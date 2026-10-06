TP.HCM duyệt tuyến metro 113.000 tỷ đồng nối Thủ Dầu Một với trung tâm

Phối cảnh tuyến metro số 2 Thủ Dầu Một - TP.HCM đoạn đi trên cao. Ảnh: MAUR.

UBND TP.HCM vừa chấp thuận phương án tuyến và vị trí công trình theo tuyến dự án đường sắt đô thị số 2 Thủ Dầu Một - TP.HCM.

Tuyến dài khoảng 33,2 km, trong đó 17,7 km đi trên cao và 15,5 km đi ngầm. Điểm đầu kết nối với ga S5 của tuyến metro số 1 Thành phố mới Bình Dương - Suối Tiên tại phường Bình Dương; điểm cuối là ga Tao Đàn, phường Bến Thành, kết nối tuyến metro số 2 Bến Thành - Tham Lương.

Toàn tuyến có 24 nhà ga, gồm 11 ga trên cao từ C0 đến C10 và 13 ga ngầm từ C11 đến C23. Depot Hiệp Bình Phước rộng khoảng 26,8 ha, nằm trên địa bàn phường Tam Bình và Hiệp Bình, phục vụ sửa chữa, bảo dưỡng và đậu tàu.

Theo hướng tuyến được duyệt, ga C0 được bố trí tại khu vực ga S5 của tuyến metro số 1 trên đường Hùng Vương. Từ đây, tuyến rẽ vào đường Phạm Ngọc Thạch, qua khu vực công viên Thanh Lễ rồi nhập vào hành lang đại lộ Bình Dương.

Sau khi vượt Vành đai 3, tuyến có điểm kết nối với metro số 4 theo quy hoạch tại ga C5. Các ga tiếp theo được bố trí dọc trục đại lộ Bình Dương, trong đó ga C10 nằm tại khu vực công viên cây xanh trước Bệnh viện Quốc tế Becamex và Lotte Mart Bình Dương.

Từ khu vực này, metro vượt Quốc lộ 13 rồi chuyển dần từ trên cao xuống ngầm. Các ga C11 và C12 nằm gần khu dân cư Vĩnh Phú 2, khu vực Bình Đức và hành lang dự kiến của tuyến đường sắt TP.HCM - Cần Thơ.

Ga C13 được bố trí gần chợ đầu mối Thủ Đức, trước Vành đai 2 và được tính toán khả năng kết nối với metro số 10. Tuyến sau đó đi về khu vực depot Hiệp Bình Phước, dọc rạch Dừa và đường Hiệp Bình trước khi qua khu đô thị Vạn Phúc.

Từ ga C16, tuyến tiếp tục theo hành lang Quốc lộ 13. Ga C17 nằm gần khu vực giao với đường sắt Bắc - Nam và đường Phạm Văn Đồng, tạo điểm trung chuyển với metro số 6.

Metro sau đó đi ngầm qua sông Sài Gòn, theo trục Xô Viết Nghệ Tĩnh về trung tâm thành phố. Các ga lần lượt được bố trí tại khu vực Ngã năm Đài Liệt sĩ, Bạch Đằng - Xô Viết Nghệ Tĩnh, Nguyễn Cửu Vân và Trung tâm thể thao Hoa Lư.

Trước khi kết thúc tại công viên Tao Đàn, tuyến đi qua ga C22 ở khu vực Nhà Văn hóa Thanh Niên. Ga cuối C23 tại Tao Đàn sẽ kết nối với metro số 2 Bến Thành - Tham Lương, qua đó hình thành trục đường sắt đô thị nối khu vực Bình Dương với trung tâm TP.HCM.

Metro số 2 Thủ Dầu Một - TP.HCM là một trong các tuyến đường sắt đô thị được thành phố đẩy nhanh thủ tục đầu tư.

Dự án có tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 113.000 tỷ đồng. TP.HCM đặt mục tiêu hoàn thiện thủ tục để khởi công vào tháng 12/2026 và hoàn thành vào năm 2030.

Vị trí tâm nhà ga và depot cũng được yêu cầu xác định cụ thể, làm cơ sở khoanh vùng các khu vực phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD).