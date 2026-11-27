Thông tin trên được Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND TP.HCM cho biết về những nhiệm vụ trọng tâm trong triển khai Quy hoạch tổng thể TP.HCM thời kỳ 2025-2050, tầm nhìn 100 năm.

Ưu tiên giao thông và chống ngập

Theo Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND TP.HCM, việc phê duyệt và công bố Quy hoạch tổng thể Thành phố là dấu mốc có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, xác lập không gian phát triển mới, tạo điều kiện để TP.HCM phát huy tiềm năng, lợi thế và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc tế. Để đưa quy hoạch vào thực tế, Thành phố cần cụ thể hóa các định hướng bằng chương trình hành động cho từng giai đoạn 5 năm, 10 năm và xác định những công việc cần làm ngay.

HĐND TP.HCM tăng cường giám sát, đảm bảo Quy hoạch tổng thể sớm đi vào thực tiễn, đúng định hướng và thực sự mang lại lợi ích thiết thực cho người dân

Cụ thể, TP.HCM xác định 4 nhóm nhiệm vụ trọng tâm. Trước hết, khẩn trương rà soát, điều chỉnh, lập các quy hoạch đô thị, nông thôn và quy hoạch chuyên ngành có liên quan để bảo đảm thống nhất trên toàn địa bàn.

Thứ hai, xác định rõ các công trình, dự án ưu tiên, tập trung vào hạ tầng giao thông chiến lược, đường sắt đô thị, phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD), logistics, chống ngập, thích ứng với biến đổi khí hậu và kết nối các cực tăng trưởng.

Thứ ba, xây dựng cơ chế, chính sách và phương án huy động nguồn lực thực hiện quy hoạch, chú trọng khai thác nguồn lực đất đai, dùng đầu tư công để dẫn dắt đầu tư tư nhân và huy động các nguồn lực xã hội.

Thứ tư, xây dựng kế hoạch xác định rõ nhiệm vụ, trách nhiệm, tiến độ và kết quả cần đạt của từng cơ quan, đơn vị để có thể theo dõi tiến độ.

Từ thực tiễn thẩm tra, giám sát, HĐND TP.HCM lưu ý 3 vấn đề nhằm đảm bảo tính đồng bộ. Với không gian phát triển rộng và đặc điểm từng khu vực khác nhau; quy hoạch cần bảo đảm các cực tăng trưởng, trung tâm đô thị, công nghiệp, cảng biển, logistics, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo; hạn chế tình trạng phát triển cục bộ, phân tán, thiếu kết nối.

Việc khai thác không gian mặt đất, không gian ngầm, tầm thấp và tầm cao cũng cần được quan tâm khai thác đồng bộ phù hộ với định hướng phát triển đô thị hiện tại. Đồng bộ phát triển đô thị và kết cấu hạ tầng, việc phát triển các khu đô thị mới, gia tăng dân số và mật độ xây dựng phải gắn với năng lực đáp ứng của hệ thống giao thông, cấp thoát nước, trường học, bệnh viện, công viên và các thiết chế công cộng.

HĐND TP.HCM lưu ý không để tiếp tục xảy ra tình trạng phát triển nhà ở, đô thị trước nhưng hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội không theo kịp, dẫn đến ùn tắc giao thông, ngập nước và quá tải các dịch vụ công cộng; gắn quy hoạch với kế hoạch đầu tư và khả năng huy động vốn...

Đo hiệu quả quy hoạch qua chất lượng sống

HĐND TP.HCM sẽ tập trung giám sát tiến độ lập, rà soát, điều chỉnh và cụ thể hóa các quy hoạch liên quan; cũng như việc xây dựng, triển khai kế hoạch thực hiện Quy hoạch tổng thể, nhất là giai đoạn 2026-2030.

Hoạt động giám sát cũng chú trọng đặc biệt đến sinh kế, việc làm, điều kiện sống và khả năng tiếp cận dịch vụ công cộng của người dân

Nội dung giám sát còn chú trọng đến tiến độ và hiệu quả đầu tư những dự án hạ tầng trọng điểm, đặc biệt là các dự án kết nối không gian phát triển và tạo động lực tăng trưởng mới. Đặc biệt, HĐND TP.HCM cũng theo dõi việc huy động, phân bổ, sử dụng đất đai, ngân sách, tài sản công và trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, người đứng đầu.

HĐND TP.HCM xác định nâng cao chất lượng sống là mục tiêu cuối cùng của quy hoạch, người dân vừa thụ hưởng, vừa là chủ thể tham gia vào quá trình phát triển đô thị. Vì vậy, thông tin quy hoạch và tiến độ dự án phải được công khai chính xác, dễ tra cứu, dễ hiểu, nhất là những nội dung tác động trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp của người dân.

Hoạt động giám sát cũng chú trọng đặc biệt đến sinh kế, việc làm, điều kiện sống và khả năng tiếp cận dịch vụ công cộng của người dân bị ảnh hưởng. Thành phố cần phấn đấu để người dân sau khi di dời, tái định cư có điều kiện sống bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ, đồng thời có cơ hội tham gia và thụ hưởng những giá trị gia tăng từ quá trình phát triển của Thành phố.