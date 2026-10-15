TP.HCM dự kiến xóa 15 điểm nguy cơ ùn tắc

Triển khai đồng bộ các dự án hạ tầng

Để xử lý 28 điểm có nguy cơ ùn tắc, TP.HCM phân loại các dự án thành 4 nhóm, gồm dự án chuyển tiếp; công trình đường bộ và hạ tầng xe buýt sử dụng vốn chi thường xuyên; dự án khởi công mới và dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP/BOT).

Nhóm dự án chuyển tiếp tập trung vào các công trình hạ tầng lớn đang triển khai hoặc đã có vốn, đủ điều kiện thi công, như nút giao thông An Phú, nút giao thông Mỹ Thủy, cầu đường Nguyễn Khoái, nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 50, cao tốc TP.HCM – Thủ Dầu Một – Chơn Thành (thành phần 2), cao tốc TP.HCM – Mộc Bài, đường Phạm Văn Bạch và đường song hành cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây.

Đối với các công trình sử dụng vốn chi thường xuyên, thành phố ưu tiên những hạng mục có thể triển khai nhanh trong giai đoạn 2026–2027, gồm cải tạo kích thước hình học đường Tôn Đức Thắng dưới dạ cầu Ba Son; sửa chữa cầu Bông, cầu Điện Biên Phủ, cầu Xáng; lắp đặt bãi đỗ xe buýt tự động tại bến xe Chợ Lớn khu A và B, bến xe Sài Gòn, bến xe Tân Phú; bổ sung nhà chờ và trụ dừng xe buýt.

Toàn cảnh buổi họp báo kinh tế - xã hội TP.HCM chiều 15/10.

Trong giai đoạn 2026–2030, danh mục dự án khởi công mới dự kiến có cầu vượt thép tại ngã 6 Công trường Dân Chủ; cầu vượt thép trên đường 3/2 tại nút giao Lê Đại Hành – Lý Thường Kiệt; cầu Thủ Thiêm 4, cầu Cần Giờ, cầu Rạch Dơi; hầm chui dọc đường Tôn Đức Thắng; nâng cấp, mở rộng đường Xô Viết Nghệ Tĩnh và mở rộng đường Đinh Bộ Lĩnh.

Các dự án PPP/BOT gồm Vành đai 2 đoạn 3, kết nối đường Phạm Văn Đồng đến nút giao Gò Dưa; nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 13, đoạn từ cầu Bình Triệu đến ranh tỉnh Bình Dương; mở rộng Xa lộ Hà Nội và Quốc lộ 1, đoạn từ Trạm 2 đến nút giao Tân Vạn. Trong tổng số 98 dự án đã được thông tin tại chương trình “Dân hỏi – Chính quyền trả lời”, có 33 dự án đã có vốn và đủ điều kiện triển khai.

Tăng cường điều hành, ứng dụng công nghệ

Song song với đầu tư hạ tầng, TP.HCM tập trung khai thác hiệu quả hệ thống giao thông hiện hữu thông qua rà soát, điều chỉnh phân luồng linh hoạt; bổ sung hệ thống báo hiệu đường bộ; cải tạo kích thước hình học; đóng, mở linh hoạt các điểm mở dải phân cách và tối ưu hóa việc sử dụng làn đường theo khung giờ.

Thành phố tăng cường theo dõi tình hình giao thông tại các khu vực đang thi công dự án trọng điểm và các tuyến đường lân cận để kịp thời điều chỉnh phương án tổ chức giao thông.

Trong đó, các khu vực được chú trọng gồm tuyến metro số 2 trên đường Cách Mạng Tháng Tám, đường Trường Chinh; nút giao An Phú và ngã tư Đình trên đường Đỗ Mười.

Công tác ứng dụng công nghệ trong quản lý, điều hành giao thông tiếp tục được đẩy mạnh. Thành phố dự kiến nâng cấp, mở rộng Trung tâm Giám sát và điều khiển giao thông thông minh; nghiên cứu kết nối toàn bộ hệ thống đèn tín hiệu giao thông bên trong Vành đai 2 về trung tâm điều khiển tập trung và ứng dụng công nghệ song sinh số (Digital Twins).

TP.HCM tăng cường điều hành, ứng dụng công nghệ trong quản lý giao thông.

Ngoài ra, TP.HCM tiếp tục triển khai đề án tăng cường vận tải hành khách công cộng gắn với kiểm soát phương tiện cơ giới cá nhân; phát triển vận tải đường thủy nhằm giảm áp lực cho đường bộ; tăng cường phối hợp điều tiết, phân luồng tại sân bay, cảng biển.

Thành phố cũng nghiên cứu đề án di dời các cơ sở y tế, giáo dục – đào tạo quy mô lớn ra khỏi khu vực nội thành; từng bước đưa các khu công nghiệp, khu chế xuất, cụm cảng ICD ra ngoại ô, kết nối với Vành đai 3, Vành đai 4 và mạng lưới đường thủy, đường sắt.

Việc kết hợp đầu tư hạ tầng, tổ chức giao thông linh hoạt, ứng dụng công nghệ và phát triển vận tải hành khách công cộng được kỳ vọng góp phần giảm áp lực phương tiện, nâng cao năng lực lưu thông trên các trục giao thông trọng yếu, từng bước hạn chế ùn tắc trên địa bàn thành phố.

28 điểm nguy cơ ùn tắc phân bố tại 9 khu vực 28 điểm có nguy cơ ùn tắc được phân bố tại 9 khu vực, gắn với các nhóm dự án hạ tầng tương ứng. Khu vực trung tâm thành phố có 3 điểm, gồm khu vực Tôn Đức Thắng – Nguyễn Hữu Cảnh – Nguyễn Bỉnh Khiêm (phường Sài Gòn); ngã tư Bốn Xã (phường Bình Trị Đông và phường Phú Thạnh); đường Nguyễn Tất Thành (phường Xóm Chiếu). Khu vực Đông Bắc có 6 điểm, gồm giao lộ Nguyễn Thái Sơn – Phạm Ngũ Lão (phường Hạnh Thông); Nguyễn Oanh – Phan Văn Trị (phường Gò Vấp); Phạm Văn Đồng – Phan Văn Trị (phường Bình Lợi Trung và phường An Nhơn); Đinh Bộ Lĩnh – Bạch Đằng (phường Bình Thạnh); ngã tư Hàng Xanh (phường Gia Định, phường Thạnh Mỹ Tây) và đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, đoạn từ Bạch Đằng đến ngã 5 Đài liệt sĩ (phường Bình Thạnh, phường Thạnh Mỹ Tây). Khu vực Tây Bắc có 2 điểm, gồm giao lộ Vĩnh Lộc – Nguyễn Thị Tú – Quách Điêu (xã Vĩnh Lộc và xã Tân Vĩnh Lộc); đường Nguyễn Văn Bứa, đoạn từ cầu Ông Lớn đến ngã ba Giồng (xã Bà Điểm và xã Xuân Thới Sơn). Khu vực phía Đông có 2 điểm, gồm nút giao thông An Phú (phường Bình Trưng) và ngã tư Tây Hòa (phường Thủ Đức và phường Phước Long). Khu vực phía Nam có 4 điểm, gồm giao lộ Nguyễn Văn Linh – Quốc lộ 50 (xã Bình Hưng); nút giao Nguyễn Văn Linh – Nguyễn Hữu Thọ (phường Tân Hưng); đường Dương Bá Trạc – khu vực cầu Kênh Xáng (phường Chánh Hưng); giao lộ Nguyễn Văn Linh – Phạm Hùng (xã Bình Hưng). Khu vực Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất có 3 điểm, gồm giao lộ Cộng Hòa – Hoàng Hoa Thám (phường Tân Bình và phường Bảy Hiền); vòng xoay Lăng Cha Cả (phường Tân Sơn Nhất và phường Tân Sơn Hòa); đường Trường Chinh, đoạn từ đường Âu Cơ đến đường Tân Kỳ Tân Quý (phường Tân Bình và phường Tân Sơn Nhì). Khu vực cảng Cát Lái có 2 điểm, gồm nút giao Mỹ Thủy (phường Cát Lái) và đường Nguyễn Thị Định, đoạn từ vòng xoay Mỹ Thủy đến cảng Cát Lái (phường Cát Lái). Tại khu vực Bình Dương trước đây, 2 điểm được xác định là giao lộ Quốc lộ 13 – đường dẫn cầu Phú Long (phường Lái Thiêu) và giao lộ đường Phú Lợi với các đường 30/4, Trần Văn Ơn, Nguyễn Thị Minh Khai (phường Phú Lợi). Trong khi đó, khu vực Bà Rịa – Vũng Tàu trước đây có 4 điểm, gồm giao lộ Quốc lộ 51 – đường Tập đoàn 7 Phước Bình; Quốc lộ 51 – đường B1, A2 vào Khu công nghiệp Mỹ Xuân; Quốc lộ 51 – đường Trần Hưng Đạo (đều thuộc phường Phú Mỹ) và Quốc lộ 51 – đường vào cảng Cái Mép – Thị Vải (phường Tân Phước). Từ việc xác định các điểm nghẽn và xây dựng nhóm giải pháp phù hợp, TP.HCM dự kiến xử lý được 15/28 điểm có nguy cơ ùn tắc trong giai đoạn 2026–2027. Các điểm còn lại sẽ tiếp tục được xử lý trong giai đoạn 2028–2030.