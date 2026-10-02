TP.HCM dự kiến trình chủ trương đầu tư 12 dự án trọng điểm nhóm A

Hàng loạt dự án giao thông trọng điểm tại TP.HCM dự kiến triển khai trong quý IV. (Ảnh minh họa/ Lê Toàn)

Theo Sở Xây dựng TP.HCM, danh mục dự kiến khởi công có cầu Thủ Thiêm 4, cầu Cần Giờ, cầu Phú Mỹ 2 và dự án xây dựng đường liên cảng Cát Lái - Phú Hữu đến đường Vành đai 3.

Thành phố cũng dự kiến triển khai dự án đầu tư hoàn chỉnh nút giao thông Gò Công và nhánh nối đường Xa lộ Hà Nội đến nút giao Gò Công trên Vành đai 3; nâng cấp đường trục Bắc - Nam, đoạn từ đường Nguyễn Văn Linh đến cao tốc Bến Lức - Long Thành; nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 22.

Trong lĩnh vực chỉnh trang đô thị, một số dự án cải thiện hệ thống thoát nước cũng nằm trong kế hoạch khởi công quý IV, gồm nạo vét, cải tạo môi trường, xây dựng hạ tầng rạch Văn Thánh; cải tạo môi trường kết hợp chỉnh trang đô thị trục thoát nước rạch Ông Bé và rạch Bà Lớn.

Đối với nhóm dự án dự kiến hoàn thành, TP.HCM đang tập trung đẩy nhanh tiến độ để hoàn thành 10 công trình trọng điểm trong quý IV/2026. Trong đó có đường Vành đai 3 TP.HCM, nút giao thông An Phú, cầu đi bộ qua sông Sài Gòn và Quốc lộ 50.

Thành phố cũng đặt mục tiêu hoàn thành dự án mở rộng đường nối cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, đoạn từ nút giao thông An Phú đến đường Vành đai 2.

Tại khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu, các dự án dự kiến hoàn thành gồm nâng cấp, mở rộng đoạn từ vòng xoay Nhà Lớn đến Quốc lộ 51 và xây mới đoạn từ Quốc lộ 51 đến cầu Cửa Lấp; xây mới cầu Cửa Lấp 2 và nâng cấp, mở rộng đoạn từ ngã ba Lò Vôi đến cổng Khu du lịch Thùy Dương.

Về nhóm dự án chuẩn bị đầu tư, Sở Xây dựng cho biết đã tham mưu UBND Thành phố trình HĐND Thành phố thông qua chủ trương đầu tư 8 dự án nhóm A, với tổng mức đầu tư 61.092 tỷ đồng.

Trong quý IV/2026, TP.HCM dự kiến tiếp tục trình HĐND Thành phố thông qua chủ trương đầu tư 12 công trình, dự án trọng điểm nhóm A, trong đó có Quốc lộ 50 B, tuyến đường mở mới phía Tây Bắc, nâng cấp đường Bùi Công Trừng, mở rộng trục Ung Văn Khiêm, đường song hành Phan Văn Hớn, nâng cấp đường Lê Văn Lương và Nguyễn Bình.