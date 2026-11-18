Sở Tài chính TP.HCM vừa có tờ trình gửi UBND TP.HCM phê duyệt dự án đường cao tốc đô thị Hồ Tràm - Cảng hàng không quốc tế Long Thành theo phương thức đối tác công - tư (PPP), hợp đồng BT (Xây dựng - Chuyển giao).

Nhà đầu tư thực hiện dự án là CTCP Masterise hạ tầng cao tốc Long Thành - Hồ Tràm. Tổng mức đầu tư dự án khoảng 40.828 tỷ đồng, đã bao gồm thuế giá trị gia tăng và chi phí lãi vay trong thời gian xây dựng.

Trong đó, dự án thành phần 1 (xây dựng nút giao kết nối ĐT.991 và Vành đai 4 TP.HCM) có tổng mức đầu tư khoảng 2.383 tỷ đồng, đã được phê duyệt. Dự án thành phần 2 (xây dựng đoạn tuyến từ Km2+270 đến nút giao với ĐT.994 và hệ thống điều hành giao thông) có tổng mức đầu tư khoảng 38.444 tỷ đồng, được xem xét trên cơ sở hồ sơ do nhà đầu tư trình.

Điểm đầu của tuyến kết nối với đường Vành đai 4 TP.HCM và ĐT.991 tại phường Tân Thành. Ảnh phối cảnh: Masterise Group.

Nhà đầu tư tự huy động 100% vốn để triển khai dự án, gồm 15% vốn chủ sở hữu và 85% vốn vay cùng các nguồn vốn huy động hợp pháp khác.

Phương thức thanh toán được đề xuất kết hợp bằng quỹ đất và ngân sách Nhà nước, trên nguyên tắc ưu tiên thanh toán bằng quỹ đất, giá trị ngân sách nhà nước sẽ được xem xét thanh toán cho phần giá trị các hạng mục còn lại trong trường hợp giá trị thanh toán bằng quỹ đất thấp hơn giá trị tổng mức đầu tư.

Giá trị dự kiến các hạng mục, khoản mục chi phí thanh toán bằng quỹ đất khoảng 34.930 tỷ đồng; giá trị dự kiến các hạng mục thanh toán bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước với tổng giá trị khoảng 5.897 tỷ đồng.

Theo phương án trình UBND TP.HCM, thành phố sẽ thanh toán toàn bộ quỹ đất một lần cho nhà đầu tư thực hiện dự án BT sau khi ký kết hợp đồng dự án theo quy định, thời gian thanh toán dự kiến trong tháng 12.

Có 7 khu đất dự kiến được sử dụng để thanh toán cho nhà đầu tư. Trong đó có khu đất 40 ha tại Khu đô thị Trường Thọ, phường Thủ Đức có giá trị 16.775 tỷ đồng và khu Nông trường Dừa, phường Long Trường hơn 136 ha, có giá trị 13.999 tỷ đồng.

7 khu đất dự kiến thanh toán cho dự án cao tốc đô thị Hồ Tràm - Long Thành.

Đối với khoản thanh toán BT bằng ngân sách Nhà nước, dự kiến thanh toán trong vòng 3 năm kể từ thời điểm công trình hoàn thành, được nghiệm thu đưa vào sử dụng. Tổng giá trị ngân sách thành phố dự kiến thanh toán cho Nhà đầu tư bao gồm cả lãi vay sau thời gian xây dựng và lợi nhuận hợp lý của nhà đầu tư.

Dự án cao tốc Hồ Tràm - Long Thành có tổng chiều dài tuyến gần 42 km. Thời gian xây dựng từ năm 2026 đến năm 2029.

Trong đó, dự án thành phần 1 dài khoảng 2,27 km; còn dự án thành phần 2 dài khoảng 39,8 km, từ nút giao trên đến nút giao ĐT.994 (xã Xuyên Mộc, TP.HCM) đi qua các phường, xã Tân Thành, Ngãi Giao, Nghĩa Thành, Kim Long, Bình Giã, Xuân Sơn, Hòa Hội, Hồ Tràm và Xuyên Mộc.

Công trình được thiết kế 6 làn xe cao tốc, tốc độ 100 km/h, có đường song hành hai bên quy mô 2 làn xe (giai đoạn hoàn thiện mở rộng thành 3 làn mỗi bên, trừ đoạn qua rừng Bình Châu - Phước Bửu). Tuyến còn có cầu qua hồ Suối Rao, hồ Sông Ray 2, cầu cạn qua rừng Bình Châu - Phước Bửu; 6 nút giao liên thông.

Cao tốc kết nối "thủ phủ resort" với cửa ngõ hàng không quốc tế đã chính thức khởi công ngày 1/7. Đây là tuyến đường cao tốc đô thị kết nối trực tiếp Cảng hàng không quốc tế Long Thành đến các trung tâm du lịch và kinh tế biển khu vực Đông Nam Bộ, có ý nghĩa chiến lược trong việc mở rộng không gian phát triển hướng biển của TP.HCM.

Trong quy hoạch tổng thể TP.HCM tầm nhìn 100 năm đã phê duyệt, TP.HCM cũng xác định trong 5 trung tâm vệ tinh là các hạt nhân đô thị - chức năng hỗ trợ phân bố dân cư, việc làm và dịch vụ, Vũng Tàu - Long Hải - Hồ Tràm được quy hoạch phát triển du lịch nghỉ dưỡng, dịch vụ biển, thể thao và chăm sóc sức khỏe, bảo vệ bờ biển, rừng ven biển.

Khi hoàn thành, tuyến cao tốc sẽ rút ngắn đáng kể thời gian di chuyển từ TP.HCM đến khu vực Hồ Tràm và Cảng hàng không quốc tế Long Thành, thúc đẩy phát triển kinh tế biển, du lịch, logistics và tăng cường liên kết vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.