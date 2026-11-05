TP.HCM dự kiến khởi công thêm 14 dự án hạ tầng trong hai tháng cuối năm

Chiều 5/11, UBND TP.HCM tổ chức Hội nghị sơ kết tình hình kinh tế - xã hội 10 tháng năm 2026, triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm, hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số và thu ngân sách trên 1 triệu tỷ đồng. Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được và Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Lộc Hà chủ trì hội nghị.

Quang cảnh Hội nghị sơ kết tình hình kinh tế - xã hội 10 tháng năm 2026.

Tại hội nghị, Sở Xây dựng TP.HCM xác định 4 nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến cuối năm, gồm đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án hạ tầng; bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; triển khai giải pháp giảm ngập và tháo gỡ vướng mắc trong lĩnh vực bất động sản, phát triển nhà ở xã hội.

14 dự án dự kiến khởi công trong hai tháng cuối năm

Theo Sở Xây dựng, thành phố đang giao đơn vị phụ trách 98 công trình, dự án trọng điểm với tổng vốn đầu tư hơn 1,507 triệu tỷ đồng. Trong đó, có 54 dự án đầu tư công và 44 dự án đầu tư trực tiếp. Xét theo lĩnh vực, giao thông đường bộ có 61 dự án, hạ tầng kỹ thuật 31 dự án và đường thủy 6 dự án.

Đến ngày 31/10, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt 84%, nhóm dự án đầu tư trực tiếp đạt 87%. Trong nhóm đầu tư công, đã có 22 công trình được khởi công, động thổ.

TP.HCM tập trung đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án hạ tầng trọng điểm trong những tháng cuối năm 2026.

Tuy nhiên, một số dự án vẫn chậm tiến độ do vướng bồi thường, giải phóng mặt bằng, di dời hạ tầng kỹ thuật và thủ tục đầu tư xây dựng. Trong đó có cụm dự án cầu Thủ Thiêm 4, tuyến đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành, đường liên cảng Cát Lái - Phú Hữu tới Vành đai 3, nút giao Gò và dự án cải tạo, nạo vét rạch Văn Thánh.

Ngoài ra, nguồn cung vật liệu, quy hoạch chưa đồng bộ và năng lực điều hành tại một số dự án cũng ảnh hưởng đến tiến độ. Một số dự án BT còn vướng thiết kế tổng thể, xác định quỹ đất thanh toán và hoàn thiện hợp đồng.

Để tăng tốc triển khai, trong hai tháng cuối năm, Sở Xây dựng dự kiến có thêm 14 công trình, dự án khởi công, gồm 9 dự án đầu tư công và 5 dự án PPP.

Đối với các dự án đầu tư công, Sở yêu cầu chủ đầu tư tập trung nhân lực, máy móc, thiết bị, đẩy nhanh thi công và giải ngân; đồng thời xem xét thay thế các nhà thầu, đơn vị tư vấn yếu kém.

Thành phố cũng yêu cầu tập trung tiến độ các dự án như Vành đai 3, nút giao An Phú, nút giao Mỹ Thủy, cầu đi bộ qua sông Sài Gòn, quốc lộ 50, đường nối cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, cao tốc TP.HCM - Mộc Bài và đường 991B.

Thành phố yêu cầu các chủ đầu tư tập trung nhân lực, máy móc, thiết bị, bảo đảm tiến độ các dự án.

Năm dự án PPP dự kiến khởi công gồm tuyến metro 2S, đường trục Bắc - Nam, cầu Cần Giờ, cầu Phú Mỹ 2 và tuyến metro Thủ Thiêm - Long Thành. Sở yêu cầu rút ngắn thủ tục, sử dụng các đơn vị tư vấn, quản lý chuyên nghiệp để bảo đảm tiến độ khởi công.

TP.HCM có 28 điểm ùn tắc, 50 vị trí ngập

Bên cạnh tiến độ các dự án, Sở Xây dựng sẽ tập trung xử lý tình trạng ùn tắc giao thông. Qua rà soát, thành phố hiện có 28 điểm liên quan đến ùn tắc, trong đó 5 điểm đã chuyển biến tốt, 16 điểm còn nguy cơ và 7 điểm đang ùn tắc.

Giải pháp được triển khai là đẩy nhanh các dự án giao thông trọng điểm, ứng dụng công nghệ trong tổ chức, điều tiết giao thông và phát triển vận tải công cộng.

Về ngập nước, sau sáp nhập, TP.HCM có 50 vị trí ngập từ 30cm trở lên, kéo dài trên 30 phút. Riêng khu vực TP.HCM trước đây có 34 vị trí.

TP.HCM tập trung triển khai các giải pháp kiểm soát triều, cải thiện khả năng thoát nước và giảm ngập.

Do đó, thành phố cần tập trung giải pháp kiểm soát triều, vận hành hệ thống cống ngăn triều và nâng cao khả năng thoát nước. Trước mắt, Sở sẽ theo dõi 50 vị trí ngập, bố trí lực lượng có mặt xử lý trong thời gian không quá 30 phút, đồng thời kiểm soát chặt các công trình đang thi công.

Trong lĩnh vực bất động sản, thị trường đã có dấu hiệu phục hồi. Tổ công tác đặc biệt của thành phố đã giải quyết dứt điểm 247 dự án tồn đọng, vướng mắc, góp phần khơi thông nguồn lực đầu tư.

Trong 10 tháng năm 2026, TP.HCM phát triển khoảng 14,77 triệu m² sàn nhà ở. Thành phố đã hoàn thành, đưa vào sử dụng 3 dự án nhà ở xã hội với quy mô 2.283 căn; hiện có 25 dự án đang thi công, quy mô khoảng 22.900 căn.

Dự kiến đến cuối năm 2026, thành phố hoàn thành 4.562 căn nhà ở xã hội; đến năm 2027 hoàn thành 12.075 căn. Thành phố đặt mục tiêu đến năm 2030 phát triển 51.000 căn theo kế hoạch, đồng thời triển khai các dự án theo đăng ký với Chính phủ, hướng tới mục tiêu 180.000 căn vào cuối năm 2030.

TP.HCM đẩy nhanh tiến độ di dời nhà tạm bợ, nhà trên và ven kênh rạch.

Công tác di dời nhà tạm bợ, nhà trên và ven kênh rạch cũng đạt kết quả tích cực. Đến nay, thành phố đã di dời 2.987 căn, vượt mục tiêu 1.900 căn trong năm 2026.

Về quy hoạch, TP.HCM đã báo cáo Bộ Chính trị xem xét thông qua Quy hoạch tổng thể thành phố thời kỳ 2025 - 2050, tầm nhìn 100 năm; đồng thời hoàn thiện hồ sơ trình HĐND thành phố tại kỳ họp thứ Sáu.

Định hướng phát triển thành phố theo mô hình siêu đô thị đa cực, đa trung tâm, gồm 5 cực tăng trưởng, 5 hệ thống liên kết chiến lược, 5 trung tâm vệ tinh và 10 vùng quản lý phát triển.

Thành phố cũng triển khai lập các quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật, quy hoạch không gian ngầm, rà soát mạng lưới đường sắt đô thị kết nối liên vùng và đẩy nhanh các dự án phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD).

Đối với công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, đến nay có 3 dự án cơ bản hoàn thành bồi thường, hỗ trợ, tái định cư với tỷ lệ thu hồi hoặc bàn giao mặt bằng đạt từ 98% đến 100%.

Thời gian còn lại của năm 2026, ngành Xây dựng TP.HCM sẽ tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về mặt bằng, thủ tục, vật liệu, đẩy nhanh tiến độ dự án và triển khai các giải pháp giao thông, thoát nước nhằm góp phần thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.