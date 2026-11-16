TP HCM đưa gần 445 ha đất vào kế hoạch đấu thầu chọn nhà đầu tư

Theo danh mục được UBND TP HCM công bố, 6 khu đất sẽ được đưa vào kế hoạch đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất năm 2026, đợt 1.

Trong số này, 3 khu đất được quy hoạch phục vụ phát triển đô thị và dân cư. Cụ thể, khu vực phát triển đô thị An Sơn II tại phường Thuận An có diện tích 75 ha; khu đất thuộc quy hoạch Khu đô thị Bắc Vũng Tàu tại phường Phước Thắng rộng 60 ha; khu dân cư mới tại phường Tam Bình có diện tích khoảng 22,4 ha.

Ba khu đất còn lại gồm Nhà máy điện mặt trời Bàu Bàng 1 và Bàu Bàng 2 tại xã Trừ Văn Thố, lần lượt rộng 186 ha và 100 ha; cùng khu đất xây dựng trường liên cấp tư thục tại phường Tân Hưng, diện tích khoảng 0,91 ha. Như vậy, riêng hai khu đất dành cho các dự án điện mặt trời đã chiếm khoảng 286 ha, tương đương hơn 64% tổng diện tích 6 khu đất nằm trong danh mục.

Theo kế hoạch, cả 6 khu đất dự kiến được tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư trong giai đoạn 2026-2027. Thời gian thực hiện mỗi cuộc đấu thầu dự kiến 180 ngày.

Trước khi tổ chức đấu thầu, TP HCM sẽ rà soát hiện trạng và tăng cường quản lý quỹ đất, đặc biệt đối với những khu đất thuộc diện Nhà nước thu hồi để thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng.

Đối với khu đất có một phần diện tích do cơ quan Nhà nước quản lý, việc thu hồi để giao đất hoặc cho thuê đất thông qua đấu thầu phải được thực hiện trên toàn bộ khu đất. Danh mục 6 khu đất nói trên được HĐND TP HCM thông qua ngày 30/10.

Việc đưa các khu đất vào kế hoạch đấu thầu diễn ra trong bối cảnh TP HCM đang đẩy mạnh thu hút đầu tư trong giai đoạn 2026-2030. Theo kế hoạch, trong 5 năm tới, thành phố dự kiến kêu gọi đầu tư 250 dự án thuộc 9 nhóm lĩnh vực, gồm công nghiệp, giao thông, logistics, y tế, giáo dục và nhà ở.

Trong đó, lĩnh vực nhà ở và khu đô thị chiếm số lượng lớn nhất với 98 dự án. Bên cạnh đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất, TP HCM cũng đang đẩy mạnh đấu giá quyền sử dụng đất nhằm khai thác hiệu quả nguồn lực đất đai, bổ sung nguồn thu ngân sách và tạo nguồn vốn đầu tư phát triển hạ tầng.