TP.HCM dự kiến phát triển hơn 129.000 căn nhà ở xã hội đến năm 2030

Trong năm 2026, Thành phố dự kiến có 13 dự án hoàn thành, cung cấp khoảng 9.000 căn nhà ở xã hội. (Ảnh minh họa).

Theo Sở Xây dựng TP.HCM, chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội được phân bổ theo từng năm, gồm 9.000 căn năm 2026, 57.657 căn năm 2027 và 38.200 căn mỗi năm trong giai đoạn 2028-2030.

Từ đầu năm 2026 đến nay, Thành phố đã hoàn thành, đưa vào sử dụng 3 dự án với quy mô 2.283 căn; đồng thời khởi công 13 dự án, quy mô khoảng 14.000 căn. Lũy kế, TP.HCM có 25 dự án đang thi công xây dựng, cung cấp khoảng 22.900 căn.

Trong năm 2026, Thành phố dự kiến có 13 dự án hoàn thành, cung cấp khoảng 9.000 căn nhà ở xã hội. Ngoài ra, 17 dự án với quy mô khoảng 18.000 căn dự kiến hoàn thành từ phần móng trở lên, đủ điều kiện xem xét đưa ra thị trường theo quy định.

Về quỹ đất, TP.HCM đã tổng hợp 191 khu đất, dự án phát triển nhà ở xã hội, với tổng diện tích khoảng 740 ha. Trong đó, khu vực Thành phố trước sáp nhập có 100 khu đất, dự án với diện tích 412,5 ha; khu vực Bình Dương trước sáp nhập có 59 khu đất, diện tích 184,09 ha; khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu trước sáp nhập có 32 khu đất, diện tích 143,61 ha.

Để chủ động tạo thêm quỹ đất, UBND TP.HCM giao Sở Quy hoạch - Kiến trúc xây dựng đề án sử dụng hiệu quả nguồn lực đất đai sẵn có. Trọng tâm là rà soát quỹ đất do Nhà nước trực tiếp quản lý, nghiên cứu chuyển đổi một số khu công nghiệp, cơ sở sản xuất, nhà xưởng sử dụng kém hiệu quả sang phát triển nhà ở xã hội.

Theo định hướng, tổng quỹ đất phát triển nhà ở xã hội của Thành phố dự kiến đạt khoảng 1.740 ha, chưa kể quỹ đất tại các khu vực động lực thuộc địa bàn Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây.

Việc xác định chỉ tiêu phát triển, đẩy nhanh tiến độ dự án và chủ động tạo quỹ đất là những nội dung trọng tâm trong kế hoạch phát triển nhà ở xã hội của TP.HCM giai đoạn 2026-2030.