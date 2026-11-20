UBND TP HCM vừa ban hành công văn về triển khai sắp xếp tổ chức bộ máy các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố, trong đó yêu cầu xây dựng phương án sáp nhập, sắp xếp đối với một số sở và tinh gọn tổ chức bên trong các cơ quan còn lại.

Cụ thể, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao được giao chủ trì, phối hợp với Sở Du lịch, Sở Nội vụ và các đơn vị liên quan xây dựng đề án sáp nhập Sở Du lịch vào Sở Văn hóa và Thể thao, hình thành Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Trụ sở UBND TP HCM ﻿

Cơ quan này đồng thời phải xây dựng dự thảo quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của sở mới theo quy định.

Đối với lĩnh vực an toàn thực phẩm, UBND TP HCM giao Giám đốc Sở Y tế chủ trì xây dựng đề án sắp xếp Sở An toàn thực phẩm thành Chi cục An toàn thực phẩm trực thuộc Sở Y tế.

Sở Y tế cũng được yêu cầu rà soát, đề xuất điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức để phù hợp với mô hình mới và yêu cầu thực tiễn.

Theo UBND TP HCM, quá trình sắp xếp phải được đánh giá toàn diện về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, biên chế, vị trí việc làm, đội ngũ công chức, người lao động, tài chính và tài sản.

Trên cơ sở đó, các đơn vị xây dựng phương án tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, bảo đảm việc bàn giao, tiếp nhận đúng quy định, duy trì hoạt động liên tục, không làm gián đoạn công tác quản lý nhà nước và cung cấp dịch vụ công.

Đối với 12 cơ quan chuyên môn còn lại, gồm Văn phòng UBND thành phố, Sở Nội vụ, Sở Tư pháp, Sở Tài chính, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Sở Dân tộc và Tôn giáo và Thanh tra thành phố, UBND TP HCM yêu cầu rà soát chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức hiện có.

Các cơ quan phải đánh giá hiệu quả hoạt động của từng phòng, ban, đơn vị trực thuộc; xây dựng phương án tinh gọn, giảm đầu mối trung gian, khắc phục tình trạng chồng chéo, trùng lắp chức năng, nhiệm vụ.

Đồng thời, rà soát phương án bố trí nhân sự, biên chế, vị trí việc làm, cơ sở vật chất, tài chính và tài sản, bảo đảm các điều kiện hoạt động sau sắp xếp.

Về tiến độ, UBND TP HCM yêu cầu các cơ quan hoàn thiện đề án, hồ sơ và dự thảo văn bản liên quan, gửi Sở Nội vụ trước ngày 25/11/2026 để thẩm định.

Sau khi thẩm định, Sở Nội vụ có trách nhiệm tham mưu UBND TP HCM trình HĐND thành phố xem xét, quyết nghị những nội dung thuộc thẩm quyền tại kỳ họp tháng 12/2026. Các văn bản liên quan thuộc thẩm quyền UBND thành phố phải được tham mưu ban hành trước ngày 30/12/2026.