TP.HCM giải ngân đầu tư công đạt 75,5% kế hoạch sau 9 tháng

Theo thông tin Sở Tài chính TP.HCM cung cấp tại họp báo kinh tế - xã hội chiều 8.10 do Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy cùng Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM tổ chức, số liệu sơ bộ của Kho bạc Nhà nước khu vực II cho thấy tổng vốn giải ngân trên bao gồm các nguồn vốn giải theo hình thức Lệnh chi tiền và khoản kinh phí tiết kiệm 5% kế hoạch đầu tư công nộp ngân sách trung ương.

Nếu loại trừ 7.203,9 tỷ đồng vốn ngân sách địa phương đã tiết kiệm để dự kiến đầu tư cho tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng và nộp ngân sách trung ương, kết quả giải ngân của Thành phố đạt 104.290 tỷ đồng, tương đương 74,3% kế hoạch vốn 140.395,266 tỷ đồng.

Theo Báo cáo số 818/BC-BTC ngày 2.10.2026 của Bộ Tài chính, TP.HCM là một trong những địa phương có khối lượng vốn giải ngân lớn, đồng thời nằm trong nhóm 19 địa phương đạt tỷ lệ giải ngân cao hơn mức bình quân cả nước. Tính đến ngày 30.9, tỷ lệ bình quân cả nước đạt 62,9%, thấp hơn đáng kể so với mức 75,5% của Thành phố khi tính cả khoản vốn tiết kiệm nộp ngân sách trung ương.

Theo các báo cáo của Bộ Tài chính, TP.HCM liên tiếp nằm trong nhóm hai địa phương có giá trị giải ngân vốn cao nhất cả nước trong ba tháng, đồng thời duy trì tỷ lệ giải ngân cao hơn bình quân chung. Ảnh: Nguyễn Minh Tú

Từ khởi đầu chậm đến tăng tốc trong quý III

Đằng sau kết quả sau 9 tháng là sự thay đổi đáng kể về tiến độ giải ngân qua từng quý. Trong quý I, TP.HCM mới giải ngân 13.618 tỷ đồng, đạt 9,2% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao, thấp hơn mức bình quân cả nước 11%. Sang quý II, giá trị giải ngân tăng lên 51.634 tỷ đồng, tương đương 35% kế hoạch, bắt kịp mức bình quân chung cả nước.

Đà tăng tiếp tục được duy trì trong quý III. Theo các báo cáo của Bộ Tài chính, TP.HCM liên tiếp nằm trong nhóm hai địa phương có giá trị giải ngân vốn cao nhất cả nước trong ba tháng, đồng thời duy trì tỷ lệ giải ngân cao hơn bình quân chung.

Cụ thể, tỷ lệ giải ngân của Thành phố đạt 43,2% trong tháng 7, trong khi bình quân cả nước là 41,9%. Đến tháng 8, khoảng cách nới rộng khi TP.HCM đạt 57,7%, so với mức 49,8% của cả nước. Hết tháng 9, tỷ lệ này lên 75,5%, cao hơn 12,6 điểm phần trăm so với bình quân chung 62,9%.

Đáng chú ý, riêng ba tháng quý III, Thành phố giải ngân tổng lượng vốn cao gấp 1,16 lần so với sáu tháng đầu năm. Diễn biến này tạo thêm cơ sở để TP.HCM hướng tới mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch vào cuối năm, qua đó góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Điều chuyển vốn, ưu tiên dự án có khả năng giải ngân

Để cải thiện tiến độ, Thành phố xác định giải ngân đầu tư công là động lực tăng trưởng, có khả năng dẫn dắt và kích hoạt các nguồn lực đầu tư toàn xã hội. Từ đầu năm, các cơ quan đã rà soát, đánh giá những điểm nghẽn và triển khai nhiều giải pháp, trong đó có điều hành linh hoạt kế hoạch vốn, đồng thời siết chặt kỷ cương phân bổ và sử dụng vốn.

Một trong những biện pháp đáng chú ý là thực hiện tám đợt điều chuyển vốn nội bộ và giữa các cơ quan, đơn vị. Hơn 45.000 tỷ đồng được kiên quyết điều chuyển khỏi các dự án chậm, chưa có khả năng giải ngân để bổ sung cho những dự án có tiến độ tốt và khối lượng thực hiện thực tế.

Theo Sở Tài chính, các giải pháp này từng bước phát huy hiệu quả, thể hiện qua sự cải thiện liên tục về tỷ lệ giải ngân trong ba quý đầu năm.

Tuy nhiên, kết quả giữa các ban quản lý dự án vẫn có sự chênh lệch. Trong nhóm đơn vị trực thuộc Thành phố được giao lượng vốn lớn, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị đạt tỷ lệ giải ngân 85,5%; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông đạt 81,5%; Ban Quản lý đường sắt đô thị đạt 74,7%. Cả ba đều cao hơn mức bình quân 74,3% nếu không tính khoản vốn tiết kiệm nộp ngân sách trung ương.

Ở chiều ngược lại, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp đạt 60,2%, thấp hơn mức bình quân của Thành phố. Khoảng cách giữa các đơn vị cho thấy tiến độ giải ngân vẫn chưa đồng đều, dù kết quả chung đã cải thiện rõ rệt.

Với khối lượng vốn đã giải ngân trong quý III, TP.HCM đang có thêm dư địa để hướng đến mục tiêu hoàn thành kế hoạch năm. Dù vậy, việc duy trì đà tăng trong những tháng cuối năm vẫn là yêu cầu quan trọng để chuyển nguồn vốn được phân bổ thành khối lượng công trình thực tế, đóng góp thiết thực cho tăng trưởng kinh tế của Thành phố.