diễn ra với sự tham dự của đại diện các điểm đến, doanh nghiệp và tổ chức du lịch trong khu vực.

Tại sự kiện, TP.HCM được vinh danh với Điểm đến Du lịch Kinh doanh hàng đầu Châu Á năm 2026 (Asia’s Leading Business Travel Destination 2026) và Điểm đến Lễ hội và Sự kiện hàng đầu Châu Á năm 2026 (Asia’s Leading Festival & Event Destination 2026).

Cùng với đó, Sở Du lịch TP.HCM nhận danh hiệu Cơ quan quản lý du lịch thành phố hàng đầu Châu Á năm 2026 (Asia’s Leading City Tourist Board 2026).

TP.HCM giành 3 giải thưởng du lịch châu Á.

Ba danh hiệu năm 2026 tiếp tục nối dài thành tích của TP.HCM tại World Travel Awards trong những năm qua.

Năm 2025, thành phố được vinh danh ở 4 hạng mục. Trong đó, danh hiệu Điểm đến Du lịch Kinh doanh hàng đầu Châu Á và Điểm đến Lễ hội và Sự kiện hàng đầu Châu Á được trao cho TP.HCM trong 4 năm liên tiếp, từ 2022 - 2025.

Danh hiệu Cơ quan quản lý du lịch thành phố hàng đầu Châu Á được trao cho Sở Du lịch TP.HCM 3 năm liên tiếp, từ 2023 - 2025.

Không chỉ tại WTA, TP.HCM còn có nhiều kết quả tại World MICE Awards. Thành phố được vinh danh là Điểm đến Du lịch MICE hàng đầu Châu Á trong 6 năm liên tiếp, từ 2020 - 2025; đạt danh hiệu Điểm đến Du lịch Khen thưởng hàng đầu Châu Á năm 2024.

Hội chợ Du lịch Quốc tế TP.HCM - ITE HCMC cũng được trao danh hiệu Triển lãm Thương mại tốt nhất Châu Á trong 2 năm liên tiếp 2024 - 2025.

Chuỗi giải thưởng cho thấy TP.HCM tiếp tục được ghi nhận ở các phân khúc du lịch kinh doanh, MICE, lễ hội và sự kiện; đồng thời phản ánh quá trình nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ, đầu tư hạ tầng và tăng cường xúc tiến, quảng bá điểm đến.

Mở rộng sản phẩm, nâng sức cạnh tranh

Với vai trò là trung tâm kinh tế, thương mại, đổi mới sáng tạo và giao thương quốc tế, TP.HCM đang từng bước hoàn thiện hệ sinh thái phục vụ du lịch kinh doanh và sự kiện.

Bên cạnh hệ thống giao thông, trung tâm hội nghị - triển lãm và cơ sở lưu trú, Thành phố phát triển thêm các sản phẩm gắn với văn hóa, ẩm thực, giải trí và trải nghiệm. Không gian du lịch cũng được mở rộng từ khu vực đô thị đến các sản phẩm sông nước, biển đảo và sinh thái.

1.000 khách Ấn Độ đến tham quan TP.HCM.

Định hướng “TP.HCM - Điểm đến kết nối, Kiến tạo giá trị” được thành phố xác định là một trong những hướng phát triển du lịch trong giai đoạn mới, tập trung kết nối du khách, doanh nghiệp và đối tác quốc tế; đồng thời kết hợp du lịch kinh doanh với văn hóa, giải trí và trải nghiệm.

Theo ngành du lịch TP.HCM, các danh hiệu quốc tế là sự ghi nhận đối với nỗ lực của các cơ quan quản lý, cộng đồng doanh nghiệp, đơn vị cung ứng dịch vụ, tổ chức sự kiện, hàng không, vận tải và người dân thành phố.

Đây cũng là cơ sở để ngành du lịch tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ, đa dạng hóa sản phẩm và quảng bá thương hiệu “Vibrant Ho Chi Minh City” đến thị trường trong nước và quốc tế.

World Travel Awards được thành lập năm 1993, là giải thưởng quốc tế trong lĩnh vực du lịch và lữ hành, với nhiều hạng mục dành cho điểm đến, hàng không, lưu trú, lữ hành và cơ quan quản lý, xúc tiến du lịch. Hệ thống giải thưởng được tổ chức theo các khu vực trên thế giới và có sự tham gia bình chọn của các chuyên gia, doanh nghiệp du lịch và du khách.