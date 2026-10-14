TP.HCM duyệt dự án nhà ở xã hội lớn nhất cả nước

UBND TP.HCM vừa chính thức ban hành quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư và giao chủ đầu tư thực hiện dự án khu nhà ở xã hội quy mô kỷ lục tại xã Bà Điểm, với tổng vốn đầu tư sơ bộ lên tới hơn 64.053 tỷ đồng trên quỹ đất gần 192ha.

Dự án có quy mô dân số dự kiến lên tới hơn 67.000 người, tương đương quy mô cư dân của ba phường nội thành cộng lại.

Vị trí chiến lược của dự án nằm ở khu vực cửa ngõ phía Tây Bắc, tiếp giáp đường Vành đai 3 và được bao bọc bởi mạng lưới kênh rạch gồm kênh An Hạ, kênh Liên Vùng và kênh 7. Khu đô thị này được định vị là hạt nhân phát triển mới, giữ vai trò then chốt trong việc kéo giãn dân số và giảm tải hạ tầng cho lõi trung tâm TP.HCM.

Doanh nghiệp được giao trọng trách hiện thực hóa đại dự án này là Công ty CP Delta, thành viên thuộc hệ sinh thái Vingroup.

Phối cảnh dự án khu nhà ở xã hội rộng gần 192ha tại xã Bà Điểm. Ảnh: Delta

Đại diện Sở Xây dựng TP.HCM cho biết, các cơ quan chức năng đang ráo riết hoàn thiện thủ tục pháp lý để kịp khởi công vào tháng 12/2026, phấn đấu hoàn thành phân khu nhà ở xã hội vào năm 2028 và đưa toàn bộ đại đô thị vào vận hành trước năm 2030.

Nhà ở xã hội nhưng chuẩn mực "đô thị sinh thái" tích hợp

Xoá bỏ định kiến về những khối nhà ở xã hội khô cứng, đơn điệu và nghèo nàn tiện ích, dự án khu nhà ở xã hội tại Bà Điểm được định vị như một "thành phố thu nhỏ" trọn vẹn sức sống, nơi cư dân thu nhập thấp vẫn được thụ hưởng chuẩn mực sống văn minh và đầy đủ.

Cụ thể, xương sống của dự án là 43 tòa tháp cao 30 tầng với hơn 37.600 căn hộ. Cơ cấu ở đây được tính toán khá thực tế, gồm 26.000 căn nhà ở xã hội để mua, gần 4.000 căn cho thuê lâu dài nhằm gỡ khó ngay lập tức cho những gia đình trẻ chưa đủ vốn tích lũy, đi cùng hơn 7.600 căn thương mại để cân bằng tài chính cho toàn khu.

Cách bố trí đan xen này vừa giải quyết nhu cầu ở thực, vừa tránh biến nơi đây thành một khu vực tách biệt hay khép kín đơn lẻ.

Điểm cộng lớn nhất của dự án nằm ở tư duy làm hạ tầng "đi trước một bước". Thay vì dựng nhà lên rồi bỏ mặc người dân tự xoay xở chuyện học hành, chữa bệnh, chủ đầu tư dành hơn 15 ha đất để làm trường học trọn gói từ mầm non lên đến cấp 3. Ngay trong nội khu là bệnh viện 10 tầng để chăm sóc y tế tại chỗ, kèm theo tổ hợp nhà để xe cao 9 tầng giải quyết triệt để vấn nạn thiếu chỗ đỗ xe máy, ô tô vốn là "cơn đau đầu" kinh niên ở các chung cư giá rẻ.

Mảnh ghép cuối cùng khiến đại đô thị này ghi điểm chính là cách ứng xử với thiên nhiên. Tận dụng lợi thế mạng lưới kênh rạch bao bọc, dự án không "bê tông hóa" toàn bộ mà mở rộng không gian cho công viên ven nước, khu tập thể thao và chợ dân sinh, trung tâm thương mại. Đây không chỉ là nơi che mưa che nắng, mà thực sự là một môi trường sống trong lành, bền vững cho người dân.

Dự án cũng được hưởng các cơ chế hỗ trợ tối đa theo Luật Nhà ở năm 2023 và Nghị quyết số 201/2025/QH15 của Quốc hội. Song song với chính sách tạo điều kiện, chính quyền thành phố cũng đặt ra kỷ cương giám sát nghiêm ngặt:

Chủ đầu tư phải hoàn thành thủ tục thanh lý dự án nông nghiệp cũ trước đây trên khu đất, bảo đảm đầy đủ năng lực tài chính và tuyệt đối không huy động vốn trái phép khi chưa đủ điều kiện kinh doanh.

Sở Xây dựng TP.HCM được giao kiểm tra định kỳ sáu tháng một lần để theo dõi sát sao tiến độ giải ngân và thi công.

Hiện tại, giá bán, giá thuê và quy trình tiếp nhận hồ sơ xét duyệt chưa được công bố; toàn bộ danh sách đối tượng thụ hưởng sẽ được thẩm định công khai, minh bạch theo đúng quy định pháp luật khi dự án đủ điều kiện mở bán.