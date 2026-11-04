TP.HCM: Đường bên trạm trung chuyển rác xuống cấp, bốc mùi hôi thối khiến người dân khốn khổ

Đường Thuận Giao 17 nối ra đường 22 tháng 12 và đường Thuận Giao 16 thông ra đường Đại Lộ Bình Dương. Đây là một trong những con đường trong khu dân cư, gần trường đại học nên có lượng phương tiện tham gia giao thông mỗi ngày rất nhiều. Tuy nhiên, con đường đã bị xuống cấp, hư hỏng từ lâu nhưng chưa được sửa chữa.

Theo ghi nhận thực tế, nhiều đoạn bị xuống cấp, xuất hiện ổ voi, đọng nước lâu ngày bốc mùi hôi thối khiến việc sinh sống và buôn bán của người dân bị ảnh hưởng.

Đường Thuận Giao 17 xuống cấp, đọng nước bốc mùi hôi thối.

Sát bên đường Thuận Giao 17 còn có một trạm trung chuyển rác nên hàng ngày, ngoài việc đi lại của người dân, con đường còn gánh hàng trăm lượt xe vận chuyển rác thải từ các nơi thuộc TP.Thuận An (cũ) để vào điểm trung chuyển rác.

Người phụ nữ bán đồ ăn sáng trên con đường này cho biết, ngày nắng thì bụi, mưa thì sình lầy. Nước đọng lại tại các hố sâu nên bốc mùi hôi thối. Hiện giờ, người dân họ cũng hạn chế đi đường này, phải tìm đường khác để lưu thông.

“Tôi có thấy người ta tổ chức đi đo đạc rồi mà không biết chừng nào mới sửa chữa”, người phụ nữ nói.

Nhiều hố đọng nước lâu ngày vẫn không hết khiến việc đi lại của người dân gặp khó khăn.

Người phụ nữ cho biết thêm, đường bị xuống cấp không chỉ ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân mà còn ảnh hưởng đến việc buôn bán nhưng các hộ kinh doanh ở đây cũng phải ráng chịu.

Trước đó, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Thuận Giao đã tổ chức chương trình Cà phê sáng “Gần Nhân dân - sát cơ sở”, gắn với thực hiện mô hình “Tháng nghe dân nói”. Đây là hoạt động được tổ chức định kỳ hằng tháng nhằm tạo cầu nối gắn kết giữa chính quyền địa phương và người dân.

Tại buổi cà phê sáng, người dân đề nghị chính quyền địa phương quan tâm sửa chữa đường Thuận Giao 17 đang xuống cấp, đồng thời thông tin lộ trình di dời trạm trung chuyển rác ra khỏi khu dân cư, khắc phục ảnh hưởng đến sinh hoạt của các hộ dân…

Hàng ngày, con đường gánh hàng trăm lượt xe rác vận chuyển rác về trạm trung chuyển.

Tham dự và chỉ đạo tại chương trình, bà Nguyễn Thị Kim Phượng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường đề nghị các cơ quan, đơn vị tiếp thu đầy đủ ý kiến của người dân; kiểm tra thực tế, xác định hướng xử lý đối với từng nội dung theo thẩm quyền.

Những vấn đề liên quan đến dự án, hạ tầng và môi trường cần được thông tin rõ ràng, kịp thời để người dân nắm, theo dõi.

Theo UBND phường Thuận Giao, đơn vị quản lý tuyến đường này đã lên kế hoạch nâng cấp, phường cũng đã đề nghị đơn vị này sớm thi công để người dân đi lại thuận tiện.

Về trạm trung chuyển rác đã tồn tại từ nhiều năm trước, UBND phường Thuận Giap đã kiến nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM sớm có phương án bố trí nơi đặt trạm phù hợp để di dời khỏi khu dân cư.