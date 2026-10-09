TP.HCM: Đưa khu bến cảng chung vào khai thác thương mại

Theo đại diện hai cảng, sự kiện này là dấu mốc tiếp nối hành trình hợp tác được hai bên từng bước xây dựng trong hơn hai năm qua.

Tàu AIN SNAN EXPRESS của hãng tàu Hapag-Lloyd làm hàng tại bến cảng chung.

Từ nghi thức mở cổng kết nối nội bộ và ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác ngày 24/5/2024, hai cảng TCTT - CMIT đã cùng nghiên cứu, hoàn thiện phương án kết nối hạ tầng, tổ chức khai thác, bố trí thiết bị, nhân lực, an toàn và điều phối hàng hải để từng bước đưa mô hình "bến chung" từ ý tưởng vào thực tiễn.

TCTT - CMIT là hai trong số nhiều cảng container nước sâu tại khu vực Cái Mép - Thị Vải, có năng lực tiếp nhận và khai thác các tuyến tàu quốc tế lớn, với lợi thế hai cảng nằm liền kề, có cao trình tương đồng, mép bến thẳng hàng và hệ thống đường ray cẩu bờ có khả năng kết nối.

Theo phương án khai thác, bến chung cho phép hai cảng tiếp nhận đồng thời ba tàu mẹ kích thước lớn, thay vì tối đa hai tàu như trước đây; đồng thời có khả năng tăng thêm khoảng 30-40% công suất khai thác, tương đương khoảng 400.000-500.000 TEU/năm cho mỗi cảng, qua đó tạo thêm dư địa phục vụ gần 900.000 TEU/năm cho toàn hệ thống hai bến.

Trong bối cảnh quy mô đội tàu container ngày càng lớn, mạng lưới dịch vụ quốc tế liên tục được điều chỉnh và yêu cầu ngày càng cao về năng suất, thời gian giải phóng tàu, bến chung TCTT - CMIT được hình thành từ chính nhu cầu nâng cao tính linh hoạt và khai thác hiệu quả hơn nguồn lực hiện hữu.

Việc kết nối không gian cầu bến giúp hai cảng có thêm điều kiện phối hợp trong lập kế hoạch tàu, bố trí cầu bến, thiết bị và nhân lực, đặc biệt khi lịch tàu có biến động; đồng thời nâng cao khả năng phục vụ các tàu container kích thước và trọng tải lớn, đáp ứng tốt hơn yêu cầu của các tuyến dịch vụ quốc tế.

Ngay sau nghi thức công bố, cẩu bờ của hai cảng thực hiện làm hàng cho tàu AIN SNAN EXPRESS thuộc hãng tàu Hapag-Lloyd, đánh dấu thời khắc bến chung chính thức bước vào giai đoạn khai thác thương mại.

Các đại biểu nhấn nút khai trương bến chung.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Công Vinh, Phó chủ tịch UBND TP.HCM cho biết, trong không gian phát triển mới của TP.HCM sau sáp nhập, thành phố luôn đóng góp tăng trưởng cao cho cả nước, là đầu tàu kinh tế với mức đóng góp hơn 30% tổng thu ngân sách quốc gia.

Thành phố định hướng hình thành hệ sinh thái cảng biển - logistics từ hệ thống cảng Cát Lái, Hiệp Phước; hệ thống cảng sông và ICD-Bình Dương đến cụm cảng nước sâu Cái Mép - Thị Vải và Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ đã từng bước tích hợp, hiện đại, xanh và thông minh. Điều đó tạo động lực phát triển quan trọng của thành phố trong giai đoạn mới nhằm kết nối với các vùng khu công nghiệp, trung tâm logistics, sân bay quốc tế Long Thành và các hành lang giao thông chiến lược của liên vùng Đông Nam Bộ.

Ông Nguyễn Công Vinh, Phó chủ tịch UBND TP.HCM phát biểu tại lễ công bố chính thức khai thác bến chung.

Trong tổng thể đó, cụm cảng Cái Mép - Thị Vải là cụm cảng nước sâu lớn nhất Việt Nam, với vị trí chiến lược ngay sát tuyến hàng hải quốc tế. Đây không chỉ là cửa ngõ giao thương của khu vực mà còn là bệ phóng kinh tế quan trọng cho toàn bộ vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Trong đó, cảng CMIT và TCTT là hai cảng lớn tại khu vực cụm cảng đã và đang có những đóng góp quan trọng trong các hoạt động xuất nhập khẩu và sự phát triển kinh tế của thành phố, đồng thời góp phần nâng cao vị thế cụm Cảng Cái Mép - Thị Vải trên bản đồ hàng hải quốc tế.