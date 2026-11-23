Chiều 23/11, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TP.HCM tổ chức chương trình “Họp mặt tặng quà cho công nhân, người lao động Tết Nguyên đán Đinh Mùi năm 2027”.

Chương trình nằm trong kế hoạch chăm lo Tết của tổ chức Công đoàn Thành phố, hướng đến đoàn viên, người lao động, đặc biệt là những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang tham dự chương trình.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang tham dự chương trình.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Phùng Thái Quang - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP.HCM cho biết, chăm lo Tết là nhiệm vụ trọng tâm của các cấp Công đoàn dịp cuối năm. Với phương châm chủ động, thiết thực, kịp thời, đúng đối tượng, các hoạt động được triển khai từ sớm nhằm giúp người lao động chủ động sắp xếp công việc, chi tiêu và sum họp cùng gia đình.

Theo ông Phùng Thái Quang, dịp Tết năm nay, Công đoàn Thành phố tập trung vào ba nhóm nhiệm vụ trọng tâm.

Đông đảo công nhân tham dự chương trình.

Cụ thể, các cấp Công đoàn tăng cường đối thoại, giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách; chủ động nắm bắt tình hình việc làm, tiền lương, thu nhập và đề nghị doanh nghiệp sớm công bố kế hoạch, mức thưởng, thời gian chi trả thưởng Tết và lịch nghỉ để người lao động chủ động sắp xếp.

Thực hiện chỉ đạo của Bí thư Thành ủy, Công đoàn cũng vận động những doanh nghiệp có điều kiện xem xét chi trả sớm hoặc tạm ứng một phần thưởng Tết trong tháng 11, tháng 12, giúp người lao động có thêm kinh phí mua sắm, đặt vé về quê.

Ông Phùng Thái Quang - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP.HCM phát biểu.

Về chăm lo vật chất, LĐLĐ TP.HCM dự kiến trao 370.000 phần quà Tết, hỗ trợ 7.500 vé xe, tàu và máy bay cho người lao động về quê đón Tết.

Cạnh đó, tổ chức 6 phiên chợ Tết, dự kiến phục vụ ít nhất 60.000 lượt công nhân tại các khu chế xuất, khu công nghiệp, tạo điều kiện mua hàng thiết yếu với giá phù hợp.

Đối với đời sống tinh thần và sức khỏe, Công đoàn Thành phố tiếp tục tổ chức chương trình “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” cho người lao động ở lại thành phố; triển khai chương trình “Tự hào công dân Thành phố Bác” dành cho 10.000 công nhân không về quê, tham quan các di tích, cảnh quan của thành phố.

Nghi thức phát động chương trình chăm lo Tết cho công nhân, người lao động Tết Nguyên đán Đinh Mùi năm 2027.

Đồng thời, hơn 2.000 công nhân làm việc trong môi trường độc hại sẽ được quan tâm thông qua chương trình nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe.

LĐLĐ Thành phố yêu cầu các cấp Công đoàn rà soát, ưu tiên chăm lo cho người lao động mất việc làm, giảm thu nhập, bị nợ lương, mắc bệnh hiểm nghèo hoặc có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; bảo đảm hỗ trợ công khai, đúng đối tượng và kịp thời.

Cùng với đó, tổ chức Công đoàn đề nghị doanh nghiệp quan tâm cải thiện môi trường, điều kiện làm việc, phối hợp tổ chức các hoạt động chăm lo Tết, tạo điều kiện để công nhân về quê và trở lại làm việc an toàn, thuận lợi.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang tặng quà cho công nhân.

Như vậy, trong dịp Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027, LĐLĐ TP.HCM dự kiến chăm lo khoảng 400.000 đoàn viên, người lao động với tổng kinh phí khoảng 400 tỷ đồng, chưa kể hoạt động chăm lo ở cấp cơ sở.

Sau sắp xếp, Công đoàn TP.HCM hiện quản lý khoảng 2,4 triệu đoàn viên. Với địa bàn rộng và lực lượng lao động đa dạng, công tác chăm lo đòi hỏi sự chủ động, sâu sát cơ sở và phối hợp đồng bộ giữa các cấp Công đoàn.

Mục tiêu của LĐLĐ TP.HCM là phấn đấu 100% đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn thuộc diện rà soát, xét chọn đều được tiếp cận ít nhất một hình thức chăm lo phù hợp.