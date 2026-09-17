TP HCM duyệt dự án mở rộng đường Tôn Thất Thuyết, chỉnh trang kênh Tẻ vốn hơn 5.550 tỷ đồng

Tuyến đường Tôn Thất Thuyết nằm dọc bờ kênh Tẻ

UBND TP HCM vừa phê duyệt Dự án xây dựng cải tạo, mở rộng đường Tôn Thất Thuyết và công viên cây xanh dọc bờ kênh Tẻ, với tổng chiều dài tuyến khoảng 3,6 km, đi qua các phường Vĩnh Hội, Khánh Hội và Xóm Chiếu.

Theo quyết định, dự án thuộc nhóm A, công trình giao thông - đường trong đô thị cấp II. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông được giao làm chủ đầu tư.

Dự án có điểm đầu tại nút giao giữa đường số 1 (quy hoạch) với đường Bến Vân Đồn, phường Vĩnh Hội và điểm cuối tại nút giao giữa đường Trương Đình Hợi với đường Tôn Thất Thuyết, phường Xóm Chiếu. Diện tích sử dụng đất khoảng 170.333 m².

Trong đó, tuyến đường Tôn Thất Thuyết sẽ được cải tạo, mở rộng với chiều dài khoảng 3.415 m, bề rộng 26 m. Dự án bao gồm xây dựng mới một cầu qua rạch Nguyễn Kiệu.

Ngoài ra, TP HCM sẽ xây dựng mới đường quy hoạch số 1 dài khoảng 185 m, rộng 28 m; cải tạo, mở rộng cầu Nguyễn Kiệu trên đường Bến Vân Đồn với chiều dài 81,05 m, bề rộng mặt cắt ngang theo quy hoạch 25 m.

Dự án cũng bao gồm hệ thống thoát nước, cây xanh, chiếu sáng, hào kỹ thuật và các hạng mục hạ tầng kỹ thuật khác. Đáng chú ý, khoảng 3.293 m kè bảo vệ bờ sẽ được xây dựng dọc kênh Tẻ và rạch Nguyễn Kiệu, cùng với công viên cây xanh dọc bờ kênh Tẻ.

Theo UBND TP HCM, dự án nhằm hoàn thiện trục giao thông chính qua các phường Vĩnh Hội, Khánh Hội và Xóm Chiếu, đồng thời tăng khả năng kết nối với đường Bến Vân Đồn, đường Nguyễn Tất Thành và dự án xây dựng cầu - đường Nguyễn Khoái thông qua hai nhánh cầu N3, N4.

Bên cạnh chức năng giao thông, dự án còn được kỳ vọng góp phần chỉnh trang đô thị, giải tỏa nhà trên và ven kênh Tẻ, cải thiện cảnh quan, môi trường và chất lượng không gian công cộng trong khu vực.

Theo tìm hiểu, dự án mở rộng đường Tôn Thất Thuyết từng được HĐND TP HCM thông qua từ năm 2016, nhưng sau nhiều năm chưa được triển khai do quy mô, tổng mức đầu tư và phạm vi thực hiện có những thay đổi.

Tại kỳ họp thứ 5 HĐND TP HCM ngày 14/11/2025, UBND TP HCM từng trình điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án.

Theo tờ trình, phương án ban đầu có tổng mức đầu tư hơn 2.203 tỷ đồng, trong đó phần xây lắp hơn 737 tỷ đồng và chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng khoảng 1.466 tỷ đồng.

Sau quá trình rà soát, cập nhật theo các quy định mới, tổng mức đầu tư được đề xuất điều chỉnh lên hơn 5.554 tỷ đồng. Trong đó, chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng tăng lên hơn 3.976 tỷ đồng.

Khu vực đường Tôn Thất Thuyết hiện cũng tập trung một số dự án bất động sản như De La Sol tại số 1 Tôn Thất Thuyết; Sunshine Horizon tại số 78 Tôn Thất Thuyết; Charmington Iris tại số 76 Tôn Thất Thuyết…

Khi hoàn thành, trục đường Tôn Thất Thuyết được kỳ vọng sẽ “lột xác” từ điểm nghẽn ngập nước, kẹt xe thành tuyến giao thông, cảnh quan mới của khu Nam trung tâm. Cùng với cầu, đường Nguyễn Khoái sẽ mở thêm kết nối giữa quận 1, quận 4 cũ và khu Nam TP HCM, qua đó tạo lực đẩy mới cho bất động sản, thương mại – dịch vụ ven kênh Tẻ.