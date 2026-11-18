Thông tin từ UBND phường Bình Tân - TP.HCM, cho biết toàn bộ 9 trường công lập có tổ chức bữa ăn bán trú trên địa bàn, gồm 2 trường mầm non, 4 trường tiểu học và 3 trường THCS, đều được triển khai chương trình “Suất ăn minh bạch - Tick xanh trách nhiệm”.

Điểm đáng chú ý của chương trình này là mỗi suất ăn được gắn tem QR để phụ huynh có thể sử dụng điện thoại thông minh quét mã, tra cứu thông tin liên quan đến bữa ăn của con em mình. Nhà trường có trách nhiệm xác nhận thông tin hàng ngày, trong khi đơn vị cung cấp cập nhật dữ liệu về nguyên liệu và quá trình chế biến.

Bữa ăn “Tick xanh trách nhiệm” trong trường học tại Trường Tiểu học Trần Văn Ơn - Bình Tân.

Theo UBND phường Bình Tân, chương trình được phối hợp thực hiện với sự phối hợp của Hội Công nghệ cao TP.HCM, hướng đến minh bạch toàn bộ hành trình của suất ăn học đường, từ nguồn nguyên liệu, vận chuyển, bảo quản, sơ chế, chế biến đến khi phục vụ học sinh.

Đến nay, chương trình có sự tham gia của 2 đơn vị cung cấp nguyên liệu thực phẩm và suất ăn. Bình quân mỗi ngày có hơn 16.000 suất ăn được gắn tem minh bạch và có khoảng 500 lượt phụ huynh đã truy cập, tra cứu thông tin.

Tuy nhiên lãnh đạo phường cho biết chương trình được triển khai trên tinh thần tự nguyện, không thay thế trách nhiệm quản lý nhà nước, và không phát sinh chi phí đối với nhà trường, phụ huynh.

Theo bà Phạm Thị Hòa, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trần Văn Ơn, trường đã thành lập tổ công tác chuyên trách, phân công nhiệm vụ giám sát từng khâu, đồng thời rà soát hồ sơ pháp lý của đơn vị cung cấp suất ăn, giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm, hợp đồng cung ứng và thông tin truy xuất nguồn gốc nguyên liệu.

Mỗi ngày, trường yêu cầu đơn vị cung cấp công khai 6 nhóm thông tin trước giờ ăn, gồm tên đơn vị trực tiếp cung cấp suất ăn; chủng loại và nguồn gốc nguyên liệu; hình ảnh thực phẩm tươi sống trước sơ chế; hóa đơn hoặc phiếu nhập hàng tương ứng với lô nguyên liệu; thực đơn trong ngày; hình ảnh khay ăn thực tế sau khi chia khẩu phần.

Bà Phạm Thị Hòa nói thêm việc công khai dữ liệu trên hệ thống số giúp phụ huynh chủ động giám sát bữa ăn của học sinh, đồng thời nâng cao ý thức trách nhiệm của đơn vị cung cấp suất ăn trong việc thực hiện các tiêu chuẩn vệ sinh đã cam kết.

Từng suất ăn được gắn mã QR để phụ huynh tra cứu, quản lý chất lượng, giám sát an toàn thực phẩm.

Phó Chủ tịch UBND phường Bình Tân, bà Phạm Thị Tuyết Nga, cho biết bên cạnh những kết quả bước đầu, thực tế các phụ huynh thường xuyên tra cứu thông tin vẫn chưa nhiều. Thời gian tới, phường tiếp tục phối hợp với các trường học, đơn vị cung cấp và Hội Công nghệ cao TP.HCM để khắc phục những hạn chế, duy trì việc kiểm tra, xác nhận suất ăn hằng ngày và khuyến khích phụ huynh tham gia giám sát.

UBND phường Bình Tân cũng định hướng định kỳ sơ kết, đánh giá, rút kinh nghiệm và từng bước nghiên cứu nhân rộng chương trình đến các bếp ăn tập thể khác trên địa bàn.

Chương trình “Tick xanh trách nhiệm” do Sở Công Thương TP.HCM triển khai. Theo ông Nguyễn Nguyên Phương - Phó giám đốc Sở Công Thương, chương trình đã góp phần minh bạch thông tin hàng hóa, nâng cao trách nhiệm các chủ thể trong chuỗi cung ứng và kiểm soát chất lượng sản phẩm từ trang trại đến bàn ăn.

Đây là chương trình được lãnh đạo UBND TP.HCM quan tâm và yêu cầu đẩy mạnh. Số lượng các xã, phường áp dụng “Suất ăn minh bạch - Tick xanh trách nhiệm” trong việc quản lý, kiểm soát chất lượng suất ăn học đường đang tăng mạnh. Bên cạnh phường Bình Tân, các trường của khu vực Quận 7 (cũ) cũng đang đẩy mạnh đưa bữa ăn minh bạch, “Tíck xanh trách nhiệm” vào trường học.