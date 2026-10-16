TP.HCM ghi nhận 3 học sinh mắc não mô cầu, một em tử vong

Các chấm xuất huyết trên da bé gái được chẩn đoán viêm màng não mô cầu. Ảnh: Sở Y tế Tây Ninh.

Ngày 16/10, Sở Y tế TP.HCM cho biết đã chỉ đạo các đơn vị liên quan phối hợp với ngành giáo dục và chính quyền địa phương triển khai các biện pháp kiểm soát chùm ca bệnh não mô cầu tại Trường THCS Hai Bà Trưng, xã Hiệp Phước.

Trường hợp đầu tiên được ghi nhận ngày 14/10 là học sinh (14 tuổi), mắc bệnh não mô cầu tối cấp, diễn tiến sốc nhiễm trùng và suy đa cơ quan. Dù được tích cực điều trị, em không qua khỏi trong cùng ngày. Kết quả xét nghiệm xác định bệnh nhi nhiễm não mô cầu nhóm B.

Cũng trong ngày 14/10, một học sinh khác cùng trường nhập Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM và được chẩn đoán viêm màng não do não mô cầu nhóm B. Hiện sức khỏe bệnh nhi tạm ổn, tiếp tục được điều trị.

Sáng 15/10, một học sinh cùng lớp, ngồi cùng bàn với trường hợp tử vong, xuất hiện triệu chứng sốt và được đưa đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới. Đến sáng 16/10, kết quả xét nghiệm PCR từ máu và dịch não tủy xác nhận em mắc não mô cầu nhóm B. Bệnh nhi hiện tỉnh táo, sinh hiệu ổn định, đang được cách ly và điều trị.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin ca bệnh đầu tiên, Sở Y tế TP.HCM đã chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC), Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới, Bệnh viện Nhi đồng 1, Bệnh viện Đa khoa Nhà Bè và các đơn vị liên quan khẩn trương điều tra dịch tễ, xác định người tiếp xúc gần, triển khai kháng sinh dự phòng theo chỉ định và giám sát sức khỏe học sinh.

HCDC phối hợp với Trạm Y tế xã Hiệp Phước và nhà trường rà soát danh sách học sinh, giáo viên cùng những người có tiếp xúc gần với các ca bệnh. Các đơn vị đồng thời hướng dẫn vệ sinh cá nhân, vệ sinh hô hấp, vệ sinh môi trường và theo dõi sức khỏe.

Sáng 16/10, Giám đốc Sở Y tế TP.HCM chủ trì cuộc họp khẩn với các chuyên gia y tế và Ban Giám đốc Sở GD&ĐT để đánh giá tình hình, rà soát hiệu quả các biện pháp đã triển khai và thống nhất phương án phối hợp tiếp theo.

HCDC phối hợp Trạm Y tế xã Hiệp Phước và nhà trường triển khai điều tra dịch tễ, theo dõi người tiếp xúc, lấy mẫu xét nghiệm, hướng dẫn vệ sinh - khử khuẩn và các biện pháp dự phòng tại trường học. Ảnh: Medinet.

Ngành y tế cho biết những học sinh có triệu chứng hô hấp và yếu tố tiếp xúc đang được đánh giá, theo dõi theo hướng dẫn chuyên môn. Tuy nhiên, các triệu chứng như ho, sổ mũi hoặc đau họng không đồng nghĩa với mắc bệnh não mô cầu.

HCDC tiếp tục phối hợp với ngành giáo dục, chính quyền địa phương và nhà trường theo dõi sức khỏe học sinh, đặc biệt là những người tiếp xúc gần, để kịp thời phát hiện và xử trí trường hợp nghi ngờ.

Theo Sở Y tế, tạm ngừng hoạt động một lớp học hoặc toàn trường không phải biện pháp bắt buộc mỗi khi ghi nhận ca bệnh não mô cầu. Các biện pháp trọng tâm là phát hiện sớm, quản lý ca bệnh, xác định người tiếp xúc gần, sử dụng kháng sinh dự phòng đúng chỉ định và xem xét tiêm chủng phù hợp.

Việc điều chỉnh hoạt động dạy và học, nếu cần thiết, sẽ được xem xét dựa trên đánh giá dịch tễ, điều kiện tổ chức và khả năng bảo đảm an toàn cho học sinh, giáo viên. Nhà trường được hướng dẫn duy trì vệ sinh cá nhân, bảo đảm phòng học thông thoáng, theo dõi tình trạng học sinh nghỉ học và thông báo kịp thời cho cơ quan y tế khi phát hiện dấu hiệu bất thường.

HCDC và các đơn vị liên quan đang tiếp tục rà soát, hoàn thiện danh sách người tiếp xúc gần tại trường học, gia đình và những địa điểm liên quan để triển khai kháng sinh dự phòng đúng đối tượng, đúng chỉ định.

Sở Y tế lưu ý không phải tất cả học sinh trong trường đều cần dùng kháng sinh dự phòng. Việc xác định đối tượng sử dụng thuốc phụ thuộc vào tính chất và mức độ tiếp xúc với ca bệnh, do nhân viên y tế đánh giá. Phụ huynh không tự ý mua hoặc cho trẻ sử dụng kháng sinh khi chưa có chỉ định. Người đã dùng thuốc dự phòng vẫn cần theo dõi sức khỏe và đến cơ sở y tế ngay khi xuất hiện triệu chứng nghi ngờ.

Sở Y tế TP.HCM khuyến cáo phụ huynh bình tĩnh, không chủ quan nhưng cũng không hoang mang; chủ động theo dõi sức khỏe con em, nhận biết sớm các dấu hiệu bất thường và thực hiện hướng dẫn của cơ quan y tế. Người dân không lan truyền thông tin chưa được kiểm chứng, đồng thời theo dõi thông báo từ ngành y tế, nhà trường và chính quyền địa phương.

Ngành y tế thành phố tiếp tục theo dõi diễn biến chùm ca bệnh, triển khai các biện pháp kiểm soát phù hợp và phối hợp với các đơn vị liên quan nhằm hạn chế nguy cơ lây lan trong trường học và cộng đồng.