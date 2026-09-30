TP.HCM được giao đầu mối hoàn thiện Vành đai 3 theo phương thức PPP

TP.HCM làm đầu mối hoàn thiện Vành đai 3 lên quy mô 8 làn xe. (Ảnh minh họa)

Bộ Xây dựng vừa thống nhất giao UBND TP.HCM làm đầu mối có thẩm quyền triển khai Dự án hoàn thiện Vành đai 3 TP.HCM giai đoạn 2 theo phương thức PPP.

Theo Bộ Xây dựng, Quy hoạch mạng lưới đường bộ xác định Vành đai 3 TP.HCM thuộc hệ thống đường cao tốc, có chiều dài khoảng 92 km, quy mô 8 làn xe và tiến trình đầu tư trước năm 2030. Tuyến đi qua TP.HCM khoảng 73,6 km, Đồng Nai khoảng 11,3 km và Tây Ninh khoảng 6,8 km.

Hiện Dự án xây dựng đường Vành đai 3 TP.HCM dài khoảng 76,34 km đang được phân kỳ đầu tư với quy mô 4 làn xe. TP.HCM, Đồng Nai và Tây Ninh là cơ quan chủ quản đối với các đoạn tuyến trên địa bàn.

Theo quy định về quản lý đường bộ, đoạn Vành đai 3 qua TP.HCM thuộc trách nhiệm quản lý của UBND TP.HCM; các đoạn qua Đồng Nai và Tây Ninh thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Xây dựng. Riêng đoạn Tân Vạn - Nhơn Trạch giai đoạn 1 dài khoảng 8,75 km đã được Bộ Xây dựng đầu tư hoàn thành năm 2025 và bàn giao cho UBND TP.HCM quản lý từ tháng 3/2026.

Trước đề nghị của UBND TP.HCM, Đồng Nai và Tây Ninh đã thống nhất giao UBND TP.HCM làm cơ quan có thẩm quyền thực hiện giai đoạn hoàn thiện tuyến theo phương thức PPP. Đồng Nai có ý kiến thống nhất ngày 24/6/2026, còn Tây Ninh đồng thuận ngày 22/7/2026.

Trên cơ sở Nghị định số 243/2025/NĐ-CP của Chính phủ, Bộ Xây dựng đề nghị UBND TP.HCM phối hợp với Đồng Nai và Tây Ninh nghiên cứu, huy động nguồn lực đầu tư mở rộng tuyến theo quy hoạch, tuân thủ quy định pháp luật về PPP.