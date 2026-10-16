TP.HCM ghi nhận số ca mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp tăng nhanh

Nguyên nhân dẫn đến số ca mắc tăng cao là do thời tiết chuyển mùa, cùng với việc học sinh, sinh viên trở lại trường học, được nhận định là những yếu tố thuận lợi khiến các tác nhân gây bệnh đường hô hấp lây lan nhanh trong cộng đồng.

Đáng chú ý, kết quả tổng hợp từ báo cáo của các bệnh viện cho thấy, vi rút cúm đang là một trong những tác nhân được ghi nhận gia tăng trong đợt này.

Tình hình mắc viêm hô hấp cấp theo tuần tại TP.HCM năm 2026.

Riêng tuần 40, TP.HCM có 151 mẫu dương tính với vi rút cúm, nâng tổng số ca mắc được ghi nhận từ đầu năm lên 397 ca.

Qua xét nghiệm định type, chủng cúm A chiếm ưu thế. Trong đó, cúm A/H1N1 năm 2009 ghi nhận 116 mẫu dương tính, chiếm gần 77% tổng số mẫu dương tính với vi rút cúm trong tuần.

Trước diễn biến trên, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) tiếp tục tăng cường giám sát các tác nhân gây bệnh viêm đường hô hấp cấp trên toàn địa bàn.

Hoạt động lấy mẫu xét nghiệm được triển khai tại 29 cơ sở y tế, gồm các bệnh viện và trung tâm y tế khu vực, kết hợp theo dõi các chùm ca bệnh trong cộng đồng.

Thông qua việc cập nhật số ca mắc, phân tích kết quả xét nghiệm và xác định chủng vi rút, ngành y tế theo dõi sát diễn biến dịch bệnh, đánh giá nguy cơ lây lan để kịp thời đề xuất các biện pháp ứng phó phù hợp.

Biểu đồ kết quả xét nghiệm định type cúm tính đến tuần 40/2026 tại TP.HCM.

HCDC khuyến cáo người dân không chủ quan trước nguy cơ lây nhiễm các bệnh đường hô hấp, nhất là trong giai đoạn thời tiết chuyển mùa. Người cao tuổi và người có bệnh nền cần đặc biệt thận trọng dẫn đến nguy cơ diễn tiến nặng, phát sinh biến chứng khi mắc bệnh.

HCDC khuyết cáo, để phòng bệnh, người dân cần duy trì thói quen rửa tay thường xuyên bằng xà phòng và nước sạch; che miệng, mũi bằng khăn giấy hoặc khuỷu tay khi ho, hắt hơi nhằm hạn chế phát tán giọt bắn chứa vi rút.

Khi xuất hiện các triệu chứng như sốt, ho, đau họng hoặc sổ mũi, người bệnh nên đeo khẩu trang, hạn chế tiếp xúc gần với người khác và đến cơ sở y tế để được tư vấn, điều trị kịp thời.

Bên cạnh đó, tiêm vắc xin phòng cúm hàng năm theo hướng dẫn của ngành y tế là biện pháp cần thiết nhằm giảm nguy cơ mắc bệnh và biến chứng, đặc biệt đối với những người thuộc nhóm nguy cơ cao.