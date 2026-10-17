TP.HCM ghi nhận ca não mô cầu thứ 4

Hình ảnh vi khuẩn não mô cầu. Ảnh: Sciencephotos.

Theo Sở Y tế TP.HCM, trường hợp mắc não mô cầu thứ 4 là nam sinh 12 tuổi, có tiếp xúc gần với một trong ba bệnh nhân trước đó. Em khởi phát bệnh ngày 15/10 với các triệu chứng sốt cao 40 độ C, đau đầu, đau họng, đau mỏi cơ, sau đó xuất hiện các chấm xuất huyết rải rác dưới da.

Nam sinh nhập Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM lúc 18h cùng ngày, được theo dõi nhiễm trùng huyết, viêm màng não do não mô cầu, đồng thời chẩn đoán phân biệt với sốt xuất huyết Dengue và cúm. Kết quả xét nghiệm PCR máu chiều 16/10 xác định em dương tính với não mô cầu nhóm B, đồng nhiễm virus cúm B. Hiện bệnh nhân tỉnh táo, sinh hiệu ổn định, tiếp tục được điều trị kháng sinh và chăm sóc tại bệnh viện.

Ngay sau khi tiếp nhận ca bệnh não mô cầu tối cấp đầu tiên vào chiều 14/10, ngành y tế đã triển khai kháng sinh dự phòng cho người tiếp xúc gần, đồng thời tổng vệ sinh, khử khuẩn toàn trường.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) phối hợp với trạm y tế và nhà trường rà soát danh sách tiếp xúc gần, theo dõi sức khỏe và hướng dẫn chuyển khám tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới đối với những người có triệu chứng như sốt, đau họng hoặc đau đầu.

Công tác tổng vệ sinh khử khuẩn tại trường THCS Hai Bà Trưng, xã Hiệp Phước ngày 17/10. Ảnh: Medinet.

Theo báo cáo nhanh của bệnh viện, tính đến sáng 17/10, đơn vị đã điều trị nội trú cho 23 học sinh của trường có triệu chứng viêm đường hô hấp. Ngoài 4 trường hợp mắc não mô cầu, xét nghiệm ghi nhận 4 em nhiễm cúm A/H1N1, 4 em nhiễm cúm B và một em đồng nhiễm cúm A, cúm B. Trong số học sinh nhiễm cúm B có trường hợp đồng nhiễm não mô cầu thứ 4.

Cùng ngày 15/10, HCDC lấy 21 mẫu phết mũi, họng của học sinh có biểu hiện hô hấp tại trường. Kết quả cho thấy 12 mẫu dương tính với rhinovirus hoặc virus cúm mùa.

Ngành y tế nhận định kết quả xét nghiệm phù hợp với tình hình các bệnh hô hấp do virus, trong đó có cúm mùa, đang gia tăng trong cộng đồng. Tuy nhiên, việc ghi nhận nhiều tác nhân gây bệnh hô hấp không làm giảm yêu cầu theo dõi chặt chẽ những người tiếp xúc gần với bệnh nhân não mô cầu.

Đến chiều 17/10, ngoài 4 trường hợp đã xác định mắc não mô cầu, chưa ghi nhận thêm người tiếp xúc gần có triệu chứng lâm sàng nghi ngờ bệnh. HCDC tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan bổ sung danh sách tiếp xúc gần của ca bệnh thứ 4 và giám sát sức khỏe toàn bộ nhóm tiếp xúc theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Sở Y tế TP.HCM khuyến cáo phụ huynh bình tĩnh, không chủ quan trước các dấu hiệu bất thường nhưng cũng không hoang mang. Bệnh não mô cầu lây truyền qua giọt bắn khi tiếp xúc gần; người tiếp xúc với bệnh nhân không đồng nghĩa chắc chắn sẽ mắc bệnh.

Khi có triệu chứng sốt, ho, đau họng, người dân nên đến cơ sở y tế để được thăm khám, xác định nguyên nhân và điều trị phù hợp. Cần đi khám ngay nếu sốt cao kèm đau đầu dữ dội, nôn, cứng cổ, lơ mơ, mệt bất thường hoặc xuất hiện các chấm xuất huyết, phát ban trên da. Người dân không tự ý mua và sử dụng kháng sinh.

Để phòng bệnh, người dân nên tiêm vaccine phòng não mô cầu và cúm theo tư vấn của cơ sở y tế; thường xuyên rửa tay, che miệng khi ho hoặc hắt hơi, không dùng chung ly, chai nước. Lớp học và nhà ở cần được giữ thông thoáng, vệ sinh sạch sẽ. Học sinh có triệu chứng hô hấp nên nghỉ học, nghỉ ngơi tại nhà và theo dõi sức khỏe.

Ngành y tế đồng thời khuyến cáo không kỳ thị người bệnh hoặc người tiếp xúc gần, không lan truyền thông tin chưa được kiểm chứng và theo dõi các thông báo chính thức để cập nhật tình hình.