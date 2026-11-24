Rực rỡ sắc màu trang phục 54 dân tộc

Trong ngày 24/11, hàng loạt hoạt động, sự kiện đã diễn ra để chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam. Một trong những hoạt động tạo điểm nhấn trong chuỗi chương trình là màn diễu hành trang phục truyền thống do một phường trên địa bàn Tp.HCM tổ chức.

Lãnh đạo phường cùng đông đảo người dân khoác lên mình trang phục của 54 dân tộc anh em, di chuyển qua các tuyến phố, tạo nên không khí sôi nổi và rực rỡ sắc màu.

Lãnh đạo phường Hiệp Bình, Tp.HCM cùng người dân trong trang phục truyền thống của 54 dân tộc anh em tham gia diễu hành trên các tuyến phố tại Tp.HCM.

Những bộ trang phục với kiểu dáng, họa tiết và màu sắc khác nhau không chỉ mang đến hình ảnh sinh động cho hoạt động diễu hành mà còn góp phần giới thiệu sự phong phú trong bản sắc văn hóa của các cộng đồng dân tộc Việt Nam.

Đáng chú ý, sự tham gia của cán bộ địa phương và người dân giúp hoạt động không đơn thuần là một màn trình diễn mà còn trở thành dịp để cộng đồng cùng tìm hiểu, thể hiện sự trân trọng đối với những giá trị văn hóa truyền thống.

Những bộ trang phục với màu sắc, họa tiết đặc trưng tạo nên bức tranh đa dạng về văn hóa các dân tộc Việt Nam.

Người dân hào hứng tham gia diễu hành, góp phần lan tỏa tinh thần đoàn kết và niềm tự hào về bản sắc văn hóa dân tộc.

Không chỉ thông qua những hoạt động cộng đồng, các giá trị văn hóa truyền thống còn được giới thiệu tại các bảo tàng và không gian trải nghiệm.

Tại Bảo tàng Tp.HCM, trong khuôn khổ Tuần lễ “Khai hội Văn hóa - Khởi sắc tinh hoa”, công chúng có cơ hội tiếp cận các nghề thủ công truyền thống thông qua nhiều hoạt động thực hành như viết thư pháp, trang trí gốm, trang trí quạt giấy, đan lá dừa, đóng guốc và làm bánh dân gian.

Không gian trải nghiệm nghề thủ công truyền thống tại Bảo tàng Tp.HCM thu hút người dân, du khách tham gia.

Khách tham quan thử sức với hoạt động trang trí gốm, tìm hiểu các công đoạn tạo nên một sản phẩm thủ công.

Khách du lịch tronng và ngoài nước, đủ mọi lứa tuổi trải nghiệm làm bánh tráng An Ngãi, tiếp cận những nét văn hóa gắn với đời sống thường ngày.

Thay vì chỉ quan sát những sản phẩm hoàn thiện, người tham gia được trực tiếp thử sức với các công đoạn thủ công, tìm hiểu cách làm và cảm nhận sự tỉ mỉ trong từng sản phẩm.

Triển lãm “Dấu xưa - Nét nay” giới thiệu vẻ đẹp trang phục truyền thống Việt Nam cũng mang đến một cách tiếp cận khác khi khách tham quan có thể tìm hiểu và trải nghiệm mặc trang phục mang bản sắc dân tộc.

Du khách trải nghiệm mặc trang phục truyền thống, tìm hiểu thêm về nét đẹp văn hóa của các cộng đồng dân tộc.

Bên cạnh đó, các tiết mục biểu diễn nghệ thuật dân tộc và không gian ẩm thực với những món ăn, bánh dân gian góp phần làm phong phú hành trình khám phá văn hóa của công chúng.

Theo bà Đoàn Thị Trang, Giám đốc Bảo tàng Tp.HCM, di sản văn hóa không chỉ là những ký ức của quá khứ mà còn là mạch nguồn nuôi dưỡng bản sắc và sức sống dân tộc qua nhiều thế hệ. Vì vậy, bảo tàng đang từng bước đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng đến xây dựng không gian văn hóa mở, nơi công chúng không chỉ tìm hiểu mà còn được trực tiếp trải nghiệm và cảm nhận các giá trị di sản.

Đưa nghệ thuật truyền thống, lịch sử dân tộc đến gần hơn với cộng đồng

Không gian văn hóa còn được mở rộng đến các địa điểm sinh hoạt cộng đồng, tạo cơ hội để nhiều người dân và du khách tiếp cận nghệ thuật truyền thống, văn hóa lịch sử ngay giữa nhịp sống đô thị.

Tại Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh tham gia giới thiệu những câu chuyện lịch sử, ký ức chiến tranh và thông điệp hòa bình đến công chúng bên ngoài không gian trưng bày quen thuộc.

Những câu chuyện lịch sử, ký ức chiến tranh và thông điệp hòa bình được Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh giới thiệu đến công chúng.

Cùng với các hoạt động trải nghiệm, những triển lãm ảnh tại các không gian công cộng cũng mở ra cơ hội để người dân nhìn lại lịch sử, kiến trúc và những giá trị văn hóa gắn với quá trình hình thành, phát triển của Tp.HCM.

Một không gian quen thuộc khác với nhiều thế hệ người dân thành phố là Thảo Cầm Viên Sài Gòn cũng trở thành điểm hẹn văn hóa thông qua triển lãm ảnh “Thảo Cầm Viên - Yêu thương đong đầy”. Hoạt động giới thiệu gần 200 tác phẩm, hướng đến kỷ niệm 162 năm thành lập Thảo Cầm Viên Sài Gòn (1864 - 2026).

Triển lãm gồm hai không gian chính, kết hợp góc nhìn của các nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp và những tác giả trẻ. Trong đó, 50 tác phẩm của các nhiếp ảnh gia Bùi Trọng Hiếu, Nguyễn Đình Hoàng, Nguyễn Quốc Hoài và Đinh Xuân Trường ghi lại cảnh quan, thế giới động vật và những khoảnh khắc đặc trưng của không gian xanh gắn bó với nhiều thế hệ người dân thành phố.

Bà Huỳnh Thu Thảo, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV Thảo Cầm Viên Sài Gòn, cho biết triển lãm là dịp để công chúng nhìn lại những nét đẹp, giá trị lịch sử, văn hóa và ký ức thân thương gắn với Thảo Cầm Viên. Sự kết hợp giữa những người làm nghề chuyên nghiệp và sinh viên trẻ cũng tạo nên nhiều góc nhìn đa dạng, góp phần làm phong phú trải nghiệm của người xem.

Theo nhiếp ảnh gia Trung Nghĩa, Thảo Cầm Viên không chỉ là điểm tham quan quen thuộc mà còn là di sản đô thị quan trọng, lưu giữ nhiều ký ức của người dân Nam Bộ và cả nước. Nơi đây đồng thời thực hiện sứ mệnh bảo tồn động vật hoang dã, cứu hộ, nhân giống và phục hồi các loài động vật quý hiếm có tên trong Sách Đỏ.

Tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, Không gian Du lịch Văn hóa Tp.HCM giới thiệu nhiều hoạt động liên quan đến lịch sử, văn hóa, nghệ thuật và các ngành công nghiệp văn hóa.

Không gian giới thiệu hoạt động văn hóa, lịch sử.

Một trong những điểm nhấn tại đây là hoạt động trình diễn nghệ thuật hát bội với sự tham gia của các nghệ sĩ Nhà hát Nghệ thuật Hát bội Tp.HCM. Thông qua những trích đoạn biểu diễn, khán giả có dịp quan sát gần hơn phục trang, cách hóa trang, động tác biểu diễn và những đặc trưng của loại hình sân khấu truyền thống.

Các nghệ sĩ đồng diễn trang phục truyền thống 54 dân tộc anh em tại phố đi bộ Nguyễn Huệ vào mỗi tối.

Cùng với hát bội, các chương trình cải lương, đờn ca tài tử và nghệ thuật các dân tộc góp phần giới thiệu sự đa dạng của văn hóa Việt Nam. Các hoạt động giới thiệu công nghiệp văn hóa và trải nghiệm chuyển đổi số cũng mở rộng cách tiếp cận, kết nối những giá trị truyền thống với đời sống hiện đại.