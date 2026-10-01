TP.HCM dự kiến khởi công cầu Thủ Thiêm 4, cầu Cần Giờ trong quý IV

Phối cảnh thiết kế cầu Thủ Thiêm 4 theo phương án đạt giải nhất do liên danh TECCO1 - T.Y.Lin - CUBIC thực hiện.

Tại họp báo về tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn TP.HCM chiều 1/10, ông Huỳnh Lê Công Trường, Phó trưởng Phòng Kiểm tra chuyên ngành, Sở Xây dựng TP.HCM, thông tin 9 tháng đầu năm nay, Sở Xây dựng đã tham mưu UBND TP ban hành văn bản chỉ đạo khởi công 22 công trình, dự án trọng điểm với tổng mức đầu tư khoảng 647.379 tỷ đồng.

Tiếp nối kết quả trên, đại diện Sở Xây dựng TP.HCM cho biết trong quý cuối năm, TP.HCM dự kiến khởi công 9 công trình.

Danh mục dự án bao gồm: Cầu Thủ Thiêm 4; cầu Cần Giờ; cầu Phú Mỹ 2; xây dựng đường liên cảng Cát Lái - Phú Hữu đến đường Vành đai 3; đầu tư hoàn chỉnh nút giao thông Gò Công và nhánh nối đường Xa lộ Hà Nội đến nút giao Gò Công trên Vành đai 3 - TP.HCM; nâng cấp đường trục Bắc - Nam, đoạn từ đường Nguyễn Văn Linh đến cao tốc Bến Lức - Long Thành; nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 22.

Bên cạnh đó là các dự án nạo vét, cải tạo môi trường kết hợp chỉnh trang đô thị như xây dựng hạ tầng rạch Văn Thánh, trục thoát nước rạch Ông Bé và rạch Bà Lớn.

Ông Huỳnh Lê Công Trường, Phó trưởng phòng Kiểm tra chuyên ngành, Sở Xây dựng TP.HCM, phát biểu tại buổi họp báo thường kỳ tại TP.HCM chiều 1/10. Ảnh: Thảo Liên.

Cũng trong quý IV, Sở Xây dựng dự kiến tham mưu UBND TP.HCM trình HĐND TP tiếp tục thông qua chủ đầu tư 12 công trình, dự án trọng điểm (nhóm A).

Trước đó, ngày 10/8, ông Trường cho hay UBND TP.HCM đã ban hành Văn bản số 7316/UBND-DA về việc ban hành danh mục và tổ chức thực hiện các công trình, dự án giao thông, hạ tầng kỹ thuật trọng điểm trên địa bàn thành phố, gồm 98 công trình, dự án với tổng vốn đầu tư khoảng 1.479.855 tỷ đồng.

Trong đó, danh mục các công trình, dự án trọng điểm đầu tư công gồm 54 dự án, với tổng mức đầu tư khoảng 421.280 tỷ đồng.

Theo đại diện Sở Xây dựng, TP.HCM đang triển khai thi công 13 dự án, tổng mức đầu tư khoảng 107.490 tỷ đồng; đã phê duyệt chủ trương đầu tư 14 dự án, tổng mức đầu tư khoảng 110.643 tỷ đồng; khoảng 27 dự án, tổng mức đầu tư khoảng 203.147 tỷ đồng đang được lập hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư.

Đối với danh mục các công trình, dự án trọng điểm đầu tư theo phương thức đối tác công - tư (PPP), đầu tư trực tiếp theo Luật Đầu tư gồm 44 công trình, dự án với tổng mức đầu tư khoảng 1.058.575 tỷ đồng.

Trong đó, TP.HCM đang triển khai thi công 12 dự án, tổng mức đầu tư khoảng 223.485 tỷ đồng; đã phê duyệt chủ trương đầu tư 14 dự án, tổng mức đầu tư khoảng 572.745 tỷ đồng; các dự án còn lại đang được lập hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư.