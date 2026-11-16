TP.HCM duyệt bồi thường hơn 248 tỷ đồng dự án mở rộng đường An Bình

Ngày 16/11, thông tin từ UBND phường Dĩ An cho biết, đơn vị vừa ban hành quyết định phê duyệt đơn giá đất cụ thể, dự toán kinh phí và phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đợt một đối với dự án nâng cấp, mở rộng đường An Bình và kết nối cầu vượt Sóng Thần.

Theo phương án được duyệt, đợt này có 39 hồ sơ bị ảnh hưởng, tổng kinh phí bồi thường, hỗ trợ hơn 248 tỷ đồng. Trong đó, tiền bồi thường về đất chiếm hơn 245 tỷ đồng, phần còn lại hơn 3 tỷ đồng dành cho công trình phụ và vật kiến trúc gắn liền với đất.

Phường Dĩ An chi kinh phí bồi thường, hỗ trợ đợt một hơn 248 tỷ đồng.

Đơn giá đất cụ thể được xác định theo từng tuyến đường, vị trí và mục đích sử dụng, làm cơ sở tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất. Đối với đất ở đô thị tại vị trí 1, giá đất đường Xuyên Á hơn 71,5 triệu đồng mỗi m2, đường Lê Trọng Tấn hơn 70 triệu đồng, các đoạn đường An Bình (Sóng Thần - Đông Á) hơn 66,6 triệu đồng.

Sau khi phương án được phê duyệt, các đơn vị liên quan phối hợp với UBND phường Dĩ An gửi quyết định và phương án bồi thường đến từng hộ dân có đất bị thu hồi, đồng thời niêm yết công khai theo quy định.

Trước đó, ngày 30/10, UBND phường Dĩ An tổ chức lấy ý kiến hơn 250 hộ dân về phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của dự án. Tại cuộc họp, nhiều người quan tâm đến đơn giá đất, tài sản gắn liền với đất, chính sách hỗ trợ và điều kiện bố trí tái định cư; đề nghị cơ quan chức năng làm rõ cơ sở xác định giá, bảo đảm quyền lợi người có đất bị thu hồi.

Theo phương án tổng thể, dự án dự kiến thu hồi hơn 40.195m2 đất, liên quan khoảng 255 trường hợp với 305 thửa đất. Trong đó, khoảng 30 trường hợp dự kiến được bố trí tái định cư. Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng do Chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất khu vực Bình Dương thực hiện.

Dự án sẽ xây dựng hầm chui tại nút giao đường An Bình - Lê Trọng Tấn.

Dự án được phê duyệt với tổng mức đầu tư hơn 2.775 tỷ đồng từ ngân sách, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM làm chủ đầu tư. Công trình dài khoảng 1,1km, có vận tốc thiết kế 50km/h, bao gồm các hạng mục nâng cấp, mở rộng mặt đường, xây dựng vỉa hè, hệ thống thoát nước, chiếu sáng, cây xanh và hạ tầng kỹ thuật.

Đáng chú ý, dự án xây dựng hầm chui tại nút giao đường An Bình - Lê Trọng Tấn. Hầm bằng bê tông cốt thép, dài khoảng 33m, rộng 20,5m, tĩnh không thông xe tối thiểu 4,75m, có trạm bơm phục vụ thoát nước. Chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư chiếm hơn 2.071 tỷ đồng trong tổng mức đầu tư; chi phí xây dựng khoảng 291,6 tỷ đồng.

Hiện chủ đầu tư đang tổ chức lựa chọn nhà thầu, trong đó hai gói thầu đã có kết quả. Dự án dự kiến triển khai giai đoạn 2026-2028.

Đường An Bình là trục giao thông kết nối khu vực Dĩ An với TP.HCM thông qua đường Đào Trinh Nhất và các tuyến lân cận. Khu vực có mật độ dân cư, hoạt động sản xuất lớn, lưu lượng phương tiện cao. Khi hoàn thành, công trình được kỳ vọng giảm áp lực giao thông tại cầu vượt Sóng Thần và nút giao Lê Trọng Tấn, tăng khả năng kết nối giữa Dĩ An với các khu vực lân cận.