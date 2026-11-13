TP.HCM dự kiến miễn phí bữa ăn bán trú và một số môn cho học sinh

Theo Dự thảo Nghị quyết quy định cơ chế, chính sách hỗ trợ giáo dục, phát triển giáo dục toàn diện trên địa bàn đang được UBND TP.HCM lấy ý kiến các tổ chức, cá nhân, dự kiến thực hiện ngay học kỳ 2 năm học 2026-2027, ngân sách Thành phố sẽ tập trung hỗ trợ 5 nhóm hoạt động thiết yếu và bữa ăn bán trú cho học sinh.

STEM, kỹ năng sống, thể thao - nghệ thuật được miễn phí

Theo Dự thảo Nghị quyết, hoạt động giáo dục toàn diện là những hoạt động do cơ sở giáo dục tổ chức theo kế hoạch, ngoài thời lượng dạy các môn học và hoạt động bắt buộc theo chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các hoạt động này được tổ chức trong buổi học thứ hai, ngoài giờ học hoặc ngày nghỉ; theo lớp, nhóm, câu lạc bộ, dự án hoặc liên trường.

Có 5 nhóm hoạt động thuộc chương trình giáo dục toàn diện được ngân sách Thành phố hỗ trợ cho tất cả cấp học.

Giáo dục STEM là một trong 5 nhóm hoạt động thuộc chương trình giáo dục toàn diện được ngân sách Thành phố hỗ trợ, dự kiến áp dụng ngay đầu năm 2027.

Thứ nhất là tiếng Anh, ngân sách hỗ trợ để tất cả học sinh được bổ trợ năng lực thông qua thực hành, giao tiếp, trải nghiệm và xây dựng môi trường sử dụng tiếng Anh trong nhà trường.

Thứ hai là Tin học, năng lực số và trí tuệ nhân tạo. Các hoạt động được hỗ trợ kinh phí gồm thực hành tin học, rèn luyện kỹ năng số, sử dụng an toàn, có trách nhiệm các công cụ trí tuệ nhân tạo và bảo đảm an toàn trên môi trường mạng.

Giáo dục STEM cũng được miễn phí để tạo điều kiện cho học sinh thực hành, trải nghiệm khoa học, công nghệ, kỹ thuật, nghiên cứu khoa học và tham gia các câu lạc bộ học thuật.

Nhóm giáo dục kỹ năng, gồm kỹ năng sống, đạo đức, pháp luật, an toàn giao thông; phòng, chống bạo lực, xâm hại, giáo dục tài chính cơ bản; tham quan, trải nghiệm và hướng nghiệp phổ cập gắn với doanh nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao cũng không phải thu phí. Người học được tìm hiểu lịch sử, văn hóa, truyền thống Thành phố và tham gia các hoạt động tình nguyện, phục vụ cộng đồng.

Nhóm thứ 5 là thể thao và nghệ thuật, gồm thể dục, thể thao ngoại khóa, câu lạc bộ, thi đấu, bơi an toàn, phòng, chống đuối nước, văn hóa văn nghệ, mỹ thuật, âm nhạc và văn hóa đọc. Chính sách hướng đến tạo điều kiện để mỗi người học thường xuyên rèn luyện ít nhất một môn thể thao và làm quen hoặc học chơi ít nhất một loại nhạc cụ phù hợp với độ tuổi.

Các trường được chủ động lựa chọn nội dung thuộc 5 nhóm để xây dựng kế hoạch hàng năm, bảo đảm trong mỗi cấp học, học sinh được tham gia đầy đủ 5 nhóm, nhưng không bắt buộc phải tổ chức tất cả nội dung cùng một năm học.

Dự thảo Nghị quyết cũng quy định cơ sở giáo dục được chủ động bố trí thời lượng, không gian và hình thức tổ chức. Các trường có thể tổ chức ngoài khuôn viên tại thiết chế văn hóa, thể thao, khoa học, doanh nghiệp, khu chế xuất, các địa điểm phù hợp. Có thể thỏa thuận sử dụng chung sân chơi, bãi tập, hồ bơi, nhà đa năng, thư viện và phòng thí nghiệm theo quy định...

Kỹ năng sống cũng được ưu tiên hỗ trợ để học sinh tiếp cận các hoạt động giáo dục toàn diện mà không phải đóng góp chi phí.

Các trường được mời chuyên gia, nghệ nhân, nghệ sĩ, vận động viên, huấn luyện viên, giảng viên và người có kỹ năng phù hợp tham gia hoạt động giáo dục, nhằm tạo điều kiện để giảng viên, nhà khoa học, sinh viên hướng dẫn nghiên cứu khoa học, câu lạc bộ học thuật, giáo dục STEM và trí tuệ nhân tạo.

Định mức hỗ trợ được phân theo cấp học; người học tại xã Thạnh An và đặc khu Côn Đảo được áp dụng mức cao hơn. Học sinh, học viên tại cơ sở giáo dục dành cho người khuyết tật, có định mức hỗ trợ riêng.

Tiến tới hỗ trợ toàn bộ bữa ăn bán trú

Cùng với 5 nhóm hoạt động, Thành phố sẽ hỗ trợ bữa ăn trưa bán trú của học sinh. Thời gian đầu thực hiện hỗ trợ các khu vực, học sinh ưu tiên, tiến tới hỗ trợ tất cả học sinh ăn trưa bán trú khi ngân sách đảm bảo cân đối.

Thành phố đề xuất 3 mức hỗ trợ là cơ bản, nâng cao và đầy đủ.

Trong đó, mức cơ bản hỗ trợ cho một loại hình (tiếng Anh hoặc Tin học). Cấp mầm non, tiểu học khoảng 150.000 đồng/tháng, tương ứng 1,35 triệu đồng/học sinh/năm học. Riêng Thạnh An và Côn Đảo là 187.000 đồng/học sinh/tháng.

Năm học 2026-2027, TP.HCM khoảng 2,54 triệu học sinh, học viên tại các cấp học công lập.

Với học sinh THCS và THPT, học sinh ở các cơ sở dành cho người khuyết tật, mức hỗ trợ là 200.000 đồng/tháng, tương ứng 1,8 triệu đồng/học sinh/năm học. Mức hỗ trợ với học sinh THCS, THPT ở Côn Đảo và Thạnh Anh là 250.000 đồng/học sinh/tháng.

Với bữa ăn bán trú, mức hỗ trợ tương ứng 35.000 đồng/suất ăn cho 180 ngày ăn của năm học. Mức này chỉ hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn, con công nhân, học sinh tại xã Thạnh An, Đặc khu Côn Đảo.

Mức nâng cao áp dụng hỗ trợ 3 loại hình tiếng Anh; Tin học - năng lực số - trí tuệ nhân tạo và một loại hình khác, tương ứng 4,05 triệu đồng cho mỗi học sinh cấp mầm non và tiểu học trong 9 tháng học.

Với học sinh THCS và THPT, mức hỗ trợ là 5,4 triệu đồng/học sinh/năm học.

Hỗ trợ ăn bán trú ở đề xuất nâng cao là 50% giá suất ăn cho toàn bộ học sinh bán trú của Thành phố.

Với đề xuất đầy đủ, học sinh được hỗ trợ 5 loại hình tiếng Anh; Tin học; STEM; nhóm kỹ năng và thể thao - nghệ thuật. Tương ứng học sinh mầm non, tiểu học là 6,75 triệu đồng/học sinh/năm học; học sinh THCS và THPT là 9 triệu đồng/học sinh/năm học.

Ở đề xuất đầy đủ, tất cả học sinh bán trú của TP.HCM được miễn phí ăn trưa bán trú.

Thành phố dự kiến kinh phí hàng năm khoảng 4.533 tỷ đồng với hỗ trợ mức cơ bản; 17.426 tỷ đồng với mức nâng cao và 30.890 tỷ đồng với mức đầy đủ.

Theo đề xuất của UBND TP.HCM, số hỗ trợ thực hiện trong năm đầu theo khả năng cân đối ngân sách năm 2027, có thể là loại hình cơ bản, với khoảng 4.533 tỷ đồng; từ năm học 2028-2029 sẽ nâng dần lên mức nâng cao và đầy đủ, theo khả năng cân đối ngân sách.

Bữa ăn trưa bán trú năm đầu sẽ hỗ trợ cho nhóm ưu tiên và mở rộng theo lộ trình, khi Sở Tài chính xác nhận khả năng cân đối ngân sách, xác nhận đầy đủ số học sinh ăn bán trú.

UBND TP.HCM cho rằng Nghị quyết tạo cơ chế để học sinh được tiếp cận các hoạt động giáo dục toàn diện mà không phải đóng góp chi phí.

Năm học 2026-2027, TP.HCM có khoảng 2,54 triệu học sinh, học viên tại các cấp học công lập. Tỷ lệ lớp học 2 buổi/ngày đạt 86,9% ở tiểu học, 75,2% ở THCS, khoảng 94,8% ở THPT công lập. Còn khoảng 3.350 lớp tiểu học và 4.600 lớp THCS học 1 buổi/ngày, tập trung ở các phường đông dân cư.