TP HCM duyệt giá đất hơn 112 triệu đồng/m² tại dự án chung cư của TD Iconic

UBND TP HCM vừa ban hành quyết định phê duyệt giá đất cụ thể đối với khu đất tại số 289 Kinh Dương Vương, phường An Lạc, làm cơ sở xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai cho CTCP Bất động sản TD Iconic.

Khu đất này là nơi triển khai dự án Chung cư Kinh Dương Vương, còn được biết đến với tên thương mại The Westique Residences.

Quyết định đưa ra hai mức giá, cùng xác định tại thời điểm tháng 11/2025. Giá đất tính theo các chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc của dự án Chung cư Kinh Dương Vương là 112,345,117 đồng/m². Mức còn lại là giá đất ở đô thị vị trí 1 trên đường Kinh Dương Vương, đoạn từ Mũi Tàu đến cầu An Lạc, tức giá đất trước khi thực hiện dự án theo quy hoạch, ở mức 107,993,000 đồng/m². Hai mức giá này là căn cứ để tính nghĩa vụ tài chính của doanh nghiệp theo đúng mục đích, diện tích và thời điểm định giá, không làm thay đổi diện tích, mục đích sử dụng đất hay quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất đã được xác định trước đó.

Đáng chú ý, khu đất đang được xác định nghĩa vụ tài chính có diện tích 2.145,7 m² theo hồ sơ pháp lý sử dụng đất. Tuy nhiên, diện tích theo hồ sơ quy hoạch được chấp thuận chỉ là 2.126 m², chênh lệch 19,7 m².

UBND TP HCM giao Sở Nông nghiệp và Môi trường rà soát, làm rõ phần diện tích chênh lệch này, bảo đảm có đầy đủ căn cứ pháp lý, không tính trùng hoặc bỏ sót nghĩa vụ tài chính và không làm thất thu ngân sách.

Cơ quan thuế TP HCM sẽ căn cứ giá đất được phê duyệt để xác định, thông báo và đôn đốc doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ tài chính. TD Iconic có trách nhiệm nộp đầy đủ, đúng hạn các khoản tiền theo thông báo; đồng thời tiếp tục thực hiện nghĩa vụ bổ sung nếu phát sinh do điều chỉnh quy hoạch hoặc qua thanh tra, kiểm tra, kiểm toán.

Theo hồ sơ quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 được UBND phường An Lạc chấp thuận vào tháng 11/2025, dự án Chung cư Kinh Dương Vương có diện tích khoảng 2.126 m², trong đó diện tích xây dựng công trình chính là 850 m². Công trình được quy hoạch 15 tầng nổi, không có tầng hầm, chiều cao 70 m, mật độ xây dựng 40% và hệ số sử dụng đất 4,7 lần. Cung cấp 99 căn hộ với quy mô dân số khoảng 239 người.

Trước đó, vào tháng 8/2025, UBND TP HCM đã chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận TD Iconic làm nhà đầu tư dự án. Tổng vốn đầu tư được công bố là 425 tỷ đồng, thời hạn hoạt động 50 năm.

Về cơ cấu nguồn vốn, TD Iconic dự kiến góp 20% vốn đầu tư bằng vốn tự có, tương đương 85 tỷ đồng. Phần còn lại gồm 213 tỷ đồng vốn vay từ tổ chức tín dụng và 128 tỷ đồng huy động từ khách hàng.

CTCP Bất động sản TD Iconic được thành lập ngày 13/12/2022, có trụ sở tại phường Gia Định, TP HCM, hoạt động chính trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản.

Khi mới thành lập, doanh nghiệp có vốn điều lệ 30 tỷ đồng. Đến tháng 4/2024, công ty tăng vốn lên 120 tỷ đồng, gấp 4 lần so với mức ban đầu.

Hiện ông Trần Tuấn Anh (sinh năm 1992) giữ chức Tổng Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.