TP.HCM ghi nhận 3 học sinh mắc não mô cầu

Ngày 16/10, Sở Y tế TP.HCM cho biết, thành phố đang khẩn trương triển khai các biện pháp kiểm soát chùm ca bệnh não mô cầu nhóm B tại Trường THCS Hai Bà Trưng, xã Hiệp Phước.

Trường hợp đầu tiên được ghi nhận ngày 14/10 là một học sinh sinh năm 2014. Bệnh nhi mắc não mô cầu tối cấp, diễn tiến sốc nhiễm trùng, suy đa cơ quan và tử vong trong cùng ngày dù được tích cực điều trị.

Cùng ngày, một học sinh khác tại trường nhập Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới được chẩn đoán viêm màng não do não mô cầu nhóm B. Hiện sức khỏe bệnh nhi tạm ổn định và đang tiếp tục điều trị.

Tăng cường biện pháp phòng chống sau khi ghi nhận 3 học sinh mắc não mô cầu.

Sáng 15/10, một học sinh cùng lớp, ngồi cùng bàn với trường hợp tử vong, xuất hiện triệu chứng sốt và được đưa đến bệnh viện.

Đến sáng 16/10, kết quả xét nghiệm PCR từ máu và dịch não tủy xác nhận học sinh này nhiễm não mô cầu nhóm B. Bệnh nhi hiện tỉnh táo, sinh hiệu ổn định, đang được cách ly và điều trị.

Ngay sau khi ghi nhận ca bệnh đầu tiên, Sở Y tế TP.HCM chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC), Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới, Bệnh viện Nhi đồng 1, Bệnh viện Đa khoa Nhà Bè và các đơn vị liên quan phối hợp điều tra dịch tễ, xác định người tiếp xúc gần và triển khai các biện pháp dự phòng.

HCDC cùng Trạm Y tế xã Hiệp Phước và nhà trường rà soát danh sách học sinh, giáo viên, người tiếp xúc gần; hướng dẫn vệ sinh cá nhân, vệ sinh hô hấp, khử khuẩn môi trường và theo dõi sức khỏe.

Sáng 16/10, Giám đốc Sở Y tế TP.HCM cũng chủ trì cuộc họp khẩn với các chuyên gia y tế và lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo để đánh giá tình hình, thống nhất phương án phối hợp.

Nhiều gia đình đưa con đi tiêm vắc xin não mô cầu.

Theo Sở Y tế TP.HCM, kháng sinh dự phòng là một trong những biện pháp quan trọng để kiểm soát bệnh não mô cầu nhưng chỉ áp dụng cho người tiếp xúc gần thuộc diện chỉ định.

HCDC đang tiếp tục rà soát các trường hợp liên quan tại trường học, gia đình và những địa điểm khác.

Ngành y tế lưu ý, không phải tất cả học sinh trong trường đều cần sử dụng kháng sinh dự phòng. Phụ huynh không tự ý mua thuốc cho trẻ mà cần thực hiện theo hướng dẫn của nhân viên y tế.

Việc tạm ngừng hoạt động lớp học hoặc toàn trường cũng không phải biện pháp bắt buộc khi xuất hiện ca bệnh. Quyết định điều chỉnh hoạt động dạy học, nếu cần, sẽ căn cứ tình hình dịch tễ và đánh giá của cơ quan có thẩm quyền.

Nhà trường được hướng dẫn duy trì vệ sinh cá nhân, bảo đảm phòng học thông thoáng, theo dõi tình trạng học sinh nghỉ học và thông báo kịp thời cho cơ quan y tế khi phát hiện dấu hiệu bất thường.

Hiện đã có vaccine phòng não mô cầu nhóm B. Tuy nhiên, việc tiêm chủng cần phù hợp với độ tuổi, tình trạng sức khỏe, lịch sử tiêm chủng và hướng dẫn chuyên môn. Sở Y tế khuyến cáo phụ huynh bình tĩnh, chủ động theo dõi sức khỏe trẻ và đưa trẻ đến cơ sở y tế khi xuất hiện triệu chứng nghi ngờ. Người dân cần tuân thủ hướng dẫn chuyên môn, không tự ý sử dụng kháng sinh hoặc lan truyền thông tin chưa được kiểm chứng. Ngành y tế TP.HCM tiếp tục giám sát diễn biến, phối hợp với ngành giáo dục và chính quyền địa phương triển khai các biện pháp kiểm soát, hạn chế nguy cơ lây lan trong trường học và cộng đồng.