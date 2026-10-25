TP.HCM duyệt 36.586 tỷ đồng giải phóng mặt bằng tuyến metro Thủ Dầu Một - TP.HCM

Phối cảnh tuyến metro Thủ Dầu Một - TP.HCM đoạn đi trên cao. (Ảnh minh họa)

UBND TP.HCM vừa phê duyệt dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư phục vụ đầu tư xây dựng tuyến metro Thủ Dầu Một - TP.HCM. Nguồn vốn thực hiện từ ngân sách Thành phố, Ban Quản lý Đường sắt đô thị TP.HCM được giao làm chủ đầu tư.

Theo phương án được phê duyệt, dự án dự kiến thu hồi tổng diện tích 85,8 ha đất, ảnh hưởng đến 2.652 trường hợp. Trong đó, 2.092 trường hợp bị thu hồi một phần diện tích đất và 560 trường hợp bị thu hồi toàn bộ.

Phạm vi triển khai đi qua 16 phường, gồm Bình Dương, Phú Lợi, Thủ Dầu Một, Thuận Giao, Thuận An, Lái Thiêu, Bình Hòa, Tam Bình, Hiệp Bình, Bình Thạnh, Gia Định, Thạnh Mỹ Tây, Xuân Hòa, Sài Gòn, Bến Thành và Bàn Cờ.

Về tái định cư, Thành phố dự kiến rà soát, bố trí quỹ nhà, đất tại các khu tái định cư hiện có ở phường Phú Lợi, Thuận An và những địa bàn liên quan. Trường hợp cần thiết, Thành phố sẽ nghiên cứu bổ sung quỹ nhà, đất phù hợp với nhu cầu thực tế, quy hoạch và khả năng cân đối nguồn vốn.

Để bảo đảm tiến độ, Ban Quản lý Đường sắt đô thị TP.HCM sẽ phối hợp với các địa phương xây dựng kế hoạch bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và bàn giao mặt bằng theo từng địa bàn, đoạn tuyến, vị trí nhà ga; trong đó, ưu tiên các vị trí phục vụ khởi công.

Tuyến metro Thủ Dầu Một - TP.HCM có chiều dài 33,2 km, gồm 17,7 km đi trên cao và 15,5 km đi ngầm. Điểm đầu tuyến kết nối với ga S5 thuộc tuyến metro Bình Dương - Suối Tiên; điểm cuối kết nối với ga Tao Đàn thuộc tuyến metro số 2 Bến Thành - Tham Lương.

Toàn tuyến dự kiến có 24 nhà ga, gồm 11 ga trên cao và 13 ga ngầm. Dự án cũng có depot Hiệp Bình Phước rộng 26,8 ha tại phường Tam Bình và phường Hiệp Bình, phục vụ sửa chữa, bảo dưỡng và đậu tàu qua đêm.

Hiện TP.HCM đang đẩy nhanh tiến độ, triển khai song song nhiều thủ tục nhằm hướng tới khởi công dự án vào cuối năm 2026 và dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2030