TP.HCM đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai vào trường học từ năm học 2026-2027

Lộ trình thí điểm từ năm học 2026-2027

Theo kế hoạch, từ năm học 2026-2027, mỗi cụm chuyên môn lựa chọn 1-2 cơ sở giáo dục triển khai trước nhằm kiểm chứng bộ tiêu chí, chương trình và học liệu. Thành phố sẽ sơ kết vào cuối năm học 2027-2028 để đánh giá, điều chỉnh trước khi nhân rộng.

Ở bậc mầm non, TP.HCM thí điểm tích hợp tiếng Anh trên nền tảng công nghệ số, thông qua hình thức học qua chơi. Thành phố đồng thời xây dựng kho học liệu số dùng chung, bảo đảm tính liên thông và thống nhất trong đánh giá chuẩn đầu ra.

Các chương trình bổ sung như tiếng Anh tăng cường, làm quen tiếng Anh cho trẻ mầm non và dạy học tích hợp nội dung với ngôn ngữ được triển khai trên tinh thần tự nguyện.

TP.HCM đặt mục tiêu đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học vào năm 2035.

Về chỉ tiêu, đến năm học 2027-2028, thành phố phấn đấu có ít nhất 15% cơ sở giáo dục tổ chức dạy các môn học bằng tiếng Anh. Tỷ lệ này tăng lên ít nhất 30% vào năm học 2029-2030; đồng thời, 40% cơ sở giáo dục xây dựng được môi trường sử dụng tiếng Anh.

Đến năm 2035, khoảng 50% cơ sở giáo dục phổ thông thực hiện chương trình giáo dục tích hợp theo nhu cầu tự nguyện. Tầm nhìn đến năm 2045, tỷ lệ này đạt 60-70%.

Không chỉ trong lớp học, tiếng Anh sẽ được mở rộng thông qua câu lạc bộ, ngày hội, sân chơi và hoạt động trải nghiệm. Các trường được khuyến khích kết nối với thư viện, bảo tàng, thiết chế văn hóa, thể thao, du lịch, doanh nghiệp và không gian công cộng để tạo thêm cơ hội thực hành cho học sinh.

Về phương pháp, kế hoạch yêu cầu phát triển đầy đủ bốn kỹ năng nghe, nói, đọc, viết; trong đó ưu tiên rèn luyện kỹ năng nghe, nói đối với học sinh từ THCS trở xuống.

Thiếu giáo viên, chênh lệch điều kiện triển khai

Một trong những thách thức lớn là tình trạng thiếu giáo viên tiếng Anh và giáo viên dạy các môn học bằng tiếng Anh, đặc biệt tại các địa bàn xa trung tâm. Hiện giáo dục mầm non công lập chưa có biên chế giáo viên tiếng Anh, trong khi chất lượng đội ngũ giữa các cơ sở giáo dục chưa đồng đều.

Bên cạnh đó, cơ sở vật chất, hạ tầng công nghệ thông tin và khả năng huy động nguồn lực xã hội giữa khu vực trung tâm với ngoại thành, vùng ven còn chênh lệch.

Để đáp ứng yêu cầu, giáo viên dạy môn học, hoạt động giáo dục bằng tiếng Anh phải đạt năng lực ngoại ngữ tối thiểu bậc 4 đối với cấp tiểu học, THCS và bậc 5 đối với cấp THPT, giáo dục thường xuyên cấp THPT và giáo dục nghề nghiệp. Giáo viên cũng phải hoàn thành chương trình bồi dưỡng phương pháp dạy học tích hợp nội dung và ngôn ngữ.

Thành phố định hướng hỗ trợ giáo viên tự học qua các nền tảng ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), cung cấp tài khoản học tập cá nhân hóa và tổ chức bồi dưỡng thường xuyên để duy trì năng lực ngoại ngữ, phương pháp giảng dạy.

Ngoài ra, TP.HCM sẽ nghiên cứu chính sách thu hút giáo viên tiếng Anh đến công tác tại địa bàn khó khăn; ưu tiên đầu tư hạ tầng công nghệ, thiết bị và học liệu cho khu vực ngoại thành, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội còn hạn chế./.