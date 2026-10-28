TP.HCM đưa ba mô hình chuyển đổi số vào phục vụ người dân

Ngày 28.10, tại Nhà ga Bến Thành, UBND TP.HCM ra mắt ba mô hình chuyển đổi số, tập trung vào giao thông công cộng, liên thông dữ liệu chứng sinh, báo tử và hỗ trợ gia đình thực hiện thủ tục khai tử tại nhà. Điểm chung của các mô hình là đưa dịch vụ công đến gần người dân hơn, thay vì để người dân tự xoay xở qua nhiều đầu mối.

Các đại biểu thực hiện nghi thức ra mắt 3 mô hình chuyển đổi số tiên phong nhằm thiết thực hưởng ứng Ngày Công dân số Việt Nam. Ảnh: Đại Đoàn Kết

Ở lĩnh vực giao thông, người dân có thể tra cứu lộ trình metro, xe buýt, sử dụng thông tin định danh điện tử để mua vé và tích hợp vé điện tử trên VNeID. Đây là bước hướng tới hình thành vé điện tử dùng chung cho nhiều phương tiện giao thông công cộng, giúp việc tiếp cận và sử dụng dịch vụ thuận tiện hơn.

Thành phố cũng định hướng kết nối metro, xe buýt với taxi, xe công nghệ và xe du lịch liên tỉnh, từng bước mở rộng hệ sinh thái giao thông số ra khu vực Đông Nam bộ. Khi các loại hình vận tải được kết nối, thông tin hành trình và việc sử dụng dịch vụ có thể được tổ chức thống nhất hơn.

Hai mô hình còn lại tập trung vào những thủ tục hành chính gắn với các sự kiện quan trọng của mỗi gia đình: sinh và tử.

Mô hình tạo lập, kết nối kho dữ liệu chứng sinh, báo tử đang được thí điểm tại bốn bệnh viện gồm Chợ Rẫy, Từ Dũ, Hùng Vương và Ung Bướu. Dữ liệu giấy chứng sinh, giấy báo tử được kết nối trực tiếp về kho dữ liệu dùng chung của Thành phố, tạo điều kiện để công chức tư pháp - hộ tịch khai thác và đối soát thông tin khi giải quyết thủ tục.

Thay vì phải chuẩn bị và nộp lại giấy tờ bản giấy, người dân có thể được hỗ trợ thông qua việc khai thác dữ liệu đã kết nối. Sau giai đoạn thí điểm, Thành phố dự kiến mở rộng kết nối, đồng bộ dữ liệu tại các cơ sở y tế trên địa bàn sau ngày 1.11.2026.

Để mô hình phát huy hiệu quả, dữ liệu phải bảo đảm chính xác, đầy đủ và được cập nhật kịp thời. Thành phố cũng đặt yêu cầu tuân thủ quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân và an toàn thông tin trong quá trình kết nối, khai thác.

Trong khi đó mô hình tổ phản ứng nhanh nghĩa tình hướng đến một nhu cầu đặc biệt hơn: hỗ trợ gia đình khi có người thân qua đời. Theo cơ chế vận hành, Tổng đài 1022 tiếp nhận thông tin về trường hợp tử vong từ bệnh viện, cơ quan Công an hoặc thân nhân, sau đó điều phối đến tổ phản ứng nhanh tại UBND cấp xã. Lực lượng này xác minh thông tin, đến tận nhà hỗ trợ thủ tục cấp giấy chứng tử, liên thông xóa đăng ký thường trú trực tuyến và hỗ trợ hậu sự khi gia đình có nhu cầu.

Hiện 168 địa phương trên địa bàn Thành phố đã thành lập, đưa các tổ phản ứng nhanh nghĩa tình vào hoạt động, hỗ trợ cấp giấy chứng tử cho 1.247 trường hợp. Mô hình góp phần giảm bớt những thủ tục mà gia đình phải tự thực hiện trong thời điểm tang gia.

Thành phố cũng định hướng phối hợp hỗ trợ các gia đình có người bệnh giai đoạn cuối mong muốn đưa người thân trở về nhà, trong đó có việc thực hiện thủ tục đăng ký khai tử tại nhà khi phát sinh nhu cầu.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trương Minh Huy Vũ, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, nhấn mạnh chuyển đổi số phải xuất phát từ nhu cầu thực tế và mang lại tiện ích cụ thể cho người dân.

Theo định hướng của Thành phố, mức độ hài lòng của người dân sẽ trở thành chỉ số quan trọng để đánh giá hiệu quả hoạt động của cán bộ, công chức, cơ quan và địa phương. Kết quả thực hiện nhiệm vụ gắn với sự hài lòng này cũng là cơ sở đánh giá, thi đua, khen thưởng.

Người dân đi metro Bến Thành - Suối Tiên.

Ba mô hình không chỉ đòi hỏi nền tảng công nghệ mà còn cần sự phối hợp giữa các cơ quan quản lý, đơn vị cung cấp dịch vụ và chính quyền cơ sở. Dữ liệu phải được kết nối thông suốt; quy trình cần rõ ràng; người dân phải biết cách tiếp cận và sử dụng dịch vụ.

Phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo, Đại tá Trần Hồng Minh, Phó Giám đốc Công an TP.HCM, cho biết Công an Thành phố, với vai trò cơ quan thường trực Tổ công tác Đề án 06, sẽ phối hợp các sở, ngành và đơn vị liên quan triển khai đồng bộ ba mô hình theo phương châm rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm và rõ thẩm quyền. Các đơn vị sẽ thường xuyên rà soát quy trình vận hành và hạ tầng kỹ thuật, bảo đảm hệ thống hoạt động ổn định, thông suốt, an toàn thông tin.

UBND TP.HCM giao Công an Thành phố chủ trì điều phối, kết nối dữ liệu; Sở Y tế, Sở Tư pháp, Sở Khoa học và Công nghệ cùng các bệnh viện bảo đảm hạ tầng kỹ thuật và chất lượng dữ liệu. UBND các phường, xã, đặc khu có trách nhiệm tổ chức thực hiện, hướng dẫn người dân tiếp cận dịch vụ và đo lường mức độ hài lòng bằng các chỉ số cụ thể.

Ở lĩnh vực y tế, Thành phố tiếp tục hoàn thiện quy trình liên thông dữ liệu giữa các cơ sở khám, chữa bệnh công lập và tư nhân, hướng đến giảm giấy tờ khi giải quyết thủ tục hành chính...

Tin, ảnh: Trọng Dân