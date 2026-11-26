Ngày 26/11, Sở Nội vụ TP.HCM vừa thông tin về Kế hoạch số 585/KH-UBND ngày 23/10/2026 của UBND TP.HCM về phát động phong trào thi đua “Tăng cường sử dụng phương tiện giao thông công cộng trên địa bàn TP.HCM” giai đoạn 2026 - 2030.

Phát huy vai trò nêu gương

Phong trào thi đua được triển khai nhằm tạo chuyển biến trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân về lợi ích của việc sử dụng phương tiện giao thông công cộng như xe buýt, Metro, buýt đường thủy và xe đạp công cộng.

TP.HCM kỳ vọng phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là vai trò nêu gương của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, từ đó lan tỏa thói quen sử dụng phương tiện công cộng trong cộng đồng.

Qua đó, thành phố từng bước giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông, giảm tai nạn giao thông, phát thải và ô nhiễm môi trường, hướng đến xây dựng đô thị văn minh, hiện đại, phát triển bền vững.

Xe chở công chức từ Bình Dương, Bà Rịa – Vũng Tàu lên TP.HCM sau sáp nhập.

Đối tượng tham gia phong trào gồm các sở, ban, ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM, các tổ chức chính trị - xã hội; UBND các xã, phường, đặc khu Côn Đảo; cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, người lao động, đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên và người dân đang sinh sống, học tập, làm việc trên địa bàn.

Thời gian thi đua từ năm 2026 đến hết năm 2030, chia thành hai giai đoạn. Giai đoạn 2026 - 2027 tập trung phát động, tạo chuyển biến về nhận thức và thói quen; triển khai chính sách hỗ trợ giá vé, chuyển đổi xanh xe buýt nội tỉnh và hoàn thiện liên thông thanh toán không tiền mặt trên ứng dụng MultiGo.

Giai đoạn 2028 - 2030, TP.HCM sẽ mở rộng mạng lưới, tích hợp nhiều phương thức vận tải như Metro, xe buýt điện, xe buýt gom theo nhu cầu (DRT), buýt sông, xe đạp công cộng; đồng thời thiết lập vùng phát thải thấp và nhân rộng các mô hình hiệu quả.

Đến năm 2030, TP.HCM đặt mục tiêu tỷ lệ người dân sử dụng giao thông công cộng đạt 15 - 20% nhu cầu đi lại đô thị. Trong khối cơ quan nhà nước, 100% cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập phải triển khai phát động phong trào; trên 80% cán bộ, công chức, viên chức và người lao động cam kết, thực hiện sử dụng phương tiện giao thông công cộng tối thiểu 2 lần mỗi tuần.

Thành phố cũng đặt mục tiêu năm 2027 có 100% xe buýt nội thành sử dụng điện, năng lượng xanh; trước năm 2030, toàn bộ xe buýt và taxi sử dụng điện, năng lượng xanh.

Tỷ lệ thanh toán không tiền mặt trong giao thông công cộng phấn đấu đạt trên 95%; 100% lượt đi lại được xác thực điện tử, ghi nhận trên nền tảng MultiGo. Các chỉ tiêu khác gồm chỉ số hài lòng của hành khách đạt trên 85% và tỷ lệ xe xuất bến đúng giờ duy trì trên 95%.

Xác thực lượt làm căn cứ đánh giá thi đua

Phong trào tập trung vào 4 nhóm nhiệm vụ trọng tâm gồm: cán bộ, công chức, viên chức nêu gương; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân; nâng cao chất lượng dịch vụ, hạ tầng và an toàn giao thông; thúc đẩy chuyển đổi số, thanh toán không tiền mặt và huy động nguồn lực xã hội hóa.

Trong đó, lượt đi lại bằng phương tiện công cộng sẽ được ghi nhận, xác thực qua ứng dụng MultiGo và hệ thống vé điện tử, làm căn cứ đánh giá kết quả thi đua, khen thưởng.

Các cơ quan, đơn vị cũng có trách nhiệm hướng dẫn người dân sử dụng MultiGo, thẻ vé điện tử và VNeID để thụ hưởng chính sách hỗ trợ giá vé.

Phong trào được triển khai trong thời gian TP.HCM thực hiện chính sách hỗ trợ 100% giá vé trên 134 tuyến xe buýt nội tỉnh, từ ngày 1/7 đến hết ngày 31/12/2026. Chính sách này được kỳ vọng góp phần giảm chi phí đi lại, khuyến khích người dân hình thành thói quen sử dụng phương tiện công cộng.

TP.HCM đưa thói quen đi xe buýt, Metro vào đánh giá cán bộ hàng năm.

Theo số liệu được công bố, trong tháng 7/2026, xe buýt phục vụ hơn 8,48 triệu lượt khách, tăng 39% so với cùng kỳ; metro số 1 phục vụ hơn 1,8 triệu lượt, tăng 15%.

Sau 3 tháng triển khai, 134 tuyến xe buýt đã vận chuyển hơn 30,6 triệu lượt khách. Đáng chú ý, tỷ lệ hành khách xác thực qua hệ thống thẻ vé điện tử tăng từ 9% lên 60% chỉ sau 4 tuần.

Để triển khai phong trào, Sở Nội vụ sẽ phối hợp Sở Xây dựng hướng dẫn, đôn đốc 100% cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập xây dựng kế hoạch, đăng ký cam kết thi đua; đồng thời hướng dẫn đưa tiêu chí sử dụng giao thông công cộng tối thiểu 2 lần mỗi tuần vào tiêu chuẩn đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm.

Trong đó, Sở Xây dựng là cơ quan thường trực phong trào thi đua, có trách nhiệm phối hợp với các đơn vị liên quan theo dõi, đôn đốc và tổng hợp kết quả thực hiện. Các cơ quan, đơn vị, địa phương có trách nhiệm báo cáo kết quả về Sở Xây dựng chậm nhất ngày 15/11 hàng năm.

Phong trào dự kiến sơ kết vào quý II/2028 và tổng kết trong quý IV/2030. Các tập thể, cá nhân có thành tích sẽ được xem xét khen thưởng theo thẩm quyền, trong đó có hình thức Bằng khen của Chủ tịch UBND TP.HCM và Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tại đợt tổng kết.