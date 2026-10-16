TP.HCM ghi nhận 3 học sinh mắc não mô cầu nhóm B, một em tử vong

Ngày 16/10, Sở Y tế TP.HCM cho biết, đang phối hợp với ngành Giáo dục và chính quyền địa phương triển khai các biện pháp kiểm soát chùm ca bệnh não mô cầu nhóm B tại Trường THCS Hai Bà Trưng, xã Hiệp Phước.

Ngành Y tế TP.HCM khẩn trương triển khai các biện pháp giám sát, điều tra dịch tễ và kiểm soát nguy cơ lây lan bệnh não mô cầu.

Theo thông tin từ ngành Y tế, trường hợp đầu tiên được ghi nhận ngày 14/10 là một học sinh sinh năm 2014. Bệnh nhi mắc não mô cầu tối cấp, diễn tiến sốc nhiễm trùng, suy đa cơ quan và tử vong trong cùng ngày dù được tích cực điều trị.

Cũng trong ngày 14/10, một học sinh khác cùng trường nhập Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới, được chẩn đoán viêm màng não do não mô cầu nhóm B. Hiện sức khỏe bệnh nhi tạm ổn định và đang tiếp tục được điều trị.

Sáng 15/10, một học sinh cùng lớp, ngồi cùng bàn với trường hợp tử vong, xuất hiện triệu chứng sốt và được đưa đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới. Đến sáng 16/10, kết quả xét nghiệm PCR từ máu và dịch não tủy xác nhận học sinh này nhiễm não mô cầu nhóm B. Bệnh nhi hiện tỉnh táo, sinh hiệu ổn định, đang được cách ly và điều trị.

Công tác điều tra dịch tễ và triển khai biện pháp dự phòng được thực hiện sau khi ghi nhận các ca bệnh não mô cầu tại trường học.

Ngay sau khi ghi nhận ca bệnh đầu tiên, Sở Y tế TP.HCM đã chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC), Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới, Bệnh viện Nhi đồng 1, Bệnh viện Đa khoa Nhà Bè cùng các đơn vị liên quan khẩn trương điều tra dịch tễ, xác định người tiếp xúc gần và triển khai các biện pháp dự phòng.

HCDC phối hợp với Trạm Y tế xã Hiệp Phước và nhà trường rà soát danh sách học sinh, giáo viên, những người tiếp xúc gần với các ca bệnh; đồng thời hướng dẫn vệ sinh cá nhân, vệ sinh hô hấp, khử khuẩn môi trường và theo dõi sức khỏe.

Sáng 16/10, Giám đốc Sở Y tế TP.HCM chủ trì cuộc họp khẩn với các chuyên gia y tế và lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo đánh giá tình hình, rà soát các biện pháp đã triển khai và thống nhất phương án phối hợp trong thời gian tới.

Ngành Y tế đang tiếp tục theo dõi tình trạng sức khỏe học sinh, đặc biệt là những trường hợp tiếp xúc gần với ca bệnh, nhằm phát hiện sớm các dấu hiệu nghi ngờ và hướng dẫn thăm khám, xử trí kịp thời.

Theo Sở Y tế TP.HCM, kháng sinh dự phòng là một trong những biện pháp quan trọng để kiểm soát bệnh não mô cầu, nhưng chỉ áp dụng cho những người tiếp xúc gần thuộc diện được chỉ định. Việc xác định đối tượng sử dụng thuốc phải căn cứ vào tính chất, mức độ tiếp xúc và hướng dẫn chuyên môn của nhân viên y tế.

Nhà trường được hướng dẫn bảo đảm phòng học thông thoáng, duy trì vệ sinh cá nhân và vệ sinh hô hấp để phòng bệnh.

Ngành Y tế lưu ý không phải tất cả học sinh trong trường đều cần sử dụng kháng sinh dự phòng. Phụ huynh không tự ý mua hoặc cho trẻ dùng thuốc khi chưa có chỉ định. Những người đã sử dụng kháng sinh dự phòng vẫn cần theo dõi sức khỏe và đến cơ sở y tế ngay khi xuất hiện triệu chứng nghi ngờ.

Bên cạnh đó, việc tạm ngừng hoạt động một lớp học hoặc toàn trường không phải biện pháp bắt buộc mỗi khi ghi nhận ca bệnh. Việc điều chỉnh hoạt động dạy học, nếu cần thiết, sẽ căn cứ vào tình hình dịch tễ và đánh giá của cơ quan có thẩm quyền.

Nhà trường được hướng dẫn duy trì vệ sinh cá nhân, vệ sinh hô hấp, bảo đảm phòng học thông thoáng, theo dõi tình trạng học sinh nghỉ học và thông báo kịp thời cho cơ quan y tế khi phát hiện dấu hiệu bất thường.

Sở Y tế cũng khuyến cáo phụ huynh bình tĩnh, chủ động theo dõi sức khỏe con em, không chủ quan trước các dấu hiệu nghi ngờ nhưng cũng không hoang mang hoặc lan truyền thông tin chưa được kiểm chứng.

Bệnh não mô cầu có thể diễn tiến nhanh, gây biến chứng nghiêm trọng. Khi trẻ xuất hiện các biểu hiện bất thường như sốt, đau đầu, nôn ói, cứng gáy, lơ mơ hoặc ban xuất huyết, phụ huynh cần đưa trẻ đến cơ sở y tế ngay để được đánh giá và xử trí kịp thời.

Ngành Y tế TP.HCM cho biết sẽ tiếp tục theo dõi sát tình hình, phối hợp với ngành Giáo dục, chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan triển khai biện pháp kiểm soát phù hợp, hạn chế nguy cơ lây lan trong trường học và cộng đồng.