TP.HCM ghi nhận ca não mô cầu thứ 4

Theo Sở Y tế TP.HCM, trường hợp mắc não mô cầu thứ 4 tại Trường THCS Hai Bà Trưng (xã Hiệp Phước) là học sinh nam, 12 tuổi, từng tiếp xúc gần với một bệnh nhân trước đó.

Ngày 15/10, em xuất hiện triệu chứng sốt cao 40°C, đau đầu, đau họng, đau mỏi cơ, sau đó có các chấm xuất huyết dưới da và được đưa đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM điều trị.

Kết quả xét nghiệm PCR máu xác định bệnh nhân dương tính với não mô cầu nhóm B, đồng thời nhiễm virus cúm B. Hiện em tỉnh táo, sinh hiệu ổn định và tiếp tục được điều trị tại bệnh viện.

Theo báo cáo của Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM, bệnh viện đang điều trị nội trú cho 23 học sinh của trường có triệu chứng viêm đường hô hấp.

Ngoài 4 ca mắc não mô cầu, xét nghiệm ghi nhận 4 học sinh nhiễm cúm A/H1, 4 em nhiễm cúm B (trong đó có một trường hợp đồng nhiễm não mô cầu) và một em đồng nhiễm cúm A, cúm B.

Công tác tổng vệ sinh khử khuẩn tại trường THCS Hai Bà Trưng, xã Hiệp Phước ngày 17/10.

Trong số này, 22 học sinh có sinh hiệu ổn định.

Trước tình hình trên, ngành y tế đã triển khai kháng sinh dự phòng cho người tiếp xúc gần theo hướng dẫn chuyên môn, đồng thời tổng vệ sinh, khử khuẩn toàn trường.

Kết quả xét nghiệm 21 mẫu phết họng, mũi do Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) lấy từ học sinh có triệu chứng hô hấp cho thấy 12 mẫu dương tính với rhinovirus hoặc virus cúm mùa.

Như vậy, đến nay, trong 4 ca mắc não mô cầu, có 1 trường hợp đã tử vong.

TP.HCM chưa ghi nhận thêm người tiếp xúc gần có triệu chứng nghi ngờ. HCDC vẫn đang tiếp tục phối hợp với trạm y tế và nhà trường rà soát danh sách, theo dõi sức khỏe những người liên quan.

Ngành y tế khuyến cáo người dân giữ bình tĩnh, thực hiện rửa tay thường xuyên, giữ môi trường thông thoáng, không dùng chung ly, chai nước và tiêm vaccine phòng não mô cầu, cúm theo tư vấn của cơ sở y tế.

Khi có triệu chứng sốt, ho, đau họng, người dân cần đi khám để được chẩn đoán và điều trị phù hợp.

Đặc biệt, cần đến cơ sở y tế ngay nếu sốt cao kèm đau đầu dữ dội, cứng cổ, lơ mơ hoặc xuất hiện chấm xuất huyết trên da. Người dân không tự ý sử dụng kháng sinh, không chia sẻ thông tin chưa được kiểm chứng.