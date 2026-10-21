TP.HCM ghi nhận thêm bé trai 12 tuổi mắc não mô cầu

Các chấm xuất huyết trên da một bé gái được chẩn đoán viêm màng não mô cầu. Ảnh minh họa: Sở Y tế Tây Ninh.

Ngày 21/10, Sở Y tế TP.HCM ghi nhận thêm một trường hợp mắc bệnh do não mô cầu tại xã Thường Tân. Bệnh nhân là bé trai B.T.T. (12 tuổi), hiện điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng 2.

Theo báo cáo của Trạm Y tế xã Thường Tân, trẻ khởi phát bệnh ngày 13/10 với các triệu chứng sốt, đau họng, đau cổ và đau đầu nhiều, không ho hay sổ mũi. Gia đình đưa trẻ đến Bệnh viện Châu Thành thăm khám và được chẩn đoán nhiễm siêu vi.

Ngày 14/10, trẻ tiếp tục sốt cao nên được gia đình đưa đi tái khám. Đến ngày 15/10, bệnh nhi được khám tại một bệnh viện ở khu vực Thủ Dầu Một. Kết quả xét nghiệm cho thấy số lượng bạch cầu tăng, tỷ lệ bạch cầu trung tính cao. Trẻ sau đó được chuyển đến Bệnh viện Nhi đồng 2 để tiếp tục điều trị.

Tại đây, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhi nhiễm khuẩn huyết, theo dõi viêm màng não do vi khuẩn. Kết quả xét nghiệm PCR đa tác nhân phát hiện Neisseria meningitidis, vi khuẩn gây bệnh não mô cầu. Kết quả cấy dịch não tủy âm tính, trong khi kết quả cấy máu chưa có tại thời điểm báo cáo.

Bệnh nhi được điều trị bằng kháng sinh ceftriaxone và vancomycin. Theo báo cáo ngày 20/10, sau 5 ngày điều trị, sức khỏe trẻ có dấu hiệu cải thiện, tỉnh táo, các chỉ số sinh hiệu ổn định, tình trạng cứng cổ giảm. Đồng tử hai bên đều, còn phản xạ ánh sáng, không ghi nhận yếu liệt tay chân.

Hiện bệnh nhi tiếp tục được điều trị viêm màng não và theo dõi tại bệnh viện.

Theo thông tin tiêm chủng, trẻ từng được tiêm một mũi vaccine phòng não mô cầu nhóm A, C, W, Y vào ngày 4/9/2023, chưa tiêm vaccine phòng não mô cầu nhóm B. Báo cáo chưa nêu kết quả xác định nhóm huyết thanh của vi khuẩn gây bệnh ở trường hợp này.

Theo điều tra dịch tễ, trong hai tuần trước khi khởi phát bệnh, trẻ chủ yếu sinh hoạt tại nhà, học tại Trường Ngô Thời Nhiệm ở khu vực Bình Dương và tham gia lớp học thêm tại một trung tâm Anh ngữ ở khu vực Tân Uyên từ ngày 1 đến 13/10.

Sáng 20/10, sau khi tiếp nhận thông tin ca bệnh từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC), Trạm Y tế xã Thường Tân tiến hành xác minh, điều tra dịch tễ và lập danh sách những người tiếp xúc gần.

Báo cáo ban đầu ghi nhận 4 người tiếp xúc gần thuộc diện theo dõi. Một số trường hợp đã được hướng dẫn sử dụng kháng sinh dự phòng ciprofloxacin 500 mg. Những người còn lại được ghi nhận thông tin, tiếp tục theo dõi sức khỏe theo hướng dẫn của ngành y tế.

Trạm Y tế xã Thường Tân đồng thời phối hợp với Trạm Y tế phường Tân Uyên để xác minh những người có liên quan tại trung tâm Anh ngữ nơi bệnh nhi từng theo học.

Tại nơi cư trú, lực lượng y tế hướng dẫn gia đình thực hiện các biện pháp phòng bệnh, tổ chức vệ sinh môi trường bằng chloramin B. Người thân được yêu cầu theo dõi sức khỏe, thông báo cho trạm y tế nếu xuất hiện triệu chứng bất thường.

Ngành y tế cũng tăng cường truyền thông về bệnh do não mô cầu, khuyến cáo người dân chủ động đến cơ sở y tế khi xuất hiện dấu hiệu nghi ngờ, không tự ý sử dụng kháng sinh.

Trước đó, TP.HCM ghi nhận một số trường hợp mắc bệnh do não mô cầu, trong đó có một học sinh tử vong.

Đáng chú ý, tại Trường THCS Hai Bà Trưng, xã Hiệp Phước, ngành y tế đã ghi nhận chùm ca bệnh não mô cầu. Sau khi phát hiện các trường hợp mắc bệnh, cơ quan chức năng thành lập 5 đội điều tra dịch tễ, xác minh và truy vết người tiếp xúc gần nhằm hạn chế nguy cơ lây lan.

Trước diễn biến này, ngành y tế TP.HCM tiếp tục giám sát các ca bệnh và người tiếp xúc gần, đồng thời tăng cường hướng dẫn cộng đồng nhận biết triệu chứng, thực hiện các biện pháp phòng bệnh.