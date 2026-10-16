TP.HCM ghi nhận hơn 34.600 ca viêm hô hấp cấp trong tuần, phụ huynh cần lưu ý gì?

Hàng nghìn lượt trẻ khám bệnh hô hấp mỗi ngày

Hết sốt nhưng những cơn ho ngày càng nhiều, bé Diệu Nhi (Nhà Bè, TP.HCM) được gia đình đưa đến Bệnh viện Nhi đồng 2 thăm khám sau hai ngày điều trị tại cơ sở y tế gần nhà.

Theo gia đình bé, ban đầu Diệu Nhi xuất hiện triệu chứng sốt, đau họng. Gia đình đưa con đi khám và cho uống thuốc theo đơn. Tuy nhiên, sau hai ngày, dù đã hết sốt, trẻ vẫn ho nhiều hơn nên gia đình quyết định đưa đến bệnh viện kiểm tra. “Thấy con hết sốt nhưng ho nhiều hơn, lại khò khè và mệt nên gia đình tôi rất lo. Trước đây bé từng bị hen, vì vậy chúng tôi đưa con đến bệnh viện để được kiểm tra và điều trị kịp thời”, cha bé Diệu Nhi chia sẻ.

Qua thăm khám, bác sĩ nhận định trẻ có khả năng bị nhiễm trùng đường hô hấp, làm khởi phát các triệu chứng bệnh nền.

Bác sĩ đang thăm khám cho bệnh nhân viêm hô hấp.

Cũng đến bệnh viện vì con sốt, ho, gia đình bé Quỳnh Anh (đến từ Lâm Đồng) cho biết trẻ xuất hiện triệu chứng khoảng hai ngày. Dù vẫn ăn uống được nhưng bé có biểu hiện mệt khiến gia đình đưa đến bệnh viện kiểm tra.

Qua thăm khám, bác sĩ ghi nhận Quỳnh Anh bị viêm họng, tình trạng ổn định. Trẻ được kê thuốc điều trị trong 5 ngày, đồng thời gia đình được hướng dẫn tiếp tục theo dõi tại nhà.

Theo thống kê của Bệnh viện Nhi đồng 2, trong tháng 10/2026, trung bình mỗi ngày bệnh viện ghi nhận 2.329 lượt khám và 77 lượt nhập viện liên quan đến bệnh hô hấp.

Các bệnh lý được ghi nhận gồm viêm phổi, viêm phế quản phổi, viêm tiểu phế quản, viêm họng, viêm phế quản, hen phế quản, nhiễm trùng đường hô hấp trên cấp tính và viêm amidan cấp tính.

Thời tiết chuyển mùa làm tăng nguy cơ mắc bệnh

Bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Hoàng Phong, Trưởng khoa Hô hấp 1, Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP.HCM), cho biết thời điểm giao mùa là điều kiện thuận lợi cho các tác nhân gây bệnh hô hấp phát triển, khiến nguy cơ mắc bệnh ở trẻ gia tăng.

“Phụ huynh không nên chủ quan khi trẻ có biểu hiện ho, sốt, khò khè, đặc biệt ở những trẻ từng mắc hen hoặc có bệnh nền. Việc đưa trẻ đi khám sớm giúp xác định nguyên nhân và xử trí kịp thời, hạn chế nguy cơ bệnh diễn tiến nặng”, BS.CKII Nguyễn Hoàng Phong nói.

Theo bác sĩ Phong, trẻ dưới 2 tuổi, trẻ sinh non, nhẹ cân, có bệnh nền hoặc chưa được tiêm chủng đầy đủ là những nhóm có nguy cơ cao. Bên cạnh đó, nguy cơ mắc bệnh cũng tăng khi trẻ sống trong môi trường đông đúc, ô nhiễm hoặc tiếp xúc với người mắc bệnh truyền nhiễm đường hô hấp.

Thời tiết chuyển mùa làm gia tăng bệnh hô hấp.

Các bệnh lý hô hấp thường khởi phát với những triệu chứng như sốt, ho, sổ mũi, nghẹt mũi. Tuy nhiên, phụ huynh cần đặc biệt lưu ý những biểu hiện bất thường trong quá trình chăm sóc trẻ.

Bác sĩ Phong khuyến cáo, khi trẻ xuất hiện các dấu hiệu thở nhanh, khó thở, co lõm lồng ngực, tím môi, sốt cao khó hạ, lừ đừ, khó đánh thức, bú kém, bỏ ăn hoặc có biểu hiện mất nước, gia đình cần đưa trẻ đến cơ sở y tế kịp thời.

Để phòng bệnh, phụ huynh cần bảo đảm chế độ dinh dưỡng phù hợp, giữ môi trường sống sạch sẽ, thông thoáng, hạn chế khói thuốc lá và các nguồn ô nhiễm. Đồng thời, trẻ cần được tiêm chủng đầy đủ theo lịch, bao gồm vắc xin cúm hằng năm theo khuyến cáo.

Bên cạnh đó, cha mẹ nên hạn chế đưa trẻ đến nơi đông người khi có nguy cơ lây nhiễm, tránh tiếp xúc gần với người mắc bệnh hô hấp, hướng dẫn trẻ rửa tay thường xuyên và che miệng, mũi khi ho hoặc hắt hơi.

Với những trẻ được bác sĩ chỉ định điều trị tại nhà, phụ huynh cần cho trẻ nghỉ ngơi, uống đủ nước, duy trì dinh dưỡng và sử dụng thuốc đúng hướng dẫn. Đặc biệt, không tự ý dùng kháng sinh hoặc thuốc kháng virus khi chưa có chỉ định của bác sĩ.