TP.HCM giảm 5,5 ha đất ở Khu đô thị mới Nam thành phố của Phú Mỹ Hưng

Một phần Khu E thuộc dự án Khu đô thị mới Nam TP.HCM. Ảnh: Quỳnh Danh.

UBND TP.HCM vừa ban hành quyết định điều chỉnh Quyết định số 865/TTg ngày 16/11/1996 của Thủ tướng về việc cho Công ty Phát triển công nghiệp Tân Thuận thuê đất để liên doanh với nước ngoài xây dựng, phát triển 5 cụm đô thị thuộc khu đô thị mới Bình Chánh - Nhà Bè, khu nam TP.HCM.

Theo quyết định mới, diện tích đất thu hồi được điều chỉnh từ 812,1 ha xuống còn gần 806,6 ha. Diện tích đất còn lại giao UBND TP.HCM quản lý cũng giảm từ 212,1 ha xuống 206,6 ha.

UBND TP cho biết nguyên nhân điều chỉnh do hơn 5,5 ha đất nằm trong ranh thu hồi của Dự án Khu E - Khu đô thị mới Nam Thành phố thuộc phạm vi thực hiện Dự án Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1. Dự án giao thông này đã được HĐND TP.HCM thông qua chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 14/NQ-HĐND ngày 20/2/2025.

UBND TP.HCM yêu cầu Công ty TNHH Phát triển Phú Mỹ Hưng phối hợp hoàn thiện thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư, giấy phép đầu tư, giấy chứng nhận đầu tư nếu thuộc trường hợp phải điều chỉnh.

Doanh nghiệp đồng thời có trách nhiệm cung cấp hồ sơ, tài liệu và thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ tài chính, bồi thường, giải phóng mặt bằng, san lấp mặt bằng và đầu tư xây dựng hạ tầng đối với phần diện tích 5,5 ha thuộc trách nhiệm của công ty theo quy định pháp luật, Quyết định số 865/TTg và các văn bản liên quan.

Việc điều chỉnh giảm diện tích đất không làm miễn, giảm hoặc chấm dứt các nghĩa vụ đã được xác lập. Công ty hoàn trả ngân sách Nhà nước các khoản thuộc trách nhiệm của mình theo kết quả xác định của cơ quan có thẩm quyền, đồng thời bảo đảm không tính trùng các khoản đã thực hiện.

Sở Tài chính được giao chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Xây dựng cùng các đơn vị liên quan xác định bằng văn bản việc điều chỉnh diện tích có phải thực hiện thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư, giấy phép đầu tư hoặc giấy chứng nhận đầu tư hay không. Cơ quan này cũng có trách nhiệm hướng dẫn thực hiện các thủ tục bắt buộc trước khi điều chỉnh đất đai.

Bên cạnh đó, Sở Tài chính phải rà soát căn cứ pháp lý, xác định trách nhiệm, giá trị các khoản bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng, san lấp mặt bằng, đầu tư hạ tầng, các khoản ngân sách đã chi và khoản công ty đã thực hiện; tham mưu xử lý, thu hồi khoản phải hoàn trả (nếu có), bảo đảm không thất thu ngân sách và không tính trùng chi phí.

Sở Nông nghiệp và Môi trường chịu trách nhiệm về tính chính xác, hợp pháp của hồ sơ và căn cứ thẩm quyền điều chỉnh Quyết định số 865/TTg. Sở này cũng chủ trì xác định, xác nhận vị trí, ranh giới và diện tích 5,5 ha theo bản đồ, hồ sơ địa chính và phạm vi Dự án Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1; làm rõ phần đất thuộc ranh thu hồi, phần đất đã giao, cho thuê và phần đất công trình công cộng, bảo đảm không chồng lấn hoặc ảnh hưởng đến quyền sử dụng đất hợp pháp.

Thủ tục điều chỉnh đất đai chỉ được thực hiện sau khi hoàn thành các thủ tục đầu tư bắt buộc (nếu có); tổ chức cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính và bàn giao, quản lý đất theo quy định...

Dự án 5 cụm đô thị tại Khu đô thị mới Nam Thành phố do Công ty TNHH Phát triển Phú Mỹ Hưng thực hiện. Doanh nghiệp là liên doanh giữa Công ty TNHH MTV Phát triển Công nghiệp Tân Thuận (IPC) và Công ty Phú Mỹ Hưng Asia Holdings.

Tuy nhiên, đến nay, Phú Mỹ Hưng mới triển khai khu A, trong khi 4 khu chức năng B, C, D, E chưa được lập quy hoạch. Riêng khu A đã phát triển thành khu đô thị Phú Mỹ Hưng, được công nhận là khu đô thị kiểu mẫu đầu tiên của Việt Nam vào năm 2008.