TP.HCM giải ngân đầu tư công hơn 111.000 tỷ đồng, loạt dự án trọng điểm tăng tốc

Giải ngân hơn 111.000 tỷ đồng, áp lực vẫn lớn

Theo báo cáo số 908/BC-BTC ngày 3/11/2026 của Bộ Tài chính, lũy kế giải ngân vốn đầu tư công cả nước đến hết ngày 31/10 đạt 708.567,4 tỷ đồng, tương đương 74,1% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Nếu không tính 5% kế hoạch vốn ngân sách địa phương dành tiết kiệm để dự kiến đầu tư tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, tỷ lệ giải ngân đạt 76,6%.

So với cùng kỳ năm 2025, kết quả giải ngân cao hơn 19,7% về tỷ lệ và tăng 217.524,1 tỷ đồng về số tuyệt đối. Tuy nhiên, tiến độ giải ngân giữa các bộ, ngành và địa phương vẫn chưa đồng đều, khi còn 25 bộ, cơ quan Trung ương và 18 địa phương có tỷ lệ giải ngân thấp hơn bình quân chung cả nước.

TP.HCM đứng thứ hai cả nước về giải ngân đầu tư công với hơn 111.000 tỷ đồng.

Tại TP.HCM, khối lượng giải ngân vốn đầu tư công trong 10 tháng đạt khoảng 111.000 tỷ đồng, đứng thứ hai cả nước, sau Hà Nội với 125.400 tỷ đồng. Thành phố cũng đạt 96,45/100 điểm trong đánh giá giải ngân kế hoạch vốn năm 2026, thuộc nhóm 13 địa phương được Bộ Tài chính xếp loại giải ngân rất tốt.

Dù vậy, đối với kế hoạch vốn các năm trước được phép kéo dài sang năm 2026, TP.HCM chỉ đạt 50/100 điểm, thuộc nhóm địa phương giải ngân chưa tốt. Điều này cho thấy bên cạnh kết quả tích cực của nguồn vốn năm nay, việc xử lý các dự án tồn đọng, kéo dài và sử dụng hiệu quả nguồn vốn chuyển tiếp vẫn là vấn đề cần tập trung.

Trước đó, tại hội nghị sơ kết tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được cho biết GRDP thành phố tăng 9,01%. Để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng cả năm 10,02%, thành phố cần đạt mức tăng trưởng 13,23% trong quý IV.

Đây là áp lực không nhỏ trong bối cảnh thời gian còn lại của năm không nhiều, trong khi khối lượng công việc và vốn đầu tư cần giải ngân còn lớn. Thành phố xác định đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án, tháo gỡ vướng mắc về thủ tục, đất đai, giải phóng mặt bằng và huy động thêm nguồn lực xã hội là những nhiệm vụ quan trọng để tạo động lực tăng trưởng.

Cao tốc, vành đai, cầu đường và kênh rạch đồng loạt tăng tốc

Để cải thiện kết quả giải ngân, TP.HCM đang tập trung tăng tốc thi công các công trình, dự án trọng điểm, nhất là những dự án có quy mô vốn lớn, khối lượng thực hiện còn nhiều. Việc đẩy nhanh tiến độ, sớm hoàn thành các hạng mục và nghiệm thu, thanh toán khối lượng sẽ góp phần quan trọng đưa nguồn vốn đầu tư công vào nền kinh tế, đồng thời tạo động lực phát triển hạ tầng và tăng trưởng thành phố.

Các dự án giao thông trọng điểm tại TP.HCM đang được đẩy nhanh tiến độ, góp phần thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công những tháng cuối năm.

Trong số các dự án cần tập trung nguồn lực những tháng cuối năm, nhóm công trình giao thông kết nối vùng, các tuyến vành đai, cao tốc và dự án chỉnh trang đô thị có vai trò đặc biệt quan trọng.

Dự án cao tốc TP.HCM - Mộc Bài giai đoạn 1 đã khởi công tuyến chính từ ngày 1/7. Hiện các nhà thầu triển khai nhiều mũi thi công trên toàn tuyến, tập trung san lấp, xử lý nền đất yếu và xây dựng các công trình cầu. Công tác giải phóng mặt bằng đạt hơn 75% tại TP.HCM và 98% tại Tây Ninh. Các đơn vị đang tiếp tục chi trả cho những trường hợp bị ảnh hưởng, đồng thời hoàn thiện thủ tục pháp lý để phê duyệt hai gói thầu xây lắp còn lại. Dự án dự kiến hoàn thành, đưa vào khai thác cuối năm 2027.

Với Vành đai 3 TP.HCM, đây là một trong những công trình có ý nghĩa quan trọng đối với kết nối liên vùng, giảm áp lực giao thông khu vực nội đô và mở rộng không gian phát triển. Dự án đang được tăng tốc thi công, phấn đấu đưa đoạn cầu cạn phía Đông vào khai thác trong tháng 11/2026 và hoàn thành toàn bộ dự án theo kế hoạch.

Vành đai 3 TP.HCM đoạn phía Đông sắp đưa vào khai thác.

Bên cạnh đó, hàng loạt công trình cầu, đường và nút giao thông lớn đang được chuẩn bị triển khai hoặc tăng tốc thực hiện. Trong quý IV, Sở Xây dựng dự kiến tham mưu khởi công khoảng 9 công trình, dự án hạ tầng trọng điểm, cấp bách.

Danh mục gồm nâng cấp đường trục Bắc - Nam đoạn từ đường Nguyễn Văn Linh đến cao tốc Bến Lức - Long Thành; nâng cấp, mở rộng quốc lộ 22; xây dựng cầu Thủ Thiêm 4, cầu Cần Giờ, cầu Phú Mỹ 2; đường liên cảng Cát Lái - Phú Hữu kết nối Vành đai 3; hoàn chỉnh nút giao Gò Công và các dự án cải tạo môi trường, thoát nước tại rạch Văn Thánh, rạch Ông Bé, rạch Bà Lớn.

Đáng chú ý, nhóm dự án cải tạo kênh rạch, chống ngập và chỉnh trang đô thị cũng cần được tập trung tháo gỡ để đẩy nhanh tiến độ.

Dự án xây dựng hạ tầng và cải tạo kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên hiện đạt khoảng 80% khối lượng thực hiện. Các gói thầu xây lắp đang triển khai đồng loạt, tập trung hoàn thiện đường giao thông, vỉa hè, kè bờ kênh và mặt đường. Đến nay, khoảng 62km tuyến kè đã hoàn thành, 48km đường giao thông dọc hai bên kênh đã thông xe. Chủ đầu tư đang huy động nguồn lực, tháo gỡ các khó khăn để phấn đấu cơ bản hoàn thành những hạng mục thuộc phạm vi dự án được phê duyệt vào cuối năm 2026.

Loạt dự án chỉnh trang đô thị tại TP.HCM đang được tăng tốc triển khai.

Trong khi đó, dự án nạo vét, cải tạo môi trường bờ Bắc kênh Đôi đang triển khai ba gói thầu xây lắp. Gói thầu số 1 đạt khoảng 60% khối lượng, gói thầu số 2 đạt khoảng 77%, còn gói thầu số 3 đạt khoảng 30%. Các nhà thầu đang tiếp tục thi công cọc, kè và những hạng mục hạ tầng liên quan.

Đối với dự án rạch Xuyên Tâm, ba gói thầu xây lắp cũng đang được triển khai. Tuy nhiên, tiến độ giữa các gói thầu còn chênh lệch, trong đó gói XL-01 mới đạt khoảng 4%, XL-02 đạt 10%, còn XL-03 đạt khoảng 80%. Thành phố đặt mục tiêu hoàn thành toàn bộ dự án vào cuối năm 2027.

Một số công trình hạ tầng môi trường khác cũng đang được đẩy nhanh. Dự án Vệ sinh môi trường TP.HCM giai đoạn 2 gồm 29 gói thầu, trong đó 7/9 gói thầu xây lắp đã hoàn thành, một gói thầu chấm dứt hợp đồng. Trọng tâm hiện nay là hoàn thiện Nhà máy xử lý nước thải Nhiêu Lộc - Thị Nghè công suất 480.000m³/ngày đêm. Đến giữa tháng 9/2026, khối lượng thực hiện nhà máy đạt trên 75%, dự kiến hoàn thành vào quý III/2027.

Ở lĩnh vực giao thông công cộng, metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương) đã hoàn thành 100% công tác giải phóng mặt bằng. Việc di dời, tái lập hạ tầng kỹ thuật tại 12/12 vị trí đang được triển khai, đạt khoảng 72,3%. Các hạng mục thi công nhà ga cũng được thực hiện tại nhiều vị trí trên tuyến.

Đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của TP.HCM nhằm tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Ngoài những dự án đang thi công, trong quý IV, thành phố dự kiến khởi động thêm 5 dự án tuyến đường sắt đô thị, gồm hai dự án thực hiện theo phương thức PPP là tuyến metro số 2 đoạn Tham Lương - An Hạ và tuyến đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành; ba dự án đầu tư công gồm metro số 1 và số 2 trên địa bàn Bình Dương, cùng giai đoạn 1 metro số 6 đoạn Tân Sơn Nhất - Phú Hữu.

Theo Sở Xây dựng, trong quý IV, thành phố còn dự kiến hoàn thành khoảng 10 công trình, dự án trọng điểm, trong đó có Vành đai 3, hạng mục tại nút giao An Phú, cầu đi bộ qua sông Sài Gòn, quốc lộ 50 và dự án mở rộng đường nối cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây từ nút giao An Phú đến Vành đai 2.

Gỡ vướng mặt bằng, vật liệu, thủ tục để thúc đẩy giải ngân Để đẩy nhanh tiến độ, UBND TP.HCM yêu cầu phân công rõ trách nhiệm lãnh đạo, chủ đầu tư đối với từng dự án; thường xuyên kiểm tra hiện trường, rà soát khối lượng còn lại và kịp thời xử lý các vướng mắc về thủ tục đầu tư, thiết kế, đấu thầu, bồi thường, tái định cư, giải phóng mặt bằng, vật liệu xây dựng, nghiệm thu và thanh toán. Những dự án không có khả năng giải ngân đúng tiến độ phải được rà soát để điều chuyển vốn theo quy định. Sở Xây dựng được giao tập trung tháo gỡ các vướng mắc về thẩm định, kiểm tra chất lượng, nghiệm thu công trình, phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn năm 2026. Đồng thời, đẩy nhanh các dự án nhà ở xã hội với kế hoạch bổ sung 28.500 căn, tháo gỡ pháp lý cho các dự án bất động sản đủ điều kiện và triển khai đề án chỉnh trang đô thị khu vực nhà ở trên, ven sông, kênh, rạch giai đoạn 2025-2030. Các ban quản lý dự án chuyên ngành phải xây dựng kế hoạch giải ngân cụ thể cho từng công trình, tổ chức thi công tối đa phù hợp điều kiện thực tế, nghiệm thu và thanh toán ngay khi có khối lượng. Song song đó, thành phố tiếp tục rà soát, tháo gỡ vướng mắc cho các dự án đầu tư ngoài ngân sách, ưu tiên những dự án có khả năng triển khai ngay, quy mô lớn, tạo việc làm và nguồn thu.