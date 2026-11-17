Đưa kết quả nghiên cứu vào thực tiễn

Theo Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM, thành phố xác định phát triển công nghệ chiến lược phải gắn với nhu cầu cụ thể và có khả năng tạo ra sản phẩm ứng dụng. Đến tháng 10/2026, trong 64 nhiệm vụ khoa học và công nghệ được nghiệm thu, có 15 nhiệm vụ thuộc lĩnh vực, sản phẩm công nghệ chiến lược.

Nhiều kết quả nghiên cứu đã được đưa vào thử nghiệm với hiệu quả thiết thực. Điển hình, hệ thống GIS hỗ trợ quản lý bệnh truyền nhiễm trong trường học được thử nghiệm tại 8 trường với 7.905 học sinh, giúp rút ngắn thời gian xử lý ca bệnh nghi ngờ từ 2 ngày xuống còn 1 giờ.

TP.HCM đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội.

Trong quản lý nhà nước, nền tảng GIS dùng chung phục vụ chuyển đổi số cấp xã đã hình thành 45 bài toán nghiệp vụ và 40 bài toán quản lý, điều hành, làm cơ sở triển khai tại phường Minh Phụng và xã Bình Mỹ.

Ở lĩnh vực sản xuất, thành phố đã nghiên cứu, chế tạo và bàn giao dây chuyền sản xuất muối hải sản từ nguồn muối sạch Cần Giờ. Dây chuyền hiện được Hợp tác xã Sản xuất Thương mại Dịch vụ Muối Biển Lý Nhơn vận hành thử nghiệm, góp phần thúc đẩy ứng dụng tự động hóa trong chế biến và nâng cao giá trị sản phẩm địa phương.

Các kết quả trên cho thấy định hướng gắn nghiên cứu khoa học với nhu cầu thực tế đang được TP.HCM triển khai, từng bước đưa sản phẩm công nghệ ra khỏi phòng thí nghiệm để phục vụ đời sống và sản xuất.

Một trong những khó khăn hiện nay là đưa kết quả nghiên cứu từ phòng thí nghiệm ra thị trường. Các vướng mắc chủ yếu liên quan đến xác định nhu cầu đặt hàng, quyền sở hữu và định giá tài sản trí tuệ, vốn hoàn thiện sản phẩm, hạ tầng thử nghiệm và cơ chế tài chính.

Nhiều kết quả nghiên cứu khoa học tại TP.HCM đang được đưa vào thử nghiệm, ứng dụng trong quản lý nhà nước, sản xuất và đời sống.

Để tháo gỡ, TP.HCM đang triển khai đề án thí điểm thương mại hóa kết quả nghiên cứu theo mô hình liên kết Nhà nước - viện, trường - doanh nghiệp; phát huy vai trò của Quỹ Phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Thành phố cũng hoàn thiện chính sách hỗ trợ khai thác tài sản trí tuệ theo Nghị quyết số 62/2026/NQ-HĐND và cơ chế thử nghiệm có kiểm soát, dự kiến triển khai trong tháng 12/2026.

Cùng với đó, hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo được mở rộng thông qua hoạt động ươm tạo, tư vấn kỹ thuật, kết nối thị trường và vốn đầu tư. Trung tâm Khởi nghiệp sáng tạo TP.HCM (SIHUB), hoạt động từ tháng 8/2025, là đầu mối kết nối doanh nghiệp với chuyên gia, nhà đầu tư và các chương trình hỗ trợ.

Tại Khu Công nghệ cao TP.HCM, hoạt động ươm tạo đã tiếp cận 76 dự án tiềm năng, tiếp nhận 25 dự án và hỗ trợ 11 dự án ký kết hợp đồng thương mại hóa. Tổng kinh phí đề xuất hỗ trợ chi phí ươm tạo theo Nghị quyết số 64/2026/NQ-HĐND đạt hơn 18,3 tỷ đồng.

TP.HCM tăng cường ứng dụng dữ liệu số, trí tuệ nhân tạo trong quản lý, điều hành, hướng đến xây dựng đô thị thông minh.

Trong năm 2026, thành phố ban hành các Nghị quyết số 22, 59, 62, 64, 65 và 66/2026/NQ-HĐND, tập trung hỗ trợ nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, ươm tạo khởi nghiệp và thương mại hóa kết quả nghiên cứu.

Đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng đô thị thông minh

Song song với phát triển công nghệ chiến lược, TP.HCM ưu tiên xây dựng kho dữ liệu dùng chung, hệ sinh thái dữ liệu mở, mô hình Bản sao số đô thị (Digital Twin), chuẩn hóa chuyển đổi số cấp xã và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong quản lý nhà nước.

Đến nay, thành phố đã cấp hơn 4 triệu chữ ký số miễn phí cho người dân, tương ứng trên 40% dân số trưởng thành, góp phần thúc đẩy giao dịch điện tử và sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

Đáng chú ý, TP.HCM đã công bố 22 bài toán lớn và lựa chọn 3 bài toán tập trung giải quyết. Theo đó, Nhà nước giữ vai trò đặt hàng, điều phối và xây dựng nền tảng dùng chung; viện, trường nghiên cứu, phát triển giải pháp; doanh nghiệp tham gia kiểm chứng, triển khai và mở rộng sản phẩm.

Thành phố định hướng chuyển từ hỗ trợ tài chính đơn thuần sang xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo toàn diện, trong đó các nhiệm vụ nghiên cứu phải xuất phát từ nhu cầu thực tế, có khả năng ứng dụng và tạo ra hiệu quả cụ thể.

Kết quả khai thác và giá trị kinh tế của các nhiệm vụ nghiên cứu sẽ tiếp tục được theo dõi, đánh giá và dự kiến công bố trong tháng 12/2026. Đây là cơ sở để TP.HCM đánh giá hiệu quả đầu tư, hoàn thiện chính sách và huy động nguồn lực, đưa khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trở thành động lực phát triển thành phố.