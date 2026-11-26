Sở Nội vụ TP.HCM vừa thông tin về kế hoạch phát động phong trào thi đua "Tăng cường sử dụng phương tiện giao thông công cộng trên địa bàn TP.HCM" giai đoạn 2026 - 2030.

Điểm đáng chú ý của phong trào là việc sử dụng phương tiện giao thông công cộng của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động không chỉ dừng ở vận động, khuyến khích mà được đưa vào nội dung đánh giá, xếp loại chất lượng định kỳ hằng năm đối với cơ quan, đơn vị, địa phương và từng cá nhân. Kết quả thực hiện cũng được gắn với bình xét thi đua, khen thưởng.

TP.HCM phát động phong trào thi đua sử dụng phương tiện giao thông công cộng, hướng đến thay đổi thói quen đi lại của người dân.

Theo kế hoạch, việc sử dụng phương tiện công cộng sẽ được ghi nhận, xác thực điện tử trên nền tảng số nhằm bảo đảm tính thực chất, minh bạch, tránh hình thức.

Phấn đấu đạt 15-20% dân cư đi lại bằng giao thông công cộng

Phong trào thi đua được triển khai nhằm tạo chuyển biến trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân về lợi ích của việc sử dụng phương tiện giao thông công cộng như xe buýt, metro, buýt đường thủy và xe đạp công cộng.

TP.HCM kỳ vọng phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, từng bước giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông, giảm tai nạn giao thông, phát thải và ô nhiễm môi trường, hướng đến xây dựng đô thị văn minh, hiện đại, phát triển bền vững.

Đối tượng tham gia phong trào gồm các sở, ban, ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM, các tổ chức chính trị - xã hội; UBND các xã, phường, đặc khu Côn Đảo; cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, người lao động, đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên và người dân đang sinh sống, học tập, làm việc trên địa bàn.

Chính sách hỗ trợ 100% giá vé trên 134 tuyến xe buýt nội tỉnh được kỳ vọng góp phần hình thành thói quen sử dụng phương tiện công cộng.

Thời gian thi đua từ năm 2026 đến hết năm 2030, chia thành hai giai đoạn. Giai đoạn 2026 - 2027 tập trung phát động, tạo chuyển biến về nhận thức và thói quen; triển khai chính sách hỗ trợ giá vé, chuyển đổi xanh xe buýt nội tỉnh và hoàn thiện liên thông thanh toán không tiền mặt trên ứng dụng MultiGo.

Giai đoạn 2028 - 2030, TP.HCM sẽ mở rộng mạng lưới, tích hợp nhiều phương thức vận tải như metro, xe buýt điện, xe buýt gom theo nhu cầu (DRT), buýt sông, xe đạp công cộng; đồng thời thiết lập vùng phát thải thấp và nhân rộng các mô hình hiệu quả.

Đến năm 2030, TP.HCM đặt mục tiêu tỷ lệ người dân sử dụng giao thông công cộng đạt 15 - 20% nhu cầu đi lại đô thị. Trong khối cơ quan nhà nước, 100% cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập phải triển khai phát động phong trào; trên 80% cán bộ, công chức, viên chức và người lao động cam kết, thực hiện sử dụng phương tiện giao thông công cộng tối thiểu 2 lần mỗi tuần.

TP.HCM cũng đặt mục tiêu năm 2027 có 100% xe buýt nội thành sử dụng điện, năng lượng xanh; trước năm 2030, toàn bộ xe buýt và taxi sử dụng điện, năng lượng xanh. Tỷ lệ thanh toán không tiền mặt trong giao thông công cộng phấn đấu đạt trên 95%; 100% lượt đi lại được xác thực điện tử, ghi nhận trên nền tảng MultiGo.

Thành phố kỳ vọng thay đổi thói quen đi lại, giảm phụ thuộc vào phương tiện cá nhân thông qua việc nâng cao chất lượng vận tải công cộng.

Các chỉ tiêu khác gồm chỉ số hài lòng của hành khách đạt trên 85% và tỷ lệ xe xuất bến đúng giờ duy trì trên 95%.

Kết quả đi xe công cộng được xác thực qua nền tảng số

Phong trào tập trung vào 4 nhóm nhiệm vụ: cán bộ, công chức, viên chức nêu gương; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân; nâng cao chất lượng dịch vụ, hạ tầng và an toàn giao thông; thúc đẩy chuyển đổi số, thanh toán không tiền mặt và huy động nguồn lực xã hội hóa.

Trong đó, lượt đi lại bằng phương tiện công cộng sẽ được ghi nhận, xác thực qua ứng dụng MultiGo và hệ thống vé điện tử, làm căn cứ đánh giá kết quả thi đua, khen thưởng. Các cơ quan, đơn vị cũng có trách nhiệm hướng dẫn người dân sử dụng MultiGo, thẻ vé điện tử và VNeID để thụ hưởng chính sách hỗ trợ giá vé.

Thành phố đặt mục tiêu nâng tỷ lệ người dân sử dụng giao thông công cộng lên 15 - 20% nhu cầu đi lại vào năm 2030.

Phong trào được triển khai trong thời gian TP.HCM hỗ trợ 100% giá vé trên 134 tuyến xe buýt nội tỉnh, từ ngày 1/7 đến hết 31/12/2026. Trong tháng 7/2026, xe buýt phục vụ hơn 8,48 triệu lượt khách, tăng 39% so với cùng kỳ; metro số 1 phục vụ hơn 1,8 triệu lượt, tăng 15%.

Sau 3 tháng, 134 tuyến xe buýt đã vận chuyển hơn 30,6 triệu lượt khách. Tỷ lệ hành khách xác thực qua hệ thống thẻ vé điện tử tăng từ 9% lên 60% chỉ sau 4 tuần.

Sở Nội vụ sẽ phối hợp Sở Xây dựng hướng dẫn, đôn đốc 100% cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập xây dựng kế hoạch, đăng ký cam kết thi đua; đồng thời hướng dẫn đưa tiêu chí sử dụng giao thông công cộng tối thiểu 2 lần mỗi tuần vào tiêu chuẩn đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm.

Trong đó, Sở Xây dựng là cơ quan thường trực phong trào thi đua. Các cơ quan, đơn vị, địa phương có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện về Sở Xây dựng chậm nhất ngày 15/11 hằng năm.

Phong trào dự kiến sơ kết vào quý II/2028 và tổng kết trong quý IV/2030. Các tập thể, cá nhân có thành tích sẽ được xem xét khen thưởng theo thẩm quyền, trong đó có hình thức Bằng khen của Chủ tịch UBND TP.HCM và Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tại đợt tổng kết.